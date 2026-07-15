Dağın zirvesinde 15 Temmuz anması: Tarihe altın harflerle yazılan destan - Son Dakika
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Dağın zirvesinde 15 Temmuz anması: Tarihe altın harflerle yazılan destan

Dağın zirvesinde 15 Temmuz anması: Tarihe altın harflerle yazılan destan
15.07.2026 17:49
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Manisa'da Spil Dağı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi üyeleri, kamu kurumları ve STK'ların katılımıyla Türk bayrağı göndere çekildi. Şube Başkanı Gazi Kıyışkan, "O gece milletimiz canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktı. Dünyaya örnek olacak büyük bir direniş gösterdi ve tarihe altın harflerle yazılan bir destan kazandırdı" dedi.

Manisa'da Spil Dağı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi üyeleri, kamu kurumları ve STK'ların katılımıyla Türk bayrağı göndere çekildi.

Dağın zirvesinde 15 Temmuz anması: Tarihe altın harflerle yazılan destan

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, dernek üyesi gaziler ve kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Spil Dağı zirvesinde yer alan Türk bayrağını törenle göndere çektiler.

Dağın zirvesinde 15 Temmuz anması: Tarihe altın harflerle yazılan destan

Spil Dağı Milli Parkı Turan Bayrak Tepe mevkiindeki törene Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü temsilcileri, Manisa Dağcılık Kulübü üyeleri ile Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü personeli ile AFAD ekibi katıldı. Turan Bayrak Tepe seyir terasına konvoy eşliğinde gelen ekipler, bayrak değişimi öncesinde basın açıklaması yaptılar.

"BU VATAN ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİDİR"

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Kıyışkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle kahraman gazilerle birlikte Manisa'nın simge noktalarından Spil Dağı Bayrak Tepe'deki bayrağı değiştirmeye geldiklerini kaydetti. 

Dağın zirvesinde 15 Temmuz anması: Tarihe altın harflerle yazılan destan

Gazi Kıyışkan, "Birazdan şanlı al bayrağımızı bu aziz zirvede gururla dalgalandıracağız. 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminde 253 vatan evladımız şehit oldu 2 bin 737 vatandaşımız ise gazi oldu. Ancak o gece milletimiz canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktı. Dünyaya örnek olacak büyük bir direniş gösterdi ve tarihe altın harflerle yazılan bir destan kazandırdı. Bugün burada göndere çektiğimiz bu şanlı al bayrak bağımsızlığımızın simgesidir. Aziz şehitlerimize duyduğumuz vefanın simgesidir. Kahraman gazilerimizin fedakarlığının simgesidir ve milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesidir. Spil Dağı'nın zirvesinden dalgalanacak ay yıldızlı bayrağımız tüm milletimize ve gelecek nesillere şu mesajı verecektir: 'Bu vatan, şehitlerimizin emanetidir. Türk milleti var oldukça bu bayrak inmeyecek bu ezan dinmeyecek bu devlet ilelebet payidar kalacaktır.' Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü saygıyla ve gururla kutluyoruz" dedi.

Dağın zirvesinde 15 Temmuz anması: Tarihe altın harflerle yazılan destan

Törene katılan AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, "Gazilerimiz ve şehit ailelerimizle birlikte bayrak değişimi töreni yapacağız. Rabbim bu ülkeye bu tür acıları yaşatmasın, hainlere fırsat vermesin" şeklinde konuştu.

Dağın zirvesinde 15 Temmuz anması: Tarihe altın harflerle yazılan destan

Dernek üyesi gazilerden güneydoğu bölgesinde terör saldırısında iki gözünü de kaybeden Selami Pazar ise, görmediğini ancak böyle anlamlı bir günde al bayrağın göndere çekilmesi törenine katılmak istediğini söyledi.

Dağın zirvesinde 15 Temmuz anması: Tarihe altın harflerle yazılan destan

Yapılan konuşmaların ardından hava muhalefeti nedeniyle Türk bayrağının değişimi, JAK Timi ve Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: İHA

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