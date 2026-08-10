Sinop\'ta Sokak Hayvanlarına Ücretsiz Tedavi Projesi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Doğan Özdemir, Sinop Belediyesi ile veteriner hekimlerin iş birliğinde sahipsiz hayvanlara yönelik "Sosyal Yardım Projesi" başlatıldığını açıkladı. Proje kapsamında kentteki üç veteriner kliniği çalışmalara gönüllü dahil oldu. Hasta, yaralı veya yardıma ihtiyacı bulunan sokak hayvanları proje logosu bulunan bu kliniklerde ücretsiz tedavi edilecek.

Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Doğan Özdemir, odanın 1 Şubat 2026 tarihinde kurulmasının ardından tüzel kişilik kazandığını ve bu süreçte Sinop Belediyesi ile iletişime geçerek ortak çalışmalar yürütmeye başladıklarını anlattı.

Projenin, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün özel inisiyatifi ve desteğiyle hayata geçirilmesinin planlandığını ifade eden Özdemir, projenin temel amacının sahipsiz hayvanların yaşadığı mağduriyetleri azaltmak olduğunu söyledi.

Özdemir, projenin hedeflerini şöyle anlattı:

"Bu proje bir sosyal yardım projesidir. Amacı sokakta kalan, sahipsiz diye nitelenen hayvanlarımızın mağduriyetlerini bir nebze olsun önlemek, birlikte yaşamak zorunda olduğumuz bu dünyanın onlara ait kısımlarını karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde kolaylaştırmak; sağlıklarını, gerekiyorsa operasyonlarını ve aşılarını yapmak ve sonunda birlikte yaşayabileceği bir sahip dost bulmak."

PROJEYE ÜÇ VETERİNER KLİNİĞİ GÖNÜLLÜ OLDU

Sinop'ta toplam 7 veteriner kliniği bulunduğunu belirten Özdemir, küçük hayvan muayenesi yapmayan iki kliniğin proje kapsamı dışında kaldığını, kalan 5 klinikten ise 3'ünün gönüllü olarak projeye katıldığını açıkladı.

Projeye gönüllü katılan veteriner hekimlerin Hakkı Apaydın, Volkan Dinler ve Tamer Ersoy olduğunu belirten Özdemir, vatandaşların üzerinde belediye tarafından hazırlanan proje logosunun bulunduğu klinikleri kolaylıkla tanıyabileceğini ifade etti.

Özdemir, söz konusu kliniklerin vatandaşların sokakta bulduğu sahipsiz hayvanları götürebileceği noktalar olacağını belirterek, "Vatandaşlarımız onları gördüğünde gönül rahatlığıyla sokakta buldukları sahipsiz dediğimiz hayvanlarını oraya götürebilir. Orada akıllarına gelen her türlü soruyu sorabilir, yardım alabilir, tedavisini yaptırmak istiyorsa yaptırabilir, sahiplenmek istiyorsa sahiplenebilir" dedi.

"HAYVANLAR ÜCRETSİZ MUAYENE EDİLECEK"

Sokakta hasta, yaralı veya tedaviye ihtiyaç duyan bir hayvan gören vatandaşların proje kapsamında yer alan kliniklere hayvanı götürmekten çekinmemesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, muayenelerin ücretsiz yapılacağını söyledi.

Özdemir, "Sokakta herhangi bir nedenle yalnız olduğunu, hasta olduğunu ya da tedaviye ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz bir hayvan gördüğünüzde veya bulduğunuzda, kapısında bu logonun olduğu üç kliniğimize gönül rahatlığıyla götürebilirsiniz. Size hiçbir şekilde 'Niye getirdin?' denmez. Tam tersine hayvanın ücretsiz muayenesi yapılır. Herhangi bir hastalığı, sıkıntısı, kırığı, çıkığı olup olmadığı söylenir. Ondan sonra ne yapmanız gerektiği konusunda yönlendirilirsiniz" dedi.

Hayvanın vatandaş tarafından sahiplenilmek istenmemesi halinde kliniğin belediyenin veteriner hekimiyle iletişime geçerek gerekli sürecin yürütülmesine yardımcı olacağını belirten Özdemir, sahiplenmek isteyen vatandaşlara da veteriner hekimler tarafından destek verileceğini kaydetti.

"TÜM CANLILARIN ORTAK ALANLARIMIZI KULLANMA HAKKI VARDIR"

Sahipsiz hayvanların ayırt edilmesinde mikroçip uygulamasının önemine de değinen Özdemir, "Sokak hayvanlarımızın, sahipsiz hayvanlarımızın tek özelliği vücutlarında enselerine takılı çip dediğimiz kimlik kartının olmamasıdır. Bunu zaten veteriner hekim geldiğinde size söyler. Sizin hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Kimlik kartı varsa zaten sahibi bellidir. O andan itibaren sahibiyle iletişime geçilir" ifadelerini kullandı.

Hayvanların da insanların yaşadığı ortak alanlarda yaşam hakkı bulunduğunu vurgulayan Özdemir, "Tüm canlıların ortak alanlarımızı, dünyamızı birlikte kullanma hakkı vardır. Biz insanlar onların alanlarına girdiğimiz sürece onlar yaşamakta ve yerleşmekte zorlanmaktadır. Bunu önlemenin ya da bu kabahatimizi azaltmanın en güzel yöntemi, onların kimseye zarar vermeyecek yerlerde yem ve su ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olabilmektir. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.