SOLOTÜRK'ten KKTC'de Unutulmaz Gösteri

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SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yılı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Girne kentinde gösteri uçuşu yaparken, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

KKTC semalarında SOLOTÜRK rüzgarı esti. KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Girne'de gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, binlerce izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı. Kordon boyuna akın eden KKTC'liler o anları telefonlarıyla kaydederken, kentin sokakları insan seline döndü, trafik kilitlendi. SOLOTÜRK'ün uçuşu denizde de büyük ilgiyle takip edildi. Kordon boyu yanına demir atan çok sayıda teknede yerli ve yabancı izleyiciler, SOLOTÜRK'ün şovunu takip etti. Gösteri alkışlar ve tezahüratlarla sona erdi. - LEFKOŞA