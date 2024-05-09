Sinop\'ta Yurttaşlar Asgari Ücretin Düşük Olduğunu ve Zam Yapılması Gerektiğini İfade Etti

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yaşayan yurttaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin düşük kaldığını ve zam yapılması gerektiğini ifade etti. Adem Yavuz, "17 bin artı 2 lira nedir? Ben kirada oturuyorum. 13 bin lira kira veriyorum. Ev halkının hepsinin çalıştığı ve havuzda toplanan paranın bir çoğunu dışarıya veriyoruz. Asgari ücrete zam gelmeli" dedi. Ferhat Balçık ise "Bir yumurtanın kolisi 100 lira olmuş, etin kilogramı 600 lira olmuş. Asgari ücretlinin bir, iki çocuğu varsa nasıl geçinecek" diye konuştu.

Sinop'ta yaşayan yurttaşlar, asgari ücret ve hayat pahalılığını değerlendirdi. Yurttaşlar şöyle konuştu:

"ASGARİ ÜCRETE ZAM GELMELİ"

Adem Yavuz: "Öyle bir rakam kaldı mı? Artık her şeyin her gün zamlandığı, her gün etiketlerin değiştiği Türkiye'de yaşıyoruz. 17 bin artı 2 lira nedir? Ben kirada oturuyorum. 13 bin lira kira veriyorum. Ev halkının hepsinin çalıştığı ve havuzda toplanan paranın bir çoğunu dışarıya veriyoruz. Asgari ücrete zam gelmeli. Bir emeklinin, bir asgari ücretlinin bu Türkiye'de çok iyi rakamlar aldığını düşünmüyorum. Düşünsenize, bir memur düzeyinin 3'te 1'i bir asgari ücret. Bir asgari ücretli en az 25 lira almalı. Keşke asgari ücret bir düzeyde dursa da hiçbir şeyin de fiyatı artmasa. Alım gücümüz artsa. Fiyat yerine alım gücümüz artsa."

"ENFLASYONU HER SENE DÜŞÜK ÇIKARIYORLAR"

Ferhat Balçık: "Yetişmiyor, yetmiyor. Ev kirası olmuş 15 bin lira, 20 bin lira. Nasıl yetiştireceğim ben onu? Bir yumurtanın kolisi 100 lira olmuş, etin kilogramı 600 lira olmuş. Asgari ücretlinin bir, iki çocuğu varsa nasıl geçinecek? Bunun bana hesabını yapsınlar. Asgari ücretliye verse ne verecek ki? Enflasyonu her sene düşük çıkarıyorlar. Yine aynısını yapacaklar. Yüzde 100'lük enflasyonu yüzde 2, yüzde 3 çıkaracaklar. Bunu herkes biliyor. 25 bin lira olsun asgari ücret, ama hiçbir şeye zam gelmesin. O zaman tamam. Ama başka türlü bu işin içinden çıkılmaz."

Bilge Terzi: "17 bin lira çok az. Yetersiz. Zam olması gerekiyor. O parayla kimse geçinemez. Ben tek başıma yaşıyorum ama bana bile yetmiyor o para. Buna acil çözüm olması gerektiğini düşünüyorum."

İbrahim Sipahi: "Asgari ücrete tabii ki zam gelmeli. Temmuz ayında güncellenmeli. Memur maaşına güncelleme geldiği gibi asgari ücrete de güncellenme gelmeli. Emekli maaşlarının da güncellenmesi lazım. Şu anda millet geçinemiyor."

Cemalettin Önder: "Asgari ücretin en az 25 bin lira olması gerekir. Çünkü, Sinop'ta en kötü ev 10 bin lira. 17 bin lira asgari ücret alıp da, en düşük 10 bin lira veren kişinin geçim işi çok zor. Elektriği, suyu, doğal gazı zor öderler. O nedenle asgari ücretin en az 25 bin lira olması gerekir."