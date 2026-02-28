Somada Termik Santral İşçilerinin Eylemi... Selma Aliye Kavaf: "Bu Sektörde Zarar Ediliyorsa İyi Yönetilemiyor Demektir"

(MANİSA) - Haber: Osman BEKAR

Manisa'nın Soma ilçesindeki Torku Termik Santrali'nde çalışan işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasına tepki olarak başlattığı eylem devam ediyor. CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, "Zarar ediyorum en kolay gerekçedir. Ülkede bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşanıyor, enerji yetmediği için. Yani böyle bir sektörün zarar etmesi düşünülemez. Zarar ediliyorsa iyi yönetilemiyor demektir, yönetememekten doğan bir zarar var demektir" dedi.

Soma ilçesindeki Torku Termik Santrali'nde ücretsiz izne çıkarılan işçilerin eylemi onuncu gününde devam ederken, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur santral önünde nöbet tutan işçilere destek verdi. İş kazasında gözünü kaybeden işçi Fahri Elmas'ın da aralarında bulunduğu 157 kişinin ücretsiz izne çıkarıldığı açıklanırken, Tes-İş Sendikası Soma Şubesi Başkanı Mustafa Girginler, "Torku, Soma'nın kaderini belirleyemeyecek" dedi.

"Enerji üreten sektörler ülkemizin milli servetidir"

Santral önünde toplanan kalabalığa hitap eden CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, konuşmasına madenci eşi olduğunu belirterek başladı. "Ekmeğini taştan çıkarmak diye bir söz vardır. Hakikaten madenciler, ekmeğini taştan çıkaran insanlar. Ben de bir madenci eşiyim, bu yüzden sizin yaşadıklarınızı çok iyi anlıyorum" diyen Kavaf, işçilerin mücadelesinin sonuna kadar arkasında olduklarını vurguladı.

Enerji sektörünün stratejik önemine dikkat çeken Kavaf, "Enerji üreten sektörler ülkemizin milli servetidir. Bunların devletin kontrolünde, devlet eliyle üretilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. Özelleştirme uygulamalarına da değinen Kavaf, "Eğer işletmecilik anlamında birilerine devredilecekse mutlaka yeterlilik belgesi olması gerekir. Daha önce bir madencilik geçmişi var mı, bu işi yapmış mı, bu konuda tecrübesi var mı? Yeterlilik belgesi ve uzmanlığı olmayan şirketlere verildiği vakit insanlar burayı sadece kısa dönemde para kazanılacak yerler olarak görüyor. Hafriyat yapalım, dekapaj yapalım, kolay para kazanalım, hafriyat işi bitince hurdasını bırakalım mantığı bu. Bu kabul edilemez" dedi.

Santralin zarar ettiği gerekçesiyle işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığı yönündeki açıklamalara da tepki gösteren Kavaf, "Zarar ediyorum en kolay gerekçedir. Ülkede bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşanıyor, enerji yetmediği için. Yani böyle bir sektörün zarar etmesi düşünülemez. Zarar ediliyorsa iyi yönetilemiyor demektir, yönetememekten doğan bir zarar var demektir" diye konuştu.

"İlk günkü gibi aynı azimle, aynı hırsla mücadelemize devam edeceğiz"

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise eylemin 10. gününde olunduğunu hatırlatarak, "Sizin burada yaktığınız ateş artarak devam ediyor. Gerçekten bütün Soma, sizlerin sayesinde bir ve beraber oldu, birlikte oldu. Siz aynı zamanda Soma'da dayanışmayı da büyüttünüz" dedi.

Güncel olarak 91 arkadaşlarının ücretsiz izne ayrıldığını belirten Okur, "Bu ciddi bir problem ama tabii ki sorun buradan ibaret değil. Soma'da genel anlamda, daha doğrusu Türkiye'de genel anlamda bir özelleştirme ve enerji sektöründe bir kriz söz konusu. Madencilik sektöründe bir kriz söz konusu. Soma da Türkiye'de enerjinin ve madenciliğin başkenti olduğu için bu sorundan ve krizden doğrudan etkilenen bir ilçe" dedi.

Tes-İş Sendikası Soma Şubesi Başkanı Mustafa Girginler ise, "Şu anda bir haber daha aldık, bazı arkadaşlarımızın sayısını tespit etmeye çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın da kartları bağlanmış. Biz üzerine basa basa, 'bu alınan yanlış karardan vazgeçin' dediğimiz halde hala aynı hatayla devam ediyorlar. Biz yılmayacağız. İlk günkü gibi aynı azimle, aynı hırsla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

İş kazasında gözünü kaybeden işçi Fahri Elmas ise kısa bir açıklama yaparak yaşadıklarını anlattı. Elmas, "İki sene önce iş kazası geçirdim, burada gözümü kaybettim. İki gün önce senesiydi, ona rağmen çıkarılan 91 işçiden biri bendim. Ücretsiz izne çıkardılar. Her gün gün sayıyorum. Bugün 733. gün. 733 gündür bir gözüm yok, o şekilde yaşamaya devam ediyorum" diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte eylemlerin dozunun artacağı uyarısında bulunan Girginler, "Yarın madenci arkadaşlarımızın yürüyüşünde biz de Soma Termik Santrali çalışanları olarak desteğimizi vereceğiz. Bu süreç bir an önce düzelmezse, ramazanın mübarek gününde, önümüz bayram, sayı arttığı sürece biz de eylemlerimizin dozunu arttırarak devam edeceğiz. Buradan tekrar yetkililere sesleniyorum; bir an önce bu işe el atın. Bu Soma'da yaşanan sıkıntılar bir an önce ortadan kalksın. Buradaki bütün emekçi arkadaşlarımız, Soma halkımız bir an önce rahat bir nefes alsın" dedi.