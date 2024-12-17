Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon

Van'da sosyal medya dolandırıcılığına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

17.12.2024 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden bir vatandaşı dolandıran 6 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliği, siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak, İpekyolu ilçesinde yaşanan bir olayda, bir vatandaşın dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı.

H.A. isimli vatandaş, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden cep telefonu almak istediği şahsın hesabına para göndererek dolandırılmıştır. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan titiz çalışmalar sonucunda, 16 Kasım 2024 tarihinde Van Merkezli, İstanbul, Mersin, Sakarya, Hatay ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda (6) şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için Siber Vatanda da suç ve suçlulukla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın, özellikle alışveriş siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olmaları, güvenilir olmayan sitelere ve kişilere itibar etmemeleri ve şüpheli durumlarda hemen kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemle rica olunur."

Kaynak: ANKA

Dolandırıcılık, Van Valiliği, Sosyal Medya, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Medya, Hukuk, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:18:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.