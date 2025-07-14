Soykırımın 30.yılında Bursa tek yürek oldu - Son Dakika
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Soykırımın 30.yılında Bursa tek yürek oldu

Soykırımın 30.yılında Bursa tek yürek oldu
14.07.2025 11:31  Güncelleme: 11:33
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Yıldırım Belediyesi ve Bursa Bosna Sancak Derneği iş birliğiyle, insanlık tarihinin en acı olaylarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde anlamlı bir anma programı düzenlendi.

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Bosna Sancak Derneği iş birliğiyle, insanlık tarihinin en acı olaylarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde anlamlı bir anma programı düzenlendi. Bursa Bosna Sancak Derneği Başkanı Sadık Şengül'ün ev sahipliğinde, Sular Vadisi Doğa Parkı'nda "Unutma, Unutturma!" sloganıyla gerçekleştirilen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, 1995 yılında vahşice katledilen 8 binden fazla masum Boşnak sivil, dualarla anıldı.

Bursa Bosna Sancak Derneği Başkanı Sadık Şengül, konuşmasında Srebrenitsa'da yaşananları "insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri" olarak tanımladı. Başkan Şengül, "11 Temmuz 1995'te, Birleşmiş Milletler tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'da, 8 bin masum Boşnak sivil, sistematik bir şekilde katledildi. Bu vahşet, sadece Boşnak halkının değil, tüm insanlığın ortak yarasıdır.Yaşananlar sadece Boşnak halkının değil, tüm insanlığın ortak sınavıydı ve ne yazık ki insanlık bu sınavda sınıfta kaldı. Bursa Bosna Sancak Derneği olarak bu acıyı yüreğimizde taşımaya, unutturmamaya, hatırlatmaya ve yeni 'Srebrenitsa'ların bir daha yaşanmaması için mücadele etmeye ant içtik. Unutmadık, unutturmayacağız. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Srebrenitsa annelerinin önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Srebrenitsa'dan Gazze'ye uzanan ortak adalet arayışına dikkat çekerek, soykırım acısının sadece Bosna'ya değil, tüm insanlığa ait bir utanç olduğunu vurguladı. Kısa bir süre önce Bosna'yı ziyaret ettiğini ve Srebrenitsa anneleriyle bir araya geldiğini belirten Başkan Yılmaz, dünyanın farklı coğrafyalarındaki mazlumları unutmamak gerektiğini ifade etti. Yılmaz, " Mavi kelebeklerin izini süren hafızaların çocukları olarak, toprağın altına gömülen çığlığı unutmuyor ve unutturmuyoruz. Bilge Kral Aliya'nın o tarihi uyarısını bir kez daha hatırlıyoruz: 'Unutulan soykırım tekrarlanır.' Bazen Srebrenitsa'da, bazen Gazze'de, bazen Doğu Türkistan'da yaşanan acılara şahit oluyoruz. ve biliyoruz ki Türkiye, sadece kendi sınırlarını değil; mazlumun vicdanını, insanlığın onurunu da korumakla mükelleftir. Zulmün küreselleştiği bir dünyada, merhameti de küreselleştirmek zorundayız. Bu, tarihin değil; vicdanın yüklediği bir sorumluluktur." İfadelerini kullandı.

Programda söz alan Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı (BİGMEV) Genel Sekreteri Cenita Kocaman da, soykırım hafızasını canlı tutmanın Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki köklü bağların en temel harcı olduğunu ifade etti. Kocaman, "Bu tür anma programları, adaletin tecellisi ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için kolektif bilincimizi diri tutmamızı sağlar. Genç nesillere bu acıyı doğru anlatmak, gelecekteki barışın en önemli teminatıdır" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Soykırımın 30.yılında Bursa tek yürek oldu - Son Dakika

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