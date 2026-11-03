Sosyal-İş, 11 ilde 15 A101 mağazası önünde su ve oturma hakkı talebini dile getirdi

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası, A101 çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 11 ilde 15 mağaza önünde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Diyarbakır'da yapılan açıklamada; çalışanlara ücretsiz içme suyu sağlanması, oturma hakkının güvence altına alınması, yemek ücretlerinin artırılması ve fazla mesailerin ödenmesi istendi.

Diyarbakır'ın Ofis Mahallesi Ekinçiler Caddesi'nde bir A101 mağazası önünde yapılan açıklamada konuşan Sosyal-İş Sendikası üyesi Semiha Güler, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101, her geçen gün büyüme ve kar rekorları açıklarken, bu devasa çarkın dönmesini sağlayan binlerce işçi ne yazık ki insanlık dışı çalışma koşullarına, ağır hak ihlallerine ve sistematik mobbinge mahküm edilmektedir. Bugün burada, 'ucuzluk' ve 'ulaşılabilirlik' maskesi arkasına saklanan kölelik düzenini ifşa etmek ve A101 emekçilerinin gasp edilen haklarını haykırmak için toplandık.

A101 mağazalarında çalışan arkadaşlarımız, sadece düşük ücretlerle çalıştırılmakla kalmayıp, İş Kanunu'nu ve temel insan haklarını hiçe sayan bir sömürü düzeniyle karşı karşıyadır:

Personel Yetersizliği ve Angarya İş: Dev market zincirleri iki-üç işçinin omuzlarına yıkılmaktadır. Kasiyer olarak işe giren bir emekçi; aynı gün içinde mal kabulü yapmak, ağır yük taşımak, reyon dizmek, temizlik yapmak ve envanter saymak zorunda bırakılarak angaryaya maruz kalmaktadır.

Su ve oturma yasağı insanlık ayıbıdır: İşçilerin gün boyu bir tabureye dahi oturması yasaklanmakta, saatlerce ayakta kalmaya zorlanmaktadır. Daha da acısı, rafları suyla dolu olan mağazalarda işçilere ücretsiz içme suyu dahi sağlanmamakta, işçiler en temel insani ihtiyaçlarını kendi ceplerinden karşılamaya zorlanmaktadır.

Görünmez mesailer ve emek hırsızlığı: Sabah açılış öncesi ve akşam kapanış sonrası yapılan hazırlıklar, temizlikler ve kasa sayımları resmi mesaiye yansıtılmamakta, haftalık 45 saatlik yasal sınır sistematik olarak aşılmaktadır. Emekçilerin fazla mesai ücretleri gasbedilmektedir."

"İNSANCA BESLENECEK YEMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin dört bir yanında, binlerce şubede, sabahın erken saatlerinden gecenin geç vakitlerine kadar yoğun emek sarf eden A101 market emekçilerinin bugün en temel hakkı olan beslenme hakkı için sesimizi yükseltiyoruz.

Enflasyonun, hayat pahalılığının ve gıda fiyatlarının durmaksızın arttığı bu ekonomik kriz ortamında, A101 yönetimi tarafından emekçilere reva görülen günlük yemek ücreti komik ve kabul edilemez bir seviyededir. Bugün bir tas çorbanın, basit bir sandviçin dahi satın alınamadığı bu düşük ücretler, A101 emekçilerinin en temel biyolojik ihtiyacı olan sağlıklı beslenme hakkını gasbetmektedir.

Bu ücretlerle doymak imkansızdır: Mevcut yemek bedelleri ile bir işçinin gün boyu harcadığı enerjiyi karşılayacak tek bir öğün dahi satın alması mümkün değildir.

Yük yine işçinin sırtındadır: Şirket devasa karlar açıklarken, işçiler karnını doyurabilmek için zaten yetersiz olan maaşlarından harcama yapmak zorunda bırakılmaktadır.

Aç karınla verimli çalışma beklenemez: Ağır kolileri taşıyan, saatlerce ayakta reyon düzenleyen ve kasa arkasında çalışan binlerce emekçi, yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Kasa açığı ve SKT baskısı: Sistemsel hatalardan kaynaklanan kasa açıkları yasa dışı yollarla işçilerin cebinden tahsil edilmektedir. Son kullanma tarihi (SKT) yaklaşan ürünler işçilere kota baskısıyla sattırılmaya çalışılmakta, satılamayan ürünler zorla işçinin maaşından kesilerek satın aldırılmaktadır.

Bu ağır tablo, sadece bir yönetim zafiyeti değil; anayasal çalışma haklarına açık bir saldırıdır. A101 yönetimi, emekçilerin geçim derdinden güç alarak bu hukuksuzluğu bir şirket politikası haline getirmiştir.

A101 yönetimine ve yetkililere sesleniyoruz!

Temel insani haklar iade edilsin: İşçilerin su hakkı, insani yemek ücreti hakkı ve oturma (tabure) hakkı derhal güvence altına alınmalıdır.

Mesai hırsızlığına son verilsin: Erken açılış ve geç kapanış saatleri de dahil olmak üzere, yapılan her bir dakikalık fazla mesainin ücreti geriye dönük ve eksiksiz olarak ödenmelidir.

Mobbing ve baskılar durdurulsun: Kasa açığı ve SKT kotası gibi hukuksuz dayatmalar son bulmalı, işçiler üzerindeki psikolojik tacize son verilmelidir.

İnsanca beslenecek yemek ücreti: Günlük yemek ücretlerinin, günümüz ekonomik koşullarına ve gıda enflasyonuna uygun, bir işçinin dengeli beslenebileceği gerçekçi bir seviyeye acilen yükseltilmeli,yemek ücretleri her yıl enflasyon oranında düzenli olarak güncellenmelidir.

A101 yönetimi şunu iyi bilsin: İşçiler sizin başarı raporlarınızda bir sayıdan, bilançolarınızda bir maliyet kaleminden ibaret olabilir. Ama biz işçilerin ne yaşadığını biliyoruz. Emeğimizi biliyoruz. Yaratılan değerin kimin elleriyle ortaya çıktığını biliyoruz. Siz sermayenizi büyütmek istiyorsunuz, biz insanca yaşamak istiyoruz. Sizin önceliğiniz kar, bizim önceliğimiz insanca yaşam! Çıkarlarımız aynı değil! Biz bu sınıfsal gerçeği örtmeyeceğiz. İşçinin hakkını patronun vicdanına havale etmeyeceğiz. Birkaç güzel sözle, dergi röportajlarıyla, parlak kariyer vaatleriyle taleplerimizin üzerini örttürmeyeceğiz!

Bizler sadaka değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz.

Bizler, hakları gasbedilen A101 işçilerinin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu kölelik düzeni son bulana, işçiler insanca çalışma koşullarına kavuşana kadar meydanlarda, sokaklarda ve her platformda mücadelemizi büyüteceğiz.

A101 yönetimini, sorumluluk bilinciyle hareket ederek işçisini sefalete mahküm etmeyi bırakmaya davet ediyoruz.

A101 işçisi yalnız değildir, emek sömürüsünü kabuletmeyeceğiz!"