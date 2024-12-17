Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon

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Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden bir vatandaşı dolandıran 6 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliği, siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak, İpekyolu ilçesinde yaşanan bir olayda, bir vatandaşın dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı.

H.A. isimli vatandaş, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden cep telefonu almak istediği şahsın hesabına para göndererek dolandırılmıştır. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan titiz çalışmalar sonucunda, 16 Kasım 2024 tarihinde Van Merkezli, İstanbul, Mersin, Sakarya, Hatay ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda (6) şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için Siber Vatanda da suç ve suçlulukla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın, özellikle alışveriş siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olmaları, güvenilir olmayan sitelere ve kişilere itibar etmemeleri ve şüpheli durumlarda hemen kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemle rica olunur."