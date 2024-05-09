Sinop'ta Yurttaşlar Asgari Ücretin Düşük Olduğunu ve Zam Yapılması Gerektiğini İfade Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta Yurttaşlar Asgari Ücretin Düşük Olduğunu ve Zam Yapılması Gerektiğini İfade Etti

Geniş Video İzle

Sinop'ta yaşayan yurttaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin düşük kaldığını ve zam yapılması gerektiğini ifade etti. Yurttaşlar, artan kira ve temel gıda fiyatları karşısında geçinmenin zorlaştığını belirtti. Asgari ücretin en az 25 bin lira olması gerektiği vurgulandı.

09.05.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yaşayan yurttaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin düşük kaldığını ve zam yapılması gerektiğini ifade etti. Adem Yavuz, "17 bin artı 2 lira nedir? Ben kirada oturuyorum. 13 bin lira kira veriyorum. Ev halkının hepsinin çalıştığı ve havuzda toplanan paranın bir çoğunu dışarıya veriyoruz. Asgari ücrete zam gelmeli" dedi.  Ferhat Balçık ise "Bir yumurtanın kolisi 100 lira olmuş, etin kilogramı 600 lira olmuş. Asgari ücretlinin bir, iki çocuğu varsa nasıl geçinecek" diye konuştu.

Sinop'ta yaşayan yurttaşlar, asgari ücret ve hayat pahalılığını değerlendirdi. Yurttaşlar şöyle konuştu:

"ASGARİ ÜCRETE ZAM GELMELİ"

Adem Yavuz: "Öyle bir rakam kaldı mı? Artık her şeyin her gün zamlandığı, her gün etiketlerin değiştiği Türkiye'de yaşıyoruz. 17 bin artı 2 lira nedir? Ben kirada oturuyorum. 13 bin lira kira veriyorum. Ev halkının hepsinin çalıştığı ve havuzda toplanan paranın bir çoğunu dışarıya veriyoruz. Asgari ücrete zam gelmeli. Bir emeklinin, bir asgari ücretlinin bu Türkiye'de çok iyi rakamlar aldığını düşünmüyorum. Düşünsenize, bir memur düzeyinin 3'te 1'i bir asgari ücret. Bir asgari ücretli en az 25 lira almalı. Keşke asgari ücret bir düzeyde dursa da hiçbir şeyin de fiyatı artmasa. Alım gücümüz artsa. Fiyat yerine alım gücümüz artsa."

"ENFLASYONU HER SENE DÜŞÜK ÇIKARIYORLAR"

Ferhat Balçık: "Yetişmiyor, yetmiyor. Ev kirası olmuş 15 bin lira, 20 bin lira. Nasıl yetiştireceğim ben onu? Bir yumurtanın kolisi 100 lira olmuş, etin kilogramı 600 lira olmuş. Asgari ücretlinin bir, iki çocuğu varsa nasıl geçinecek? Bunun bana hesabını yapsınlar. Asgari ücretliye verse ne verecek ki? Enflasyonu her sene düşük çıkarıyorlar. Yine aynısını yapacaklar. Yüzde 100'lük enflasyonu yüzde 2, yüzde 3 çıkaracaklar. Bunu herkes biliyor. 25 bin lira olsun asgari ücret, ama hiçbir şeye zam gelmesin. O zaman tamam. Ama başka türlü bu işin içinden çıkılmaz."

Bilge Terzi: "17 bin lira çok az. Yetersiz. Zam olması gerekiyor. O parayla kimse geçinemez. Ben tek başıma yaşıyorum ama bana bile yetmiyor o para. Buna acil çözüm olması gerektiğini düşünüyorum."

İbrahim Sipahi: "Asgari ücrete tabii ki zam gelmeli. Temmuz ayında güncellenmeli. Memur maaşına güncelleme geldiği gibi asgari ücrete de güncellenme gelmeli. Emekli maaşlarının da güncellenmesi lazım. Şu anda millet geçinemiyor."

Cemalettin Önder: "Asgari ücretin en az 25 bin lira olması gerekir. Çünkü, Sinop'ta en kötü ev 10 bin lira. 17 bin lira asgari ücret alıp da, en düşük 10 bin lira veren kişinin geçim işi çok zor. Elektriği, suyu, doğal gazı zor öderler. O nedenle asgari ücretin en az 25 bin lira olması gerekir."

Sinop\'ta Yurttaşlar Asgari Ücretin Düşük Olduğunu ve Zam Yapılması Gerektiğini İfade Etti
Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Sinop, Zam, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Yurttaşlar Asgari Ücretin Düşük Olduğunu ve Zam Yapılması Gerektiğini İfade Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 13:00:17. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Yurttaşlar Asgari Ücretin Düşük Olduğunu ve Zam Yapılması Gerektiğini İfade Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement