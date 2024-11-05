Sivas Valiliği Sosyal Medyada Zirvede - Son Dakika
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Sivas Valiliği Sosyal Medyada Zirvede

Sivas Valiliği Sosyal Medyada Zirvede

Ekim ayı raporuna göre Sivas Valiliği, 211 bin etkileşim ile sosyal medyada birinci oldu.

05.11.2024 13:37
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Türkiye'de valiliklerin sosyal medya performanslarına ilişkin ekim ayı raporu yayınlandı. Rapora göre Sivas Valiliği ekim ayında da birinciliğini koruyarak etkileşimleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Özel bir sosyal medya takibi firması, valiliklerin 2024 Ekim ayı sosyal medya performans raporu sonuçlarını paylaştı. Yapay zeka destekli hazırlanan raporda, valiliklerin X, Instagram ve Facebook etkileşimleri yer aldı. Firma, raporu hazırlarken gönderi ortalaması, etkileşim, retweet, yorum ve beğenilere göre çalışma gerçekleştirdi. Sosyal medya platformlarının genel sıralamasında Sivas Valiliği, Vali Yılmaz Şimşek liderliğinde güçlü bir etkileşim hacmi ile lider konumda bulunuyor.

Sivas Valiliği 211 bin 470 etkileşim ilk sırada

Tüm sosyal medya platformlarının verileri baz alındığında Sivas Valiliği toplam 211 bin 470 etkileşim ilk sırada, Afyonkarahisar Valiliği ikinci, Hakkari Valiliği ise üçüncü sırada yer aldı. Valiliğin sosyal medya kanallarında elde ettiği bu etkileşim rakamları, hem Sivas'ın tanıtımına katkıda bulunuyor hem de Sivas halkının sosyal medyada valiliğine gösterdiği ilgiyi gözler önüne seriyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in günlük programlarını ve etkinliklerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak vatandaşlarla güçlü bir bağ kuran Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ilin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan etkileyici videolar ve özenle seçilmiş fotoğraflar, Sivas'ın kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini geniş kitlelere tanıtıyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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