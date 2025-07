Srebrenitsa Soykırımı Menemen\'de unutulmadı

30 yıl önce tüm dünyanın gözü önünde işlenen bir insanlık suçu olarak hafızalara kazınan Srebrenista Soykırımı'nın yıl dönümünde, Menemen'de anma töreni gerçekleştirildi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, " Srebrenitsa, bize gösterdi ki; eğer birlik olmazsak, eğer zulme sessiz kalırsak, yarın biz de aynı acılarla sınanabiliriz. O yüzden bu meydanda duran her bir yüreğe sesleniyorum: Unutma, unutturma! Çünkü unutan, tekrar yaşar! Şehit olan tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin." dedi.

Bosna Hersek'te 8 bin 372 kişinin yalnızca soyu ve inancı nedeniyle sistemli bir soykırıma uğramasının 30. yıl dönümünde Srebrenitsa Soykırımı Menemen'de anıldı. Anma törenine Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Balkan Federasyonu Genel Başkanı Ekrem Selim İleri, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aykut Taylan Varlı, kamu kurum ve kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, STK başkan ve yöneticileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Unutan tekrar yaşar"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 30 yıl önce, Avrupa'nın göbeğinde tüm dünyanın gözleri önünde, Birleşmiş Milletler'in koruması altındaki bir şehirde, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, gençler sistemli bir şekilde katledildiğini belirtti. Yüzlerce yıldır kader birliği yaptığımız Boşnak kardeşlerimizin bu dostluk ve kardeşlikten dolayı acılarla sınandığını ifade eden Pehlivan, "Bu, sadece Boşnak kardeşlerimize değil, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtu. Biz bugün burada sadece bir anma yapmıyoruz. Aynı zamanda bir duruş sergiliyoruz. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için, her zaman hakkın, adaletin ve insanlığın yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Sessiz kalmadığımızı, unutmadığımızı ve asla unutturmayacağımızı gösteriyoruz! Srebrenitsa, bize gösterdi ki; eğer birlik olmazsak, eğer zulme sessiz kalırsak, yarın biz de aynı acılarla sınanabiliriz. O yüzden bu meydanda duran her bir yüreğe sesleniyorum: Unutma, unutturma! Çünkü unutan, tekrar yaşar! Şehit olan tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim bir daha böyle acıları ne Bosna'ya, ne bu coğrafyaya ne de insanlığa yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

"Dilsiz şeytan olmadık"

Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz ise konuşmasına Aliya İzzetbegovic'in, "Ve her şey bittiğinde hatırladığımız tek şey, düşmanlarımızın sesleri değil, dostlarımızın sessizliğidir." sözleriyle başladı. "Kosova Savaşı sonrası Balkan coğrafyasında birliği beraber kurduk." diyen Menemen Kaymakamı Yılmaz, "21. yüzyıl ne yazık ki birçok insanın soykırımlarla, acılarla karşılaştığı bir yıl oldu. Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletler'in ihmal ve ihlalleri ölümlerle sonuçlandı. Çok hüzünlü bir olay bu. Öncelikle Aliya İzzetbegovic önderliğinde tüm direnişçilerin kahramanlığı karşısında saygıyla eğiliyoruz. Bugün ne yazık ki Gazze'de, Arakan'da bu katliamlar yaşanıyor. Uygur Türkleri bunları yaşıyor. Yine de millet olarak gururluyuz. Çünkü millet olarak hep zalimin karşısında durduk. Dilsiz şeytan olmadık. Karakterimizin özelliği bu bizim. Ecdadımız ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize bunu öğretti. Hep beraber Srebrenitsa Soykırımı'nı anıyoruz. Anadolu olarak onları her zaman hatırlayacağız. Allah hepsine rahmet eylesin." dedi.

"Sessizliğin bir çığlığı var"

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Balkan Federasyonu Genel Başkanı Ekrem Selim İleri de "Sessizliğin bir çığlığı var. Bu çığlığı ancak kalp gözüyle bakan insanlar duyabilir. Bosna'da 2 yıl önce Srebrenitsa anneleriyle bir araya geldik. Onların duygularını sizlerle paylaşmak isterim. Dediler ki, 'Sizlerden tek bir şey istiyoruz; dünya gözüyle evlatlarımızın en azından mezar taşı olmasını istiyoruz.' Bu beni çok duygulandırmıştı. Yine oradayken fakir bir köyde oyuncak bebek vermek istediğimiz kız çocukları, anne ve babalarının hayatta olduğunu ve bu oyuncakları onların alabileceğini söyleyerek, kendilerinden daha ihtiyaçlı bir köydeki çocuklara oyuncakları götürmemizi söyleyip, onlara verdiğimiz oyuncakları bize geri verdiler. Asil yürekli evlatlarımız yetişiyor." dedi.

Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aykut Taylan Varlı ise Srebrenitsa'da soykırımın üstünden 30 yıl geçmesine rağmen bugün bile definlerin devam ettiğini söyledi. Yaşanan zulmün unutulmayacağını vurgulayan Varlı, Srebrenitsa'da bir cenazede yalnızca 50 santimetre boyunda bir tabuta eli değdiği anda bir ebeveyn olarak çok etkilendiğini ifade etti. 8372 kayıp başvurusuna rağmen bugüne dek mezarı bulunan isim sayısının 6 binlerde olduğunu belirten Varlı, "Unutmayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Srebrenitsa Anıtı'na karanfiller bırakılırken, anıt etrafında oluşturulan sergi alanı gezilerek, 30 yıl öncesinde yaşanan korkunç soykırımın boyutları bir kez daha görüldü. Ayrıca Menemen Belediyesi tarafından soykırımda hayatını kaybedenler için lokma döküldü.

AK Parti ve MHP'den aşure ikramı

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda Srebrenitsa Anması ile birlikte AK Parti ve MHP'nin Menemen ilçe başkanlıkları tarafından Aşure ayı olması nedeniyle aşure dağıtıldı. Aşure dağıtım alanını ziyaret eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz ve MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı'ya yaptıkları etkinlik için teşekkür ederken, aşure hayrının kabul olmasını diledi. Başkan Pehlivan, "Paylaştıkça çoğalan aşure gibi, kardeşliğimiz ve muhabbetimiz de daim olsun." dedi. - İZMİR