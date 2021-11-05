Son dakika: Genç Diplomasi Akademisi'nden, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ziyaret - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Divan Derneği ile birlikte gerçekleştirilen Genç Diplomasi Akademisi geleceğin başarılı diplomatlarını yetiştirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında ilk olarak gerçekleştirilen Kıbrıs Saha Çalışması'nda gençler; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi ziyaret etti.

Sultangazi Belediyesi, gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi; Gençlik ve Spor Kulübü, Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), ilçeye kazandırılan yeni okullar, Gençlik Merkezleri, kütüphaneler, Kitap Kafeler, Spor Akademileri, yüzme havuzları, güreş salonları, e-spor merkezleri, söyleşiler, seminerler, konserler ve daha nicesiyle kültürde, sanatta, sporda ve eğitimde gençleri güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyor.

Geleceğin başarılı diplomatları yetişiyor

Sultangazi Belediyesi bunların yanı sıra, farklı paydaşlarla işbirliği yaparak, belirli alanlara ilgisi olan gençleri yetiştirmek amacıyla dikkat çeken projelere de imza atıyor. Bunlardan biri olan Genç Diplomasi Akademisi projesi, akademik açıdan başarılı lise, üniversite ve lisansüstü öğrencileri bir araya getiriyor. Diplomasiye ilgi duyan gençler atölye çalışmaları, müzakereler, seminerler, mülakatlar, kurum ziyaretleri, saha çalışmaları ve raporlamalar gibi birçok farklı etkinlikle bir araya gelip ortak çalışmalar gerçekleştirme fırsatını yakalıyor. Böylece gençlerin diplomasi, siyaset, tarih, coğrafya, münazara, hitabet, liderlik, yöneticilik ve gönüllülük gibi birçok alanda kişisel ve kişilerarası becerilerini artırarak nitelikli ve aktif bireyler olmalarını desteklemek amaçlanıyor. Projeleri başarıyla bitiren gençleri, burs desteği ve resmi kurum ve kuruluşlarda staj imkanı gibi fırsatlar bekliyor.

Kıbrıs saha çalışması

Genç Diplomasi Akademisi'nde yer alan öğrenciler, dört günlük Kıbrıs Saha Çalışması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiler. Kıbrıs'ın ve Doğu Akdeniz'in, özellikle yakın zamanlarda yaşanan gelişmelerle Türk dış politikasının en önemli konu başlıkları arasında yer alması, ziyaretin gençler açısından önemini artırdı. Öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edildi. Divan Derneği Başkanı ve Genç Diplomasi Akademisi Danışmanı Cihangir İşbilir de görüşmelerde öğrencilere eşlik etti.

"Gençlerin, milli davaya olan heyecanlarını görmekten mutluluk duyuyorum"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genç Diplomasi Akademisi'nin öğrencilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. "Siz gençlere olan güvenimizle Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki iş birliğinin, karşılıklı temasların ve dayanışmanın kıymetli olduğunu düşünmekteyim" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim çağının sağladığı kolaylıklarla yakınlaşma ve duygu birliğinin daha da arttığını dile getirdi. Kıbrıs Türk tarihine değindiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar, tarihten gelen bağların önemine vurgu yaptı. Kıbrıslı Türklerin geçmişte adada EOKA saldırılarına maruz kaldıklarını, zulüm ve soykırımla karşı karşıya mücadele verdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıslı Türklerin adada var olmayı başardıklarını söyledi.

1974 Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıslı Türklerin özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştuklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, doğalgaz zenginlikleriyle Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin statüsünün güçlenmesinin önemine işaret etti.

Genç Diplomasi Akademisi öğrencileri, daha sonra Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Büyükelçilikte kabul edildi. Büyükelçi Başçeri, kabulde yaptığı konuşmasında, Kıbrıs'ın Türk dış politikasında büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak gerçekleştirilen ziyaretin de, konunun yerinde çalışılması açısından önem taşıdığını söyledi.

"Gençlerimiz büyük kazanımlar elde ettiler"

Genç Diplomasi Akademisi'nin KKTC'de gerçekleştirdiği saha çalışmasının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Dursun, şöyle konuştu: "Öncelikle, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Ali Murat Başçeri'ye, nazik konukseverlikleri için gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki gençlerimiz, bu değerli ziyaretlerden çok büyük kazanımlar elde ettiler. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, ülkemiz için tarihsel öneme sahip bir bölgedir. Bu bölge, aynı zamanda sahip olduğu zengin fosil kaynaklarıyla son dönemde uluslararası arenada da ilgi odağı oldu. Türkiye, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla, bölgeye ilgisini yöneltmiş yabancı güçlere karşı taviz vermeyen bir duruş sergiliyor. Bunları göz önüne aldığımızda; Doğu Akdeniz'in, Kıbrıs'ın ve Mavi Vatan'ın öneminin gençlerimiz tarafından idrak edilmesinin ne kadar elzem olduğu da ortaya çıkıyor. İşte bu sebeplerle, Genç Diplomasi Akademisi'nde yer alan genç kardeşlerimizin KKTC'yi ziyaret ederek konuyu yerinde çalışması ve değerli ziyaretlerde bulunması ayrı bir anlam taşıyor."

"Bizler, gençlerimizi en değerli hazinelerimiz olarak görüyoruz"

Başkan Dursun, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizler, gençlerimizi en değerli hazinelerimiz olarak görüyoruz. Bu değerli hazinelerin en güzel şekilde işlenmesi, geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için de gençlerimizi tüm gücümüzle destekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Divan Derneği ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz Genç Diplomasi Akademisi projemiz de, bu açıdan büyük önem verdiğimiz projelerimizden biri. Diplomasiye ilgi duyan, vatanını diplomasi arenasında en güçlü şekilde savunmak isteyen pırıl pırıl gençlerimiz, bu projemizle konunun uzmanlarından eğitimler alıyor, atölyeler, saha çalışmaları, görüşmeler gerçekleştiriyor, geleceğin başarılı diplomatları olmak üzere yetişiyorlar. Gençlerimizin bu yolda duydukları heyecanı onlarla paylaşıyor ve hepsine teşekkür ediyorum." - İSTANBUL