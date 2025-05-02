Soma'da 1 Mayıs Coşkusu Yerini Endişeye Bıraktı - Son Dakika
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Soma'da 1 Mayıs Coşkusu Yerini Endişeye Bıraktı

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Soma'da maden işçileri, ithal kömür ve santral kapatmaları nedeniyle işsizlik korkusuyla bayramı buruk kutladı.

02.05.2025 01:54
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Haber: Osman Bekar

(MANİSA) - Soma'da 1 Mayıs İşçi Bayramı, maden işçileri için coşku yerine derin bir endişeyle karşılandı. Madenciler ve sendika temsilcileri yetkililere seslenerek yerli kömüre destek çağrısında bulundu ve "Soma Termik Santrali'nin kapanması Soma'nın geleceğini tehlikeye atıyor. Tüm yetkililerden sesleniyoruz: İthal kömüre hayır!" dedi.

Manisa'nın kömürle özdeşleşmiş ilçesi Soma, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na buruk bir atmosferde girdi. Binlerce maden işçisi, işlerini kaybetme korkusuyla meydanlara çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı.

"Her an işsiz kalma korkusuyla tedirginiz"

Maden işçisi Adem İriç, 1 Mayıs'ın coşkuyla kutlanması gerekirken, işsiz kalma korkusuyla buruk bir bayram yaşadıklarını dile getirdi. İriç, "İthal kömür, Türk madenciliğinin yalnızca bugününü değil geleceğini de tehlikeye atmaktadır. Milyar ton rezervimiz varken neden ithal kömüre bağlı olalım? Bu, emeğimize ve geleceğimize ihanettir," diyerek tepkisini dile getirdi.

"Soma'da endişe hakim"

Ahmet Kurnaz da meslektaşlarının 1 Mayıs'ını kutlayarak başladığı konuşmasında Soma'daki endişeli havayı vurguladı. Santralin kapanma ihtimali ve artan ithalat nedeniyle madencilerin işsizlikle karşı karşıya olduğunu belirten Kurnaz, "Yerli ve milli kömürümüzü çıkartmak, ülkemize katkı sunmak istiyoruz. Bu yanlıştan dönülmeli," ifadelerini kullandı.

Sendikadan yetkililere çağrı: "İthal kömüre hayır!"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şubesi Teşkilatlandırma Sekreteri Turgay Aydoğdu, Somalı madencilerin buruk bayramını dile getirerek, ithal kömürün ülke ekonomisine faydası olmadığını ve uzun vadede kalkınmaya engel teşkil ettiğini söyledi. Aydoğdu, "Binlerce madencinin emeği riske atılıyor. Soma Termik Santrali'nin kapanması Soma'nın geleceğini tehlikeye atıyor. Tüm yetkililerden sesleniyoruz: İthal kömüre hayır!" şeklinde konuştu.

"Kara bulutlar Soma'nın üzerinde dolaşıyor"

Maden işçisi Ferdi Koç, 1 Mayıs'ta Soma'nın üzerinde kara bulutların dolaştığını ve işçilerin tedirgin bekleyişinin sürdüğünü aktardı. Maden ocaklarındaki sessizliğe ve üretilen kömüre alıcı bulunmamasına dikkat çeken Koç, "İthal kömür yerli üretimi zor durumda bırakıyor. Binlerce madencinin geleceği belirsizliğini koruyor," dedi. Ayrıca termik santralin kapanmasıyla Soma'nın sıcak su ihtiyacının ne olacağını da sorguladı.

"Kara elmasın kara talih olmasını istemiyoruz"

Maden işçisi Emin Kara, ithal kömür ve petrokok ithalatı nedeniyle yerli kömürün satılamaz hale geldiğini ve bunun tüm madencileri işsizlikle karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Hükümete seslenen Kara, "Soma Termik Santrali'nin kapanması için binlerce maden işçisinin geleceğini karartacak mısınız? 6 Şubat'ta kahramanlık destanı yazan madencilerin bugün ekmeğiyle sınanması ülkenin ayıbıdır," diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı.

Sendika Başkanı'ndan çözüm çağrısı

Türkiye Maden İşleri Sendikası Soma Şubesi Başkanı Ali Uzun, 1 Mayıs'ı kutlamak için geldikleri meydanda madencilerin sorunlarını dile getirdi. Torku Termik Santrali'nin kapanma tehlikesi ve 4 ünitesinin kapalı olması nedeniyle bölgedeki şirketlerin ekonomik krize girdiğini belirten Uzun, santralin bir an önce açılması için hükümetten yardım beklediklerini söyledi. Uzun ayrıca, ithal kömüre ek vergiler getirilerek yerli kömürün desteklenmesi çağrısında bulundu ve Amerika'nın Trump dönemindeki politikalarını örnek gösterdi.

"Madenlerin satılmasını istemiyoruz"

Maden işçisi Sabır Özdemir, Soma'daki madenlerin özelleştirilmesine ve satılmasına karşı olduklarını vurgulayarak, "Çocuklarımızın ve geleceğimizin güvenli olması için madenlerimizin kapanmasını istemiyoruz. Soma'nın geçim kaynağı madenlerdir. Kapanınca sadece işçiler değil, esnaflar da zarar görecektir," dedi.

"Suçlu biz değiliz, yöneticilerdir"

Bir diğer maden işçisi ise kömür çıkartmasını bildiklerini ancak satmasını bilemediklerini ifade ederek, "Biz suçlu değiliz, suçlu olan başımızdaki yöneticilerdir. Biz emeğimizi sunarız, onlar hizmetini alırlar," şeklinde konuştu. Soma'nın kömüre bağlı bir yerleşim yeri olduğunu ve kömür satılmadığı takdirde ilçede kimsenin kalmayacağını dile getirdi.

"Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz"

Yeni Anadolu Madencilik'ten Mehmet Ersoy, Soma havzasının madencilikle geçinen bir bölge olduğunu ve çıkarılan kömürlerin ithal kömür nedeniyle satılamadığını, stok sahalarında yandığını belirtti. Ersoy, "İthal kömüre hayır diyoruz. Çıkardığımız kömürün emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bunun için 1 Mayıs'ta meydanlardayız," dedi.

Sosyal haklar temsilciliği'nden dayanışma mesajı

Soma Sosyal Haklar Soma Temsilciliği ise İzmir'de 1 Mayıs'ı kutladıklarını ve tutuklu bulunan Can Atalay başta olmak üzere siyasi tutsaklar için orada olduklarını belirterek, yaşam hakkını savunduklarını ifade etti.

Soma'daki maden işçilerinin 1 Mayıs'taki bu hüzünlü ve endişeli bekleyişi, bölgenin geleceği üzerindeki belirsizliği gözler önüne seriyor. İşçiler, yerli kömüre destek verilerek bu krizin aşılmasını ve geçim kaynaklarının korunmasını umut ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Soma'da 1 Mayıs Coşkusu Yerini Endişeye Bıraktı - Son Dakika

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