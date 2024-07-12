İzmir'de Sokak Hayvanlarıyla İlgili Yasa Tasarısına Protesto - Son Dakika
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İzmir'de Sokak Hayvanlarıyla İlgili Yasa Tasarısına Protesto

İzmir\'de Sokak Hayvanlarıyla İlgili Yasa Tasarısına Protesto

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, İzmir'de protesto edildi. Hayvan severler yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.

12.07.2024 23:35  Güncelleme: 23:36
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(İZMİR) - AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, İzmir'de protesto edildi. Hayvan severler yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, İzmir'de hayvanseverler tarafından protesto edildi. Akşam saatlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanlığı binası önünde toplanan hayvan severler, "Kısırlaştır aşılat yerinde yaşat!, Susma haykır katliama hayır!, Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin!, Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz!, AKP elini hayvanlardan çek!" sloganları atarak milletvekillerine seslenerek yasa tasarısının komisyondan geçmemesi ve yasalaşmamasını istedi.

Veteriner Hekim Kaan Gencel tarafından okunan basın açıklaması metnininde "Bugün, aylardır tartışılan tecrit ve katliam yasası meclise getirildi. Biz de, bu yasayı meclise getiren, aylardır köpeklerin yaşamları üzerinden siyasi rant devşiren AKP'nin önündeyiz. Canımızı veririz, canlarımızı vermeyiz diyerek, gözlerini köpeklerin canlarına dikenlerin yakasında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha bildiriyoruz!" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"AKP döneminde, tam 20 yıldır, Hayvanları Koruma Kanunu uygulanmadığı, kısırlaştırma, aşılama yapılmadığı, yasaya uymayanların cezalandırılmadığı, denetlenmediği, devlet ve sermaye ortaklığıyla devam eden hayvan üretimi ve satışı yasaklanmadığı ve hayvanları terk edenlere cezalar verilmediği apaçık ortadayken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in her yol denenmiş ve işe yaramamış gibi, belediyeler için yepyeni yükümlülükler içeren kanun maddeleri getirilmiş gibi açıklama yapmasını kabul etmiyoruz. Meclise getirilen yasa tasarısında bahsedilen, 'barınakların hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakıldığı ve rehabilite edildiği yerler' olarak değiştirilmesini kabul etmiyoruz. Barınaklar, ihtiyacı olan hayvanların tedavilerinin yapıldığı geçici bakım evleridir. Bir hayvanın bir sorunu olmamasına rağmen barınak adı altındaki ölüm kamplarına hapsedilmesi kabul edilemez. Hayvandan hayvana veya hayvandan insana bulaşıcı hastalığı olan ve su kaynaklarının, yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğin zarara uğramasına sebep olan hayvanların ötenazi ile katledilmesini kabul etmiyoruz! Sokakta yaşayan hayvanların hasta olmalarının en büyük sebebi de, ekolojik yıkımın en büyük de rant hırsıyla hayvanların yaşam alanlarını işgal eden, sokaklarda aç kalmalarına sebep olan, hayvanlar için bütçe ayırmayan veya ayrılan bütçeyi cebine indiren iktidar ve yerel yönetimlerdir.

"Köhnemiş bir Nazizm girişiminden farksızdır"

Ayırmaları gereken bütçeleri ayırmayıp yasalarla belirlenmiş yükümlülükleri yerine getirmeyerek çağdışı bir yöntem ve kafatasçı bir zihniyetle, kendi demeçlerinden alıntılarla 'saldırgan, hasta, anatomisi bozulmuş, yeme bozukluğu çeken, güçten düşmüş' tüm köpekleri toplamayı, hapsetmeyi ve öldürmeyi 21. yüzyıl Türkiye'sinde inatla siyasi söylem ve eylem biçimi olarak ileri sürmek, köhnemiş bir Nazizm girişiminden farksızdır. 'Saldırgan' diyerek canavarlaştırdığınız, insanlar tarafından travmatize edildiği için kendini ve alanını korumak zorunda kalan köpekleri de, doğası gereği 'havlayan', iyileşme ve yuva imkanı bulabilecek hasta, engelli, yaşlı tüm köpekleri sizin zulmünüzden ve gazabınızdan koruyacağız! AKP'nin tecrit ve katliam tasarısı girişimi, adeta 'toplum ve devlet düşmanı' olarak seçtikleri köpeklerden sonra bu kez sıranın kimlere geleceğini kaçınılmaz olarak sorgulatıyor!

"Yasa tasarısı geri çekilene kadar sokaklardayız!"

Bu yasa tasarısı geri çekilene kadar Türkiye'nin dört bir yanında sokaklardayız! Bu kanlı yasa tasarısı geri çekilene kadar İzmir'de yaşam nöbetimizi başlattığımızı ve her akşam 20.00'da sokakta olacağımızı ilan ediyoruz! Yarından itibaren her gün Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ÖSYM binası önündeyiz. Tüm İzmir halkını haklı nöbetimize destek olmaya sokağa çağırıyoruz! Tüm Türkiye'yi de kendi mahallelerinde, semtlerinde örgütlenmeye, eylemler yapmaya, nöbetler başlatmaya davet ediyoruz. Tasarının komisyondan geçmemesi ve yasalaşmaması için hak, hukuk ve adaleti savunan tüm milletvekillerine sesleniyoruz: Tecrit ve katliama 'hayır' oyu kullanmanızı, tasarının içerdiği Nazi pratiklerini kabul etmediğinizi açıklamanızı ve muhalefet etmenizi bekliyoruz!"

Kaynak: ANKA

AK Parti, İzmir, Hayvan Hakları, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Sokak Hayvanlarıyla İlgili Yasa Tasarısına Protesto - Son Dakika

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