Şişli Belediye Başkanı Şahan, avukatları aracılığıyla kendisine destek veren İstanbullulara ikinci mesajını gönderdi - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkanı Şahan, avukatları aracılığıyla kendisine destek veren İstanbullulara ikinci mesajını gönderdi

Şişli Belediye Başkanı Şahan, avukatları aracılığıyla kendisine destek veren İstanbullulara ikinci mesajını gönderdi

SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, gözaltında tutulduğu Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden avukatları aracılığıyla kendisine destek veren başta Şişlililer olmak üzere tüm İstanbullulara ikinci mesajını gönderdi.

21.03.2025 15:05  Güncelleme: 15:08
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SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, gözaltında tutulduğu Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden avukatları aracılığıyla kendisine destek veren başta Şişlililer olmak üzere tüm İstanbullulara ikinci mesajını gönderdi. Dayanışma desteğinde bulunanlara teşekkür eden Şahan, "Kazanan millet olacak. Kazanan sizler olacaksınız" ifadelerini kullandı.

SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, gözaltında tutulduğu Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden avukatları aracılığıyla kendisine destek veren başta Şişlililer olmak üzere tüm İstanbullulara ikinci mesajını gönderdi. Şişli Belediye Başkanı Şahan, kendi el yazısıyla, "Sevgili Şişlili vatandaşlarım" diyerek kaleme aldığı ikinci mesajında, "Dayanışmanın seslerini duyuyorum. Sonu aydınlık günler çok yakın, eminim. 'Şafak söktü' dedi Ekrem Başkan. Tam da ondan bunlar oluyor. Ama sizler rahat olun. Kazanan millet olacak. Kazanan sizler olacaksınız. Ben çok iyiyim. Ekrem Başkanım da, ben de, Çalık Başkanım da size emanetiz. Sevgilerimle" ifadelerini paylaştı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz de Şişli Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasıyla Şahan'ın gözaltı sürecine ilişkin konuştu. Başkan Şahan'ın gözaltında geçirdiği üçüncü günü doldurduğunu aktaran Ersöz, avukatları olarak hukuki süreci yakından takip ettiklerini ve gerekli itirazları yaptıklarının altını çizdi.

"Sulh ceza hakimliklerine itiraz başvurularımızı yaptık"

Ersöz, "Bu sürecin en başından itibaren bu konuyla ilgili olarak şeffaflık çerçevesinde hareket edeceğimizi yapmış olduğumuz bütün hukuksal girişimleri ve bu sürecin içerisinde yaşanabilecek olan adil yargılanma hakkı ihlalleriyle ilgili değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağımızı da açıklamıştık. Bu çerçevede yapmış olduğumuz bu açıklamada halkımızın doğru bilgiye ulaşması açısından yapılmış olan değerlendirmelerdir. Gözaltı işleminin gerçekleştiği günden bugüne kadar iki kez gözaltı işleminin uzatılması gerçekleştirildi. Bu işlemlere karşı sulh ceza hakimliklerine de itirazlarımızı yaptık. Henüz daha sulh ceza hakimlikleri tarafından gözaltı işleminin sonlandırılması ve hukuka aykırı özürlük kısıtlamasının bir an önce neticelendirilmesi noktasındaki taleplerimize bir karşılık alabilmiş değiliz" dedi.

"Yasal süreçleri işleteceğiz"

Şişli'nin seçilmiş Belediye Başkanı Şahan'ın evinde gerçekleştirilen arama ve el konma işlemleri ile ilgili olarak da yine bir takım itirazların yapıldığını hatırlatan Ersöz, "Bu konuyla ilgili olarak yapmış olduğumuz itirazlar da hali hazırda sulh ceza hakimliğinin önünde incelemede bulunuyor. Diğer yandan tabii ki bu süreçteki en önemli konulardan bir tanesi, bizim dosyanın içerisinde isnat edilen suçlamalara dayanak kabul edilen delillerin ne olduğuyla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamamamız. Bu konuyla ilgili olarak da yine özellikle bazı medya kuruluşlarında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a isnat edilen suçlamalara dair bir takım bilgiler ve değerlendirmeler paylaşıldı. Bunların ne kadar gerçeği yansıttığı ya da spekülatif bir mahiyete sahip olup olmadığı konusunda şu an için bilgi sahibi değiliz. Ancak basına yansıyan bu bilgiler ve yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmış olan basın açıklamalarını göz önüne aldığımızda temel itibariyle soruşturma makamlarının gizliliğe riayet etmediğine, kısıtlama kararına uygun hareket edilmediğine şahit olmaktayız. Bugün yapmış olduğumuz başvuruda hem kısıtlama kararının kaldırılmasını hem de haksız gözaltı işleminin sonlandırılmasını bir kez daha talep ettik. Bizler özellikle hukuk devleti ve hukuk güvenliği ilkesinin bir gereği olarak avukatlar olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu noktada Sayın Başkanın hukuki menfaatleri neyi gerektiriyorsa bunlarla ilgili yasal süreçleri de işleteceğiz" diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları

Hüseyin Ersöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Saraçhane'de yaptığı konuşmayı anımsatarak, açıklamaların müvekkilinin hukuki durumu açısından önemli değerlendirmeleri barındırdığını vurguladı. Ersöz, "Öyle ki biliyorsunuz belediye meclisleri ve belediye başkanlarıyla ilgili olarak listelerin hazırlanması sürecinde Sayın Genel Başkan, genel merkezin bu konuyla ilgili olarak tasarrufta bulunduğunu, genel merkezin bilgisi dışında herhangi bir şekilde bir tasarrufta kimsenin bulunamayacağını ve bu konuda eğer bir sorumluluk varsa da bu sorumluluğun genel merkezde olduğunu; yani kendisinde olduğunu açık ve net bir şekilde de ifade etmiştir" şeklinde konuştu.

Başkan Şahan'ın sağlık durumu ve morali gayet iyi

Başkan Şahan'ın bugün ya da en geç yarın ifade işlemlerine geçileceğini tahmin ettiğini kaydeden Hüseyin Ersöz, dün Şahan'ı ziyaret ettiğini, sağlık durumunun ve moralinin gayet iyi olduğunu dile getirdi. Ersöz, "Hukuksal sürecin gerektirdiği tüm başvuruların yapıldığını, isnat edilen suçun unsurları oluşmamasına karşın uygulanan özgürlük kısıtlayıcı tedbirlerin ve gözaltı işlemlerinin sonlandırılması gerektiği konusundaki vurgumuzu ve çağrımızı da tekrar hukukçular olarak yineliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli Belediye Başkanı Şahan, avukatları aracılığıyla kendisine destek veren İstanbullulara ikinci mesajını gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli Belediye Başkanı Şahan, avukatları aracılığıyla kendisine destek veren İstanbullulara ikinci mesajını gönderdi - Son Dakika
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