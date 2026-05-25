Süleyman Dilsiz’den dikkat çeken çıkış: UNESCO kapısında bekleyen yoğurdumuz ekşidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süleyman Dilsiz’den dikkat çeken çıkış: UNESCO kapısında bekleyen yoğurdumuz ekşidi

Süleyman Dilsiz’den dikkat çeken çıkış: UNESCO kapısında bekleyen yoğurdumuz ekşidi
25.05.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk mutfağının küresel rekabette hak ettiği yerde olmadığını söyleyen gastronomi yazarı Süleyman Dilsiz, “Yunan yoğurdu” algısının büyüdüğünü, Türkiye’nin ise yoğurt, tarhana ve Türk kahvaltısı gibi değerleri dünya sahnesinde yeterince koruyamadığını söyledi. Dilsiz, “Kendi kalemizde gol yiyoruz” dedi.

Gastronomi yazarı Süleyman Dilsiz, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Haberler.com’a yaptığı özel açıklamalarda Türk mutfağının küresel kimlik mücadelesini değerlendirdi. “Yunan yoğurdu” algısının güçlü bir pazarlama stratejisiyle büyüdüğünü belirten Dilsiz, UNESCO süreçlerindeki yavaşlığa dikkat çekerek, “Yoğurdumuz ekşidi ama farkındalığımız hala mayalanmadı” ifadelerini kullandı. “Yoğurt Uygarlığı”, “Kahvaltıya Dair Her Şey”, “Tarifse Yaz Deftere” ve “Kılçıksız Balık” gibi eserleriyle tanınan Dilsiz, Türk mutfağının yalnızca tariflerden ibaret olmadığını, bunun aynı zamanda bir kültürel hafıza ve yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

Süleyman Dilsiz’den dikkat çeken çıkış: UNESCO kapısında bekleyen yoğurdumuz ekşidi

“YUNAN YOĞURDU ALGISI GÜÇLENİYOR, BİZ HALA BEKLİYORUZ”

Türk mutfağının dünya sahnesinde hak ettiği karşılığı bulamadığını söyleyen Dilsiz, özellikle “Yunan yoğurdu” algısının küresel pazarda giderek güçlenmesine dikkat çekti. Türkiye’nin yoğurt, tarhana ve Türk kahvaltısı gibi temel gastronomi değerleri için UNESCO süreçlerinde yavaş kaldığını belirten Dilsiz, “UNESCO kapısında beklemekten 272 dile Türkçe’den geçen yoğurdumuz ekşidi fakat bizim farkındalığımız hala mayalanmadı” dedi. Yoğurdun yalnızca bir gıda ürünü değil, aynı zamanda binlerce yıllık kültürel bir miras olduğunu ifade eden Dilsiz, küresel aktörlerin bu ürünü güçlü pazarlama stratejileriyle markalaştırdığını söyledi. “Küresel piyasadaki ‘Yunan Yoğurdu’ algısı planlı ve başarılı bir pazarlama stratejisinin ürünüdür” diyen Dilsiz, Türkiye’nin artık “ilk biz bulduk” söyleminin ötesine geçip kültürel değerlerini profesyonel biçimde dünyaya anlatması gerektiğini vurguladı.

Süleyman Dilsiz’den dikkat çeken çıkış: UNESCO kapısında bekleyen yoğurdumuz ekşidi

“MUTFAK SADECE TARİF DEĞİL, BİR KÜLTÜREL BELLEKTİR”

Türk mutfağının geçmişten bugüne taşıdığı hikayelerin korunması gerektiğini söyleyen Süleyman Dilsiz, gastronominin yalnızca yemek tariflerinden oluşmadığını belirtti. Anadolu’nun göçler, üretim kültürü ve kuşaklar boyunca aktarılan ritüellerle şekillendiğini ifade eden Dilsiz, mutfak kültürünün ancak sofrada yaşatılarak korunabileceğini dile getirdi. “Her ne kadar mutfak mirasımız müzelerde sergilense de esas olan tencerede kaynatarak geleceğe taşınmasıdır” diyen Dilsiz, yerel ürünlerin ve endemik değerlerin kaybolmasının kültürel hafızayı da zayıflattığını söyledi. Tarhana, yoğurt ve kahvaltı kültürü gibi değerlerin sadece nostaljik bir unsur olarak görülmemesi gerektiğini belirten Dilsiz, “Ürün sofrada ulaşılabilir değilse sadece kağıt üzerinde yaşıyor demektir” ifadelerini kullandı.

Süleyman Dilsiz’den dikkat çeken çıkış: UNESCO kapısında bekleyen yoğurdumuz ekşidi

“YOĞURT, TÜRK KÜLTÜRÜNÜN DÜNYAYI SESSİZ FETHİDİR”

18 yıl boyunca 3 kıta ve 14 ülkede yaptığı saha araştırmalarıyla hazırladığı “Yoğurt Uygarlığı” kitabına da değinen Dilsiz, “Yoğurt Yolu” olarak tanımladığı kültürel rotanın Türk mutfak tarihindeki önemine dikkat çekti. Türklerin ayak bastığı coğrafyalarda yoğurt kültürünün ortak bir miras olarak yaşadığını belirten Dilsiz, ayran, tarhana, kurut ve süzme yoğurt gibi ürünlerin farklı coğrafyalarda benzer ritüellerle varlığını sürdürdüğünü söyledi. “Yoğurt, Türk kültürünün dünyayı sessiz fethidir” diyen Dilsiz, artık gastronomi mirasının sadece törenlerde değil market raflarında, bürokrasi koridorlarında ve uluslararası platformlarda da korunması gerektiğini ifade etti.

“TÜRK MUTFAĞI BİR TARİF YIĞINI DEĞİL, YAŞAM BİÇİMİDİR”

Türk mutfağının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dilsiz, mutfak kültürünün sadece geçmiş başarılarla değil, bugünün üretim ve pazarlama anlayışıyla geleceğe taşınabileceğini söyledi.“Türk mutfağı bir tarif yığınından ziyade bir yaşam biçimi olarak anlatılmalı” diyen Dilsiz, gastronomi mirasının yalnızca geçmişin görkemiyle değil, modern dünyanın ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yorumlanması gerektiğini belirtti.

Haber: Fulya Omaç

Yerel Haberler, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süleyman Dilsiz’den dikkat çeken çıkış: UNESCO kapısında bekleyen yoğurdumuz ekşidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Süper Lig’e yükselen son takım belli oluyor Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor
İsrail’de hafif uçak düştü: 2 ölü İsrail'de hafif uçak düştü: 2 ölü
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Ak Parti’nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti Ak Parti'nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti
Önder Özen, Kurban Kurbanov iddialarına noktayı koydu Önder Özen, Kurban Kurbanov iddialarına noktayı koydu

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:36
Hakan Safi’den Farioli bombası
Hakan Safi'den Farioli bombası
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
11:15
Türkiye’de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
11:10
Milyonları korkutan Kerem’den haber var
Milyonları korkutan Kerem'den haber var
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:29:24. #7.12#
SON DAKİKA: Süleyman Dilsiz’den dikkat çeken çıkış: UNESCO kapısında bekleyen yoğurdumuz ekşidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.