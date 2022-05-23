Sivaslı Fırıncı: Para Kazanamıyoruz. Şu Anda Sivas'ta En Az 50 Tane Fırın Devrediyor - Son Dakika
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Sivaslı Fırıncı: Para Kazanamıyoruz. Şu Anda Sivas'ta En Az 50 Tane Fırın Devrediyor

23.05.2022 16:28
Sivaslı Fırıncı: Para Kazanamıyoruz. Şu Anda Sivas'ta En Az 50 Tane Fırın Devrediyor

Sivas’ta son yapılan zamlarla birlikte ekmeğin fiyatı 3, Sivas katmer ve çöreğinin fiyatı da 7 lira oldu. Sivas’ta fırıncılık yapan Murat Cahit, artan maliyetlerden nedeniyle para kazanamadıklarını belirterek, “Şu an bir fırıncının, para kazanması için ekmeği en az 6-7 TL’ye satması lazım. Para kazanamıyoruz. Şu anda Sivas’ta en az 50 tane fırın devrediyor, bırakıyor. Çünkü götüremez. Para kazanamazsa bu işi de yapamaz. Bu, Sivas’a özgü bir meslek. Böyle giderse bu sektör kaybolacak. Burada, işsiz beş kişi devletin sırtına gelmiş olacak” dedi.

Sivas'ta son yapılan zamlarla birlikte ekmeğin fiyatı 3, Sivas katmer ve çöreğinin fiyatı da 7 lira oldu. Sivas'ta fırıncılık yapan Murat Cahit, artan maliyetlerden nedeniyle para kazanamadıklarını belirterek, "Şu an bir fırıncının, para kazanması için ekmeği en az 6-7 TL'ye satması lazım. Para kazanamıyoruz. Şu anda Sivas'ta en az 50 tane fırın devrediyor, bırakıyor. Çünkü götüremez. Para kazanamazsa bu işi de yapamaz. Bu, Sivas'a özgü bir meslek. Böyle giderse bu sektör kaybolacak. Burada, işsiz beş kişi devletin sırtına gelmiş olacak" dedi.

Sivas'ta 35 yıldır fırıncılık yapan Murat Cahit, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Unlu mamullerin yapımında kullanılan ürünlere gelen zamlar nedeniyle para kazanamadıklarını belirten Cahit, şunları söyledi:

"KENDİ YAĞINDA KAVRULAN BİR ESNAFIZ, YIPRANIYORUZ"

"Normalde bir ekmeğin fiyatı, para kazanmamız için 6-7 TL olması lazım. Katmer, çörek keza öyle. Bizim sıkıntımız; bir marketçi bir zam geldiğinde yansıtabiliyor ama biz yapamıyoruz. Yağa, una, susama zam geldiğinde biz en az 2-3 sonra zam yapabiliyoruz. Bu da bizi yıpratıyor. Zaten biz küçük KOBİ'leriz, kendi yağında kavrulan bir esnafız. Bizi çok yıpratıyor. Şu anda da sattığımız ekmeği 3 TL'ye satıyoruz, inan para kazancımız yok. Ben işletmeciyim, sadece şu anda ben de bir yevmiye alıyorum yani. Geçen sene odun fiyatları 600 ile 800 lira arasında değişiyordu, şu anda 2 bin 200 lira.

"ÜRÜNLERDE YÜZDE 100 ARTIŞ OLDU"

Şu anda un, yağ gibi ürünlerde yüzde 100 artış oldu. Biz yağın kolisini 150-200 liraya alırken şu anda yağın kolisi 400 lira. 35-40 liraya aldığımız sıvı yağ, şu anda 160-180 lira. Mayayı 100 liraya alıyorduk, bir ay içinde 150, diğer ay 200 oldu; şu an 290 lira oldu. Yine bir zam geleceği söyleniyor. Ama bizim ekmek fiyatlarında büyük bir artış yok. Şu an bir fırıncının, para kazanması için ekmeği en az 6-7 TL'ye satması lazım. Para kazanamıyoruz. Para kazanma arzumuz gitti. Şu anda Sivas'ta en az 50 tane fırın devrediyor, bırakıyor. Çünkü götüremez. Para kazanamazsa bu işi de yapamaz. Bu, Sivas'a özgü bir meslek. Türkiye'nin hiçbir yerinde yok katmer çörek. Böyle giderse bu sektör kaybolacak. Burada, işsiz beş kişi devletin sırtına gelmiş olacak. Biz de şu anda ne olacak diye bekliyoruz.

"BİZ ZAM İSTEMİYORUZ"

Biz, bir pideyi 3 liraya satıyoruz. Maddiyatı da boş verdik, bizim bir emeğimiz var. Sabah saat 4'te, 5'te geliyoruz. Bu ekmeğin sadece maliyeti şu anda 3 lirayı bulmakta. Para da önemli değil, biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bir tane ekmek bir kişinin karnını doyuruyor, yani bizim ekmeğimiz bu kadar mı ucuz. Okula gidin, çocuğumun eline 2-3 lira veriyorum kabul etmiyor. 'Baba 3 liraya kantinde hiçbir şey olmuyor ki' diyor. Ama bizim burada 3 liraya bir ekmek oluyor. Biz, yetkililere çok şey söylüyoruz ama bir sonuca varamıyoruz. Bizim kullandığımız malzemelerin fiyatları artmasın, biz zam istemiyoruz."

Sivaslı Fırıncı: Para Kazanamıyoruz. Şu Anda Sivas'ta En Az 50 Tane Fırın Devrediyor
Sivaslı Fırıncı: Para Kazanamıyoruz. Şu Anda Sivas'ta En Az 50 Tane Fırın Devrediyor
Sivaslı Fırıncı: Para Kazanamıyoruz. Şu Anda Sivas'ta En Az 50 Tane Fırın Devrediyor
Sivaslı Fırıncı: Para Kazanamıyoruz. Şu Anda Sivas'ta En Az 50 Tane Fırın Devrediyor

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ekonomik Kriz, Türk Lirası, Simurg, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivaslı Fırıncı: Para Kazanamıyoruz. Şu Anda Sivas'ta En Az 50 Tane Fırın Devrediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivaslı Fırıncı: Para Kazanamıyoruz. Şu Anda Sivas'ta En Az 50 Tane Fırın Devrediyor - Son Dakika
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