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Son dakika haber... Ahmet Selçuk İlkan, Kuşadası'nda Sahne Aldı - Son Dakika

Son dakika haber... Ahmet Selçuk İlkan, Kuşadası'nda Sahne Aldı

08.11.2021 19:55

Son dakika haberi: - Ahmet Selçuk İlkan, Kuşadası'nda Sahne Aldı Şair, şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Kuşadası'da sahne aldı.

- Ahmet Selçuk İlkan, Kuşadası'nda Sahne Aldı

AYDIN - Şair, şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Kuşadası'da sahne aldı. Sanatçı İlkan seslendirdiği eserlerle hayranlarını mest etti.

Okuduğu şiir ve şarkıları ile gönüllere taht kuran Türk Müziğinin usta isimlerinden Ahmet Selçuk İlkan, Kuşadası'nda sevenleri ile bir araya geldi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan usta şarkıcı Ahmet Selçuk İlkan, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses, Zeki Müren, Selami Şahin, Bülent Ersoy ve daha birçok şarkıcının seslendirdiği sözü kendisine ait olan şarkıları da seslendirdi.

"Kuşadası benim için çok özeldir"

Kuşadası'nın hayatında önemli bir yere sahip olduğunun belirten Ahmet Selçuk İlkan, "Benim için Kuşadası çok özel ve çok önemli bir yere sahiptir. İçinde bulunduğu dostlarımla birlikte Kuşadası en büyük hazinelerimden biridir. Kuşadası yerleşmeyi hayal ettiğim bir yerdir. Yakında bu hayalimi gerçekleştirerek ben de Kuşadalı olacağım. Burada olmaktan heyecanlı ve çok mutluyum" dedi.

"Talihsizce bir açıklmaydı"

Geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural'ın 'arabesk dinleyenler kırodur' söylemine sanatçı İlkan tepki göstererek şöyle konuştu, "Talihsiz bir açıklama oldu. Boş bulunarak söylendiğini düşünüyorum. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay bu ülkenin en büyük hazineleridir, hatta müzik dünyasının hatıra defteridir. Bunlara değil dil uzatmak anarken bile düğmemizi iliklememiz lazım. Bu isimlerin söylediği şarkılar duygularımıza en iyi tercüman olan en vazgeçilmez şarkılar oldu. Bir an önce özür dilenmesi gerekiyor. Bu sanatçılar heykeli dikilmesi gereken insanlardır. Gönüllerimizde her zaman yer alacaklardır. Onlar hayatımızın her sayfasında, aşkımızın, özlemimizin en büyük kılavuzları olmuştur. Onları saygı ve sevgiyle anıyorum" diye konuştu.

" Coşkun Sabah'a yanıt"

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah'ın; Anılar, Aşk Kitabı, Bir Pazar Günü, Hatıram Olsun, Ne Seninle Ne Sensiz, Tahta Masa, Hayatımın Kadınısın, Düştün Gözümden Artık, Bir Gülü Sevdim gibi en bilinen şarkılarının söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'la arası açılmıştı. Bu konu ile ilgili Sanatçı İlkan; "Hayatımı saygım ve sabrım ile kazanmış biriyim. Bunu çok önemsiyorum. Söylemem gerekenleri şarkılarımla açık yüreklilikle söyleyen biriyim. Birinin arkasından olmadığı bir yerde konuşmak benim hayat felsefeme terstir. Ben bir şey söyleyeceksem yüzüne ve kalbine söylerim. Benim gölgemden, sesimden ve resmimden uzak olan bir insana asla buradan bir kelime dahi söylemem. Söylenmesi gereken bir şey varsa karşı karşıya oturur söyleriz" dedi.

Konuşmanın ardından Sanatçı İlkan; seslendirdiği şarkılarla Kuşadalı'lara unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi.

Eğlence mekanı sahibi İbrahim Eren ise, "Ahmet Selçuk İlkan abimiz kendisini burada Kuşadası'nda ilk defa ağırlıyoruz, bu benim açımdan çok daha önemli, kendi işletmemizde bize göre kendi boyutumuz da işletmemiz de kendisi de bizi kırmayarak, imkanlar ölçüsünde bu gece bizimle beraber olmak için buraya geldi ayaklarına sağlık diyorum. Birde geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bir konu vardı ona da açıklık getirmek istiyorum Ahmet Selçuk İlkan ve Coşku Sabah ile ilgili ne dersiniz diye sormuştunuz, bende, ikisi ile de görüştüğümü, bu konu ile ilgili bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledim, ikisinin de değerli insan olduğunu söyledim ve kendileri ile de bizzat konuştum. Benim adıma yorum yapma sansına sahipsin dediler, bende oradan bir güç alarak bir ifade de bulundum,keşke bir araya gelebilsek bana şu soruyu sordunuz Coşkun Sabah ve Ahmet Selçuk İlkan'ı arka arkaya nasıl işletmeniz de çıkarmayı başardınız diye aynı anda nasıl oluyor bir tesadüf mü dediniz. Ben o gün görüştüğüm de Ahmet Selçuk İlkan abimizle görüştüğüm de Coşkun bey ile görüştüğümüz de zaten her hangi bir gelişme yoktu. Bana bu konu proje mi diye sordunuz. Bende size böyle bir proje olmadığını ben bu aşamada iş görüşmelerinde iki tarafla çok güzel diyaloğun olduğunu Ahmet beyin özellikle asla yanlış bir konuşma yapmadığını çok kibar bir konuşma yaptığını. bende ikisini bir arada getirsem diye düşündüm. Ama işin içeriğinin sahibi Ahmet bey dedim ve sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika haber... Ahmet Selçuk İlkan, Kuşadası'nda Sahne Aldı
Son dakika haber... Ahmet Selçuk İlkan, Kuşadası'nda Sahne Aldı
Son dakika haber... Ahmet Selçuk İlkan, Kuşadası'nda Sahne Aldı
Son dakika haber... Ahmet Selçuk İlkan, Kuşadası'nda Sahne Aldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Ahmet Selçuk İlkan, Kuşadası'nda Sahne Aldı - Son Dakika


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