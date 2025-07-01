Sivas, En Fazla Köyü Olan İl

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre Türkiye'de en fazla köyün bulunduğu il bin 234 ile Sivas olarak açıklandı.

18 bin 238 köy bulunan Türkiye'de en fazla köy sayısının bulunduğu şehirler sıralamasında Sivas'ı bin 54 köyle Kastamonu, 756 köyle Çorum, 612 köyle Tokat, 575 köyle Çanakkale, 564 köyle Ağrı, 555 köyle Yozgat, 549 köyle Giresun, 547 köyle Elazığ, 545 köyle Kütahya izledi. - SİVAS