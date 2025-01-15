Soma\'da Emekliler İktidara Kırmızı Kart Gösterdi

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde CHP ilçe örgütü, semt pazarında vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazara alışverişe gelen bir vatandaş, "Emeklileri baş başa bıraktılar. Sırtımızın kamburu diyorlar. Emekli çalışırken kambur değildi, şimdi mi kambur oldu" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde CHP ilçe örgütü, semt pazarını ziyaret etti. İlçe örgütü ve geçinemediğini söyleyen pazardaki vatandaşlar, iktidara kırmızı kart gösterdi. Soma CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, şunları söyledi:

"Vatandaşın alım gücününün en son örneklerinden biri pazardır. Şu anda biz de Soma pazarındayız. Vatandaş eskiden kiloyla aldığı sebzelerini, meyvelerini maalesef bugün tane ile almak zorunda. veya alamamak zorunda. İktidar çay kaşığı ile verdiği zamları, kepçe ile geri almakta. O yüzden biz de örgütlerimiz olarak, genel başkanımız olarak, milletvekillerimiz olarak, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız olarak vatandaşımıza bunu çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayarak anlatmayı düşünüyoruz. O yüzden de bugün Soma pazarına geldik. İktidara 'Yeter artık' diyoruz. Memur 'geçinemiyorum' diyor. Çiftçi 'geçinemiyorum' diyor. Emekli 'geçinemiyorum' diyor. Emekçi 'geçinemiyorum' diyor. Biz de ne diyoruz? Geçim yoksa seçim var diyoruz. O yüzden iktidara kırmızı kart gösteriyoruz. Geçim yoksa seçim var."

Pazardaki vatandaşlar ise iktidara kırmızı kart göstererek, şunları söyledi:

"En düşük emekli maaşının geldiği nokta şu anda emeklilerin aldığı maaşla geçinemedikleri, paraları yetmiyor. O kadar pahalılık var ki normaldir."

"Hükümetin işçiye, emekliye, memura şu anda reva gördüğü zamları protesto ediyoruz. Ülke geçinemiyor. Ülke darboğazda. Sadece bir avuç insana verilen para, yandaşlara giden para. Şu anda diyoruz ki işçiye, memura, emekliye verilsin. Emekli geçinemiyor."

"Bu kırmızı kartın anlamı pahalılığa, emeklilere, asgari ücretlilere verilen zam ve yapılan zamlar nedeniyle halkın bu hükümete gösterdiği kırmızı kartıdır. Bundan bir an önce önlem alınmalıdır. Halka, asgari ücretliye, emekliye ek zam verilmelidir. Yoksa bu hayat pahalılığında insanlar sürünüyor. Bu insanlar açlık ve sefalet içindedir."

"Bu kartı hükümete gösteriyoruz. Vatandaş geçinemiyor."

"Emekliler şu pazarı gezin. Pazarda şu anda 50 liradan aşağı bir şey yok. Denetim yok, kimse denetlemiyor. Herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Emeklileri baş başa bıraktılar. Sırtımızın kamburu diyorlar. Emekli çalışırken kambur değildi, şimdi mi kambur oldu?"

"Kırmızı kartın anlamı nedir bakın. Hayat, geçim, yaşam, insanlar geçinemiyor. Asgari ücretli, emekli, üst tabaka yiyor, alt tabaka aç geziyor."

"Bu kırmızı kartın anlamı geçim yok, seçim istiyoruz. Geçinemiyoruz, maaşımız yetmiyor. Böyle asgari ücret olmaz. Memur maaşı, emekli maaşı böyle olmaz. Pazar fiyatları uçuyor. 50 lira olmuş marul. Biz bunu nasıl alacağız? 100 lira domates."

"Bu kırmızı kartı memlekette gösterilecek çok adam var. İleride bu kırmızı kartı göstereceğiz. Kesin göstereceğiz. Ben emekliyim, en ucuz nerede ona bakıyorum. Arıyorum, bakıyorum, nerede ucuz mal varsa ona bakıyorum, alıyorum. Yüzde 11 zam, 2 bin lira, 2 bin 500 lira zam veriyor."

"Benim gibi emeklilerin yaşam koşullarını dile getiriyor. Pazar fiyatları hakkında ise pazar yanıyor, memleket yanıyor. Kısa sürede bu iktidar değişikliğini vatandaş bu refah seviyesine ulaşır diyorum."

"2 lira para veriyor, ne ile geçineyim? 12 bin 500 lira ile olur mu? Yan tarafında meyvelerden çileği gösterirken yarım kilo 100 liraya olur mu? Bununla geçinilir mi?"

"Bir tane çilek 20 lira dedi. Taneli çilek satmıyoruz, en az 50 liralık istiyorlar. Biz de satamıyoruz, parasını kurtarmıyor."

"Her şey tane ile alınacak. Artık milletin kilo, yarım kilo alma gücü yok. Birer tane, birer tane alacaklar. Bu maaşlarla, bu yaşamla böyle. Bizi ölüme terk ediyorlar. Zaten kırmızı kart dedi."