Sinop TOKİ Konutlarında Su Sorunu

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop TOKİ Sitesi Yönetimi Üst Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bal ise, "Bayramdan 15 gün önce buradan yeni TOKİ bloklarına şebeke suyu aldılar fakat biz burada kaçak olduğunu gördük ve kendilerine bildirdik. Yapacaklarını söylediler ama bu şekilde kaldı" dedi. Sinop TOKİ K Blokları Üst Yönetim Kurulu Başkanı Salih Demiray, "Modern diye yapılan TOKİ'de görülen görüntü bu. Vanadan kaçan su yola kadar geliyor ve kötü bir görüntü oluşturuyor. Biz site yöneticisi olduğumuz için vatandaşlar bize 'siz ne yapıyorsunuz, bu görüntüyü neden engellemiyorsunuz' diyorlar. Konuyu TOKİ yetkililerine defalarca ilettik" ifadesini kullandı.

Sinop'ta mevcut bulunan TOKİ konutlarından, yanına yeni yapım aşamasında olan TOKİ konutları inşası sırasında TOKİ yetkilileri tarafından alınan şebeke suyunun görüntü kirliliğine ve binaların temeline inmesinden dolayı vatandaşlar tepki gösterdi.

"Şimdi de 'bize 20 gün daha müsaade edin' diyorlar. Neyi bekliyoruz?"

Sinop TOKİ K Blokları Üst Yönetim Kurulu Başkanı Salih Demiray, şöyle konuştu:

"Burada eski TOKİ F Blokları ve K Blokları olarak ikiye ayrılmıştı. Yeni yapılan TOKİ yönetimi buraya binalar yapıldıktan sonra eski TOKİ tarafından gerek doğalgaz, gerek su, gerek elektrik almak için bizim site içinde kullandığımız yolu kazdılar ve mevcut bulunan yolu bozdular. Bozdukları yolu olduğu gibi bıraktılar. Su aldıkları yerden eksik veya yanlış mantolamadan dolayı su kaçağı var. Bu 1 aydır bu şekilde. Oradan su devamlı akıyor. Burayı kazarken yeni kurulan TOKİ yetkilileri bize 'biz burayı nasıl bozduysak, aynı şekilde yapıp bırakacağız' dediler. Ama görünen o ki, 1 aydır bozdukları yolu yapmıyorlar. Biz bunu Kurban Bayramından önce kendilerine ilettiğimizde 'biz su kaçağını gidereceğiz ama yola karışmayız' dediler. Daha sonra biz bu durumu Sinop Belediyesine ilettik. Hatta belediye başkanımız da sağ olsun geldi buraya bizimle ilgilendi. O ara yeni yapılan TOKİ'nin yetkilileri 'bize 2-3 gün müsaade edin, bayramdan sonra burayı eski haline getireceğiz, 'suyu da yolu da yapacağız' dediler ama bayram bitti.

"Konuyu TOKİ yetkililerine defalarca ilettik"

Aradan yaklaşık 10 gün geçti ama hala yapılan herhangi bir şey yok. Su hale akmaya devam ediyor. Bu akan su binaların temeline gidiyor. Ayrıca araçlar buradan geçemiyor. Modern diye yapılan TOKİ'de görülen görüntü bu. Vanadan kaçan su yola kadar geliyor ve kötü bir görüntü oluşturuyor. Biz site yöneticisi olduğumuz için vatandaşlar bize 'siz ne yapıyorsunuz, bu görüntüyü neden engellemiyorsunuz' diyorlar. Haklı olarak bunları söylüyorlar. Biz be de bununla ilgili olarak konuyu TOKİ yetkililerine defalarca ilettik. Burada belediyenin yapacağı çok fazla bir şey yok. Biz adamların bozdukları yerleri yapsınlar istiyoruz. Biz binalarımızın dışını kaplasınlar istemiyoruz. Biz bozdukları kaldırımı, bozdukları yolu yapsınlar istiyoruz. İnsanlara boşuna sıkıntı vermelerine gerek yok. Bunu istemek bizim gayet hakkımız. Şimdi de "bize 20 gün daha müsaade edin" diyorlar. Neyi bekliyoruz? Onu anlamıyoruz"

"Şu zamana kadar bir sonuç alamadık"

TOKİ Sitesi Yönetimi Üst Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bal ise şunları söyledi:

"Bayramdan 15 gün önce buradan yeni TOKİ bloklarına şebeke suyu aldılar. Fakat biz burada kaçak olduğunu gördük ve kendilerine bildirdik. Yapacaklarını söylediler ama bu şekilde kaldı. Ardından Bayramdan sonra yapacaklarını söylediler fakat yine yapmadılar. Bayram biteli yaklaşık 10 gün olacak hala yapılmadı. Buradan arabalar geçemiyor. Vatandaşlar da rahatsız oluyor bu görüntüden. 'Bizim sitemiz neden böyle' diye sürekli bize tepki gösteriyorlar. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz fakat bir başarı elde edemedik şu zamana kadar. Biz yetkili kişilere gittiğimizde yapacaklarını söylüyorlar, biz de vatandaşlara söylüyoruz ama şu zamana kadar bir sonuç alamadık. Biz bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz."