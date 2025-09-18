SOLOTÜRK, TEKNOFEST'te Nefes Kesen Gösteri Uçuşu Yaptı - Son Dakika
SOLOTÜRK, TEKNOFEST'te Nefes Kesen Gösteri Uçuşu Yaptı

SOLOTÜRK, TEKNOFEST\'te Nefes Kesen Gösteri Uçuşu Yaptı
18.09.2025 09:21
F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST'te unutulmaz bir gösteri sergileyerek Türk milletinin gücünü temsil etti.

TEKNOFEST kapsamında gösteri uçuşu yapan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK nefes kesen gösterilere imza atıyor. Ekibin gösteriye hazırlandığı anlar kameraya yansırken, SOLOTÜRK 1. Pilot Yarbay Murat Bakıcı, "SOLOTÜRK Türk milletinin gökyüzündeki gücünü sesini temsil ediyor. Biz gökyüzüne SOLOTÜRK ekibi olarak bir resim çiziyoruz. Dünyada da gösteriler icra ediyoruz. Burada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü gösteriyoruz bütün dünyaya. Bütün dünya milletlerini kendimize selam durduruyoruz. Gelecekte SOLOTÜRK Milli Muharip Uçak KAAN uçağımız olacak" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, dünya havacılık tarihinde kendilerine patentli olan SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş, reverans ve kobra manevrası ile yurt içi ve yurt dışında bir çok gösterilere imza attı. Sayısız harekatlara ve operasyonlara katılan pilotların gösteri esnasında yapığı manevralar dosta güven düşmana korku veriyor. SOLOTÜRK ekibi TEKNOFEST İstanbul kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ekibin uçuşa hazırlandığı anlar ise kameraya yansıdı.

SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı manevralarıyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Binbaşı M. Erhan Aydemir de gösteri sırasında uçuş emniyet subaylığını gerçekleştirdi. Gösteri sırasında, müziğin başında Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı olurken, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Şükrü Alper Şen de TEKNOFEST için hazırladığı özel sunum vatandaşlara anlattı.

"Bütün dünya milletlerini kendimize selam durduruyoruz"

Gösteri uçuşu sonrası konuşan SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı, "TEKNOFEST 2025 kapsamında İstanbul'da olmanın mutluluğunu gurunu yaşıyoruz. İlk gösterimiz yaptık coşkumuz çok yüksekti. Bütün günlerde burada gösteri uçuşu icra edeceğiz. Bizim her gösterimiz için hazırlamış olduğumuz ufak değişikler ufak sürprizlerimiz mevcut. Buraya özgü sürprizlerimiz var. Gözleri gökyüzünde olsun bizi takip etsinler. SOLOTÜRK Türk milletinin gökyüzündeki gücünü sesini temsil ediyor. Bizde bunun gurunu yaşıyoruz. Bizi dünyadaki gösteri takımlarından ayıran en önemli özelliğimi savaş pilotları olmamız. Aktif savaş pilotları. Sadece gösteri uçuşu yapan pilotlar değiliz. Gereken bütün harekatlara operasyonlara katılıyoruz. Yeni yetişen genç arkadaşlarımızın eğitimlerinde birlikte uçuyoruz. Gösterilerimizdeki ruh savaşçı ruhtan geliyor. Biz gökyüzüne SOLOTÜRK ekibi olarak bir resim çiziyoruz. Dünyada da gösteriler icra ediyoruz. Burada da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünü gösteriyoruz bütün dünyaya. Bütün dünya milletlerini kendimize selam durduruyoruz" diye konuştu.

