Sorgun Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Farkındalık Maçı Yaptı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2015 yılında kurulan ve 2. Lig'de yer alan Sorgun Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bir yıllık aradan sonra tekrar sahalara dönmeye hazırlanırken, kurum müdürlerinin oluşturduğu takım ile farkındalık maçı yaptı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sahadan 26-12 galip ayrıldı.

Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü sporcuları ile il protokolünün oluşturduğu takım, Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda tekerlekli basketbol maçında karşı karşıya geldi. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen müsabaka oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Müsabakayı Yozgat Valisi Mehmet Ali Çakır, kurum müdürleri, sahada mücadele veren sporcuların yakınları ilgi ve coşkuyla izledi, destek verdi. Tekerlekli sandalyeye oturarak, engelliler ile basketbol maçı yapan kurum müdürlerinin mücadelesi salondakiler tarafından takdir topladı. Maç sonrası Vali Özkan, Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü oyuncularını ve kurum müdürlerini kutladı.

"UFACIK HAREKETLERİN BİLE SAHADA ÇOK ZOR YAPILDIĞINI GÖRDÜK"

Eski bir basketbolcu olan ve tekerlekli sandalye ile ilk kez maça çıkan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, "Sorgun takımımızla maç yaptık. Dışarıdan çok kolay gibi gözüken şeylerin aslında ne kadar zor olduğunu, ufacık hareketlerin bile sahada çok zor yapıldığını gördük, çok da keyifli bir maçtı. Oynadığımız arkadaşlarla da mutlu güzel bir zaman geçirdik. Her alanda aslında arkadaşlarımızın olabileceğini ve oralarda da ne kadar başarılı oldukları görmüş olduk" diyerek duygularını aktardı.

Yozgat İl AFAD Müdür Rifat Genç ise "Gerçekten çok zor bir mücadeleydi. Bizim için bazı engelleri aşmanın ne denli zor olduğunu bizler gördük. Bu günlerin önemini herkese duyurmak adına bu tarz müsabakaları, bu tarz farkındalık etkinliklerinin de artmasını hep istiyoruz. Bu mücadelede de gerçekten onların ne kadar bu işi ciddiye aldığını ve çok çalıştığını bizzat öğrenmiş olduk" dedi.

Sorgun ekibinin oyuncularından İsmail Keleşoğlu da "2000 yılında iş kazası yaptım. Omurilik felciyim. 15 senedir sporun içindeyiz. Maç düzenlediği için müdürlerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir maç oldu. Çok da zevkli bir maç oldu. Engellilerin nasıl bir hayat yaşadığını öğrendiler. Sandalyeyle nasıl basketbol yapıldığını her şeyi öğrendiler" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ İKİNCİ LİGDE BAŞARILI OLUP, BİRİNCİ LİGE ÇIKMAK"

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, bir yıl aradan sonra yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edeceklerini ve hedeflerinin 1. Lig'e çıkmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2015 yılında tekerlekli sandalye basketbol takımını kurduk ve halen devam etmekteyiz. Bu sene Spor Bakanlığı'nın ikinci liginde mücadelemizi yapacağız. Yozgat Valimizle ve personeliyle müsabaka yaptık. Çok da güzel oldu, empati maçı oldu. Ben şöyle diyorum; engelli engelsiz biz birlikte güzeliz. Engelleri aşmak için, yani engellenmediğimiz sürece biz engellerimizi aşıyoruz ve bunun göstergesi olarak bugünü ifade ediyorum. Tüm arkadaşlara engelsiz günler diliyorum. Hedefimizi güzel tutuyoruz. Bu sene iki tane kızımız da katıldı aramıza. Hedefimiz ikinci ligde başarılı olup, birinci lige çıkmak."

"ONLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK BİZLERİN ÖDEVİ, GÖREVİ"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da maç sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Güzel maç oldu ve hak eden kazandı. Biz de onun için kazanan takımımızı tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımız da bugünün hatırasına, bugünün anısına maça katıldılar. Katılan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Hepimize düşen görev; her şeyden önce Engelliler Haftası olarak kutluyoruz. Ama ben o insanlarımıza, bu insanlarımıza özel insanlarımız, çocuklarımıza özel çocuklarımız, güzel çocuklarımız denilmesini daha çok doğru olacağını düşünüyorum. Gerçekten kolay olmadığını, metanet gerektirdiğini, sabır istediğini ve söz yerindeyse sımsıkı tutunmak gerektiğini hepimiz gördük. Hepimiz görüyor ve biliyoruz da. Onların hayatını kolaylaştırmak, onların hayatını renklendirmek, bizlerin ödevi görevi. Bu vesileyle de ben bu noktada destek olan, görev alan, sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm insanlarımıza teşekkür ediyorum. Hala daha yapacak çok işimiz var. Yapmamız gereken çok işimiz var ve ne yapsak da azdır."