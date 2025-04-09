Sokak Hayvanları İçin Yeni Projeler Yolda - Son Dakika
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Yerel

Sokak Hayvanları İçin Yeni Projeler Yolda

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaları ve yeni projeleri yerinde inceledi. Türkiye'nin gündeminden sokak hayvanları sorununu çıkarmak için gerekli adımları atacaklarını belirten Sağlam, yeni barınaklar ve mama üretim merkezleri oluşturacaklarını açıkladı.

09.04.2025 10:42  Güncelleme: 11:40
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları inceledi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi proje alanı ile Yozgat Belediyesinin "Evcil Köy" hayvan barınağını gezdi. Sağlam, sokak hayvanları konusunu Türkiye gündeminden çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Sağlam, Çalatlı köyü yakınlarındaki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projesi alanını gezdi, çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, modern bir tesis olmasına karşın besicilerin kullanmayı tercih etmediği merkezin 4 bin metrekarelik bölümünün barınak haline dönüştürülmesi için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Mehmet Sağlam, daha sonra Yozgat Belediyesinin "Evcil Köy" barınağını geçerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlam, burada yaptığı açıklamada, barınakta ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Hayvanların güvenli şekilde yaşamlarını doğal ortamda sürdürebilmeleri için gerekli çalışmalara devam edilecek. Bir yandan kısırlaştırma faaliyetleri, bir yandan barınma, bir yandan beslenme, hayvanların tüm ihtiyaçları sağlıklı bir ortamda, hijyen bir şekilde giderilmektedir. Sayın başkana teşekkür ediyorum, en kısa zamanda Evcil Köy'ün diğer eksiklikleri de giderilecek. Genişletme çalışmaları devam ediyor. Yan tarafta 54 dönümlük bir alan daha tahsis edilecek. Tahsis işlemi yapıldı, alan belirlemesi yapıldı, tespit yapıldı. Onları da kullanıma sunacağız."

"Hayvanları severek koruyacağız"

Sağlam, Yozgat Valiliğindeki değerlendirme toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

"Sokak hayvanları sorununu Türkiye'nin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bunun da yolu hayvanları sevmek ve sevdirmekten geçer. Hayvanları severek koruyacağız, hayvanları sevdirerek koruyacağız. Mevcut barınaklar var, bu barınaklarımızın eksiklikler varsa onları tespit edip, gidereceğiz. Yeni barınaklar inşa edeceğiz. Türkiye genelinde en az 50 dönüm olmak üzere yeni barınak yerleri tespit edildi. Özellikle 51 şehrimizde tespitler yapıldı, gerekli çalışmalar başladı. Aynı şekilde bu çalışma Yozgatımızda da yapılmış. Sokak hayvanlarının varlığı bazı yerlerde, bazı illerde artık gerçekten vatandaşlarımızı tedirgin etmeye, can güvenliğini tehdit ve tehlikeye atar noktaya gelmiş bulunuyor. Hem bu tehlikeyi, tehdidi bertaraf etmek hem de hayvanlarımızın daha güvenli, daha korunaklı, daha hijyen bir ortamda yaşamlarına devam etmelerine temin etmek amacıyla böyle bir çalışmaya başladık."

"Yemek artıklarını toplayıp, mamaya dönüştüreceğiz"

Çalışmaları Türkiye genelinde takip ettiklerini belirten Sağlam, hayvanların beslenmesiyle ilgili çalışmayı da uhdelerine alacaklarını söyledi.

İl Özel İdaresi bünyesinde mama üretim merkezleri oluşturulacağını anlatan Sağlam, şu bilgileri verdi:

"Yemek atıklarını alıp burada kendimiz değerlendireceğiz. Böylelikle israfı da önlemiş olacağız. Bu konuyla ilgili paylaştığımızla da gerekli çalışmaları yaptık. Lokantalardan, askeri kışlalardan, yurtlardan aklınıza gelebilecek tüm birimlerden yemek attıklarını toplayacağız. Bunları hijyen bir ortamda veterinerin, doktorlarımızın kontrolünde mamaya dönüştürüp, bu ihtiyacı da bu şekilde gidermiş olacağız. Artık sosyal medyada, 'hayvanlar açlıktan birbirine saldırdı, hayvanlar açlıktan şunu yaptı, bunu yaptı' söylemleri de ortadan kalkacak ki; zaten bunların çoğu da doğru değildi. Bir-iki ay içerisinde Allah'ın izniyle artık sokak hayvanları hem Türkiye'nin gündeminden çıkmış olacak hem de onlar daha güvenli bir şekilde yaşamlarına daha doğal bir şekilde devam edecek."

Kaynak: ANKA

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