Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu

Geniş Video İzle

Sivas'ta seyyar bir tostçu, müşterisinin yanlışlıkla gönderdiği 600 bin TL'yi fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Örnek bir davranış sergileyerek müşterisine ulaşarak parayı iade eden esnaf, bu hareketiyle takdir topladı.

05.03.2025 12:03  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın işlek caddelerinin birinde tostçuluk yapan Zeynel Engin, müşterisinin yaptığı hatayı fark ederek büyük bir mağduriyeti önledi. Tost yemek için yanına gelen bir müşteri, arkadaşıyla birlikte yediği tostların 600 TL'lik hesabı ödemek isterken Zeynel Engin'in hesabına yanlışlıkla 600 bin TL gönderdi.

Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu

HESABINI KONTROL EDİNCE ŞOKE OLDU

Daha sonrasında hesap hareketlerini kontrol ederken yüksek meblağı fark eden Engin, ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşadı. Müşterisinin yanlışlıkla bu kadar yüksek bir miktarı gönderdiğini fark eden Engin, hemen harekete geçti. Daha önceden tanıdığı müşterisinin telefon numarasına ulaşan Engin, durumu izah ederek parayı iade etmek istediğini belirtti. Fazla olan miktarı geri gönderen Engin'in bu davranışı ise vatandaşlardan takdir topladı.

Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu

"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Zeynel Engin, hesabında parayı görünce şaşırdığını belirterek, "Buraya daha önceden de gelen bir müşterim geldi. Yediği tostun ücreti ayranla beraber 540 TL tuttu. Hesabı ödemek için kalkan müşteri sen yabancı değilsin diyerek bana 600 TL atacağını söyledi. Daha sonrasında ben de hesabımı kontrol ettiğimde 600 TL yerinde 600 bin TL'nin yattığını gördüm. Yüksek meblağı görünce müşteriye ulaşarak parayı tekrar atacağımı söyledim. Yüksek miktardaki parayı görünce ilk başta çok şaşırdım ve ne yapacağımı bilemedim. Ertesi günün sabahında ise müşteriye parayı teslim ettim. İnsanlar bu örnek davranışları yapsınlar, kişinin hakkını geri vermek gerekiyor. Bu şekilde davranırsak kazanırız" dedi.

Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Suat genç:
    600 bin yollayıp fark etmeyenin hesabında en az 100 katı para vardır vergi ödemeyen biridir 6 7 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Helal olsun adama ama haber değeri yok. adam ayıldığında geri istediğin anda banka geri alıp adama teslim edecekti parayı. 7 4 Yanıtla
  • İbrahim Gökçek:
    İnşallah ibandan para alıyor diye ceza kesmezler 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:27:52. #7.11#
SON DAKİKA: Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.