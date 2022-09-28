Şırnak'ta şaşkınlık yaratan eğlence! Hayranları kıyafetlerini parçalayıp, ayakkabılarını çaldılar - Son Dakika
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Şırnak'ta şaşkınlık yaratan eğlence! Hayranları kıyafetlerini parçalayıp, ayakkabılarını çaldılar

28.09.2022 11:03

Şırnak'ta "Tıvorlu İsmail" olarak bilinen İsmail Aşkan, çıktığı sahnede hayranları tarafından ezilmekten kıl payıyla kurtuldu. Hayranlarının arasına sopayla dalan Aşkan'ın bir süre sonra ayakkabıları çıkarıldı, elbisesi parçalandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kendine has hareket ve şarkılarıyla kısa sürede Tıvorlu İsmail olarak tanınan İsmail Aşkan, gittiği düğünlerde sahne alıp davetlileri eğlendiriyor. Birçok yere konuk sanatçı olarak katılan Aşkan, bir düğünde sahne aldığı sırada hayranları tarafından sahneden indirildi. Kalabalık için düşen Aşkan, ezilmekten son anda kurtuldu.

ELİNE ALDIĞI SOPAYLA KALABALIĞIN İÇİNE DALDI

Düğünde ayakkabıları çıkarılan fenomen, son olarak eline aldığı sopayla hayranlarının içine daldı. Hayranlarını dövüp şarkı söyleyen fenomen, son dakikalarda omuzlardan taşınırken yere düştü. Gözlüğü kırılan fenomen, seyircilerine doyumsuz anlar yaşattı. Vatandaşlar, 2 saat süren konserde doyasıya eğlendi.

Çılgın sanatçı hayranların içine daldı ezilmekten son anda kurtuldu

"BENİ ÇOK SEVİYORLAR"

Gittiği her düğünde bir takım elbisesinin yırtıldığını söyleyen Aşkan, "Her düğünde böyle oluyor. Beni çok seviyorlar. Sahnede şarkı söylerken milleti eğlendirirken üzerime atlıyorlar. Herkesi çok seviyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta şaşkınlık yaratan eğlence! Hayranları kıyafetlerini parçalayıp, ayakkabılarını çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta şaşkınlık yaratan eğlence! Hayranları kıyafetlerini parçalayıp, ayakkabılarını çaldılar - Son Dakika
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