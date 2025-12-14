Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar - Son Dakika
Yerel

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

14.12.2025 11:42  Güncelleme: 11:49
Şişli'de bir AVM'de faaliyet gösteren bazı işletmelerin izinsiz ve ruhsata aykırı şekilde yapılan kaçak yerleri, Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Ayrıca denetimlerde ilçe genelinde bazı metruk yapılar ile kaçak yapılan çatı yükseltmelerinin yıkımı da gerçekleştirildi.

Şişli Belediyesi, ruhsat eki onaylı projelere aykırı olarak inşa edilen yapılara yönelik denetimleri sıklaştırdı. '3194 sayılı İmar Kanunu' kapsamında yapı tatil tutanakları düzenlenen ve kaçak olduğu tespit edilen yapılarla ilgili olarak Şişli Belediye Encümeni tarafından alınan yıkım kararları, tek tek uygulanıyor.

Şişli'de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

YIKIM İŞLEMLERİ PLANLI VE KOORDİNELİ YÜRÜTÜLÜYOR

Geçen hafta yapılan denetimlerde belediye ekipleri, Şişli'de faaliyet gösteren bir AVM'nin içindeki bazı işletmelerin izinsiz şekilde inşa edilen kaçak bölümleri olduğunu belirledi. Söz konusu kaçak yapıların yıkımları, planlı ve kontrollü bir şekilde belediye ekiplerince gerçekleştirdi. Ayrıca denetimlerde ilçe genelinde bazı metruk yapılar ile kaçak yapılan çatı yükseltmeleri de ekiplerce yıkıldı.

Şişli'de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Yapı Kontrol, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri arasında düzenli koordinasyon ile yürütülen denetimlerle ilçe genelinde tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemleri planlı ve periyodik bir şekilde yürütülüyor.

Şişli'de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
Kaynak: İHA