"Gelecekte SOLOTÜRK Milli Muharip Uçak KAAN uçağımız olacak"

SOLOTÜRK'ün gelecekte F-16 ile değil de Milli Muharip Uçak KAAN ile gösteri yapacağını belirten Bakıcı, "Milli Teknoloji Hamlemizin gençlerimizin üzerindeki etkisi çok büyük özellikle Türk gençliğini Türk havacılığıyla buluşturan TEKNOFEST gibi milli organizasyonların hepsinde bulunuyoruz. TEKNOFEST gibi milli organizasyonlarda bizler için çok önemli. Türk gençliğini Türk havacılığıyla buluşturuyoruz. Gençlerimiz bizleri rol model olarak görüyorlar ve gelecekte bizim yerimizi alacaklar. Gelecekte SOLOTÜRK Milli Muharip Uçak KAAN uçağımız olacak. Onunla gösteriler icara edilecek. Pilotları burada bizi izleyen gençlerimizden biri olacak belki. Şimdi F-16 uçağını kullanıyoruz. F-16 uçağı ile gökyüzünde gösteri performansı sergiliyoruz. Kendi milli kaynaklarımızla ürettiğimiz uçağımızla bunun gurunu arşa çıkartacağız. Yakın zamanda KAAN gökyüzünde yerini alacak ama o aldığı zaman bizler gösteri pilotluğunu bitirmiş oluruz. Burada bulunarak onlara rol model olmak hayal güçlerini genişletmek ve ilerisi için emin adımlar ata bilmeleri için burada gösteriler sergileyerek onlara şunu diyoruz; sevdiğiniz işin peşinden koşunuz. Bir işe hem gönülden hem de beyin olarak bağlı olunuz diyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'İstikbal Göklerdedir'. Genç arkadaşlarımız havacılığa bekliyoruz" dedi.

"TEKNOFEST'te ki ilk uçuşum olacak"

TEKNOFEST'e ilk uçuşunu yapacak olan Binbaşı M. Erhan Aydemir, "Geleceğimizin teminatı gençlerimize örnek olmak adına ülkemizin icra etmiş olduğu havacılık ve teknoloji festivalinde TEKNOFEST'e olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Murat Yarbayım efsane bir gösteri icra etti. Biz de ona yerde ekiple beraber destek olduk. Heyecanlıyız gençlerimizin gözünde de bu heyecanı görmek bizi ekstra mutlu ediyor. TEKNOFEST'i her Türk genci gibi biz de takip ediyorduk. Bugüne kadar. TEKNOFEST'teki ilk uçuşum olacak. Tüm halkımızı gençlerimizi bu gösteri uçuşuna davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en yetenekli F-16 pilotlarına sahibiz"

Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Şükrü Alper Şen, "Sahnede olduğumuzda biz de halkımızla beraber aynı coşkuyu yaşıyoruz. Dünyanın en yetenekli F-16 pilotlarına sahibiz. Komutanlarım eşsiz bir gösteri icra ediyorlar. Biz de basın halka ilişkiler ekibi olarak sahnede şarkılarla, şiirlerle anlatımlarla bu duyguyu halkımıza daha da geçirmeye hep beraber yaşamaya çalışıyoruz. Herkesi festivale gösterimizi izlemeye davet ediyoruz. Özellikle yaptığım bir şey yok. Her seferinde uçağın kalkışını gördükçe jet sesini duyunca zaten otomatik yükleniyor duygular hisler" diye konuştu.

"Türklük duygusunu hissetmeleri için milli müziklerle arşivimizi genişlettik"

Gençlere hitap edecek müzikler seçtiklerini belirten Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı, "Gençlere hitap edecek çok güzel müzikler seçtik. Aynı zamanda buraya gelen vatandaşlarımıza manevi duyguları milli duyguları Türklük duygusunu hissetmeleri için milli müziklerle arşivimizi genişlettik. Eşsiz bir gösteri onları bekliyor. Alper Üsteğmen'imle birlikle sosyal medya ayağını da yönetiyoruz. Bütün ekibimizin girdileri doğrultusunda insanlarımıza yakışır bir şekilde Türkün gücünü pilotlarımızın eşsiz kabiliyetlerini gösterecek aynı zamanda da dünyada Türk pilotlarının kabiliyetlerini gösterecek içerikler üretiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

