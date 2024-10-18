Süleyman ve Öbürsüler Tiyatrosu Bursalılarla Buluştu - Son Dakika
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Süleyman ve Öbürsüler Tiyatrosu Bursalılarla Buluştu

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2024-2025 sanat sezonunun ikinci oyunu 'Süleyman ve Öbürsüler'in prömiyerini görkemli bir performansla gerçekleştirdi. Oyunda, Süleyman karakterinin toplumsal baskılara duyarsızlığı mizahi bir dille sahneleniyor.

18.10.2024 11:51  Güncelleme: 11:58
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'Süleyman ve Öbürsüler', Bursalılarla buluştu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2024-2025 sanat sezonunun ikinci tiyatro oyunu olan 'Süleyman ve Öbürsüler'in prömiyerini görkemli bir performansla gerçekleştirdi.

Bursa'da onlarca yerli ve yabancı oyunu sanatseverlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2024-2025 sanat sezonunda yeni bir oyunu daha sanatseverlerle buluşturdu. Max Frisch'in 'Biedermann ve Kundakçılar' adlı oyunundan Yavuz Pekman tarafından uyarlanan 'Süleyman ve Öbürsüler' adlı eser, Şehir Tiyatrosu sanatçılarının muhteşem performansıyla Bursalılar için sahnelendi. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki oyunun prömiyerine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra, Bursa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, daire başkanları, şube müdürleri, meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

'Süleyman ve Öbürsüler' oyunu, Süleyman karakterinin etrafında dönerken, onun yaşamındaki çatışmalar ve toplumsal baskılar ön plana çıkar. Kendi yaşamı dışındaki olaylara, durumlara duyarsız ve egoistce yaklaşan Süleyman'ın, her gün yangınların yaşandığı bir şehirde, kendi evinin yanmaması için bütün önlemleri alması, buna rağmen iki kundakçının evine gelmesine hatta yerleşmesine korkak ve duyarsızca yaklaşması üzerinden süregelen hikayesi, mizahi bir dille sunuldu. Murat Liman, Seçil Girgin, Faruk Oğur, Mehmet Ali Açıl, Tuba Bayram, Sergen Bölük, Osman Murat Erten, Burak Çağatay Serinbaş ve Ömer Faruk Özkan'ın rol aldığı oyunu, Altuğ Görgü yönetiyor. Oyunda, yönetmen yardımcılığını Sergen Bölük, dekor ve kostüm tasarımını Merve Yörük, hareket düzenini ise Cihan Yöntem üstleniyor.

Şehir Tiyatrosu sanatçılarının performansını beğeniyle izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, oyunun sonunda sahneye çıkarak tiyatrocuları tebrik etti. Yeni dönemde tüm oyunların akıcı ve güzel olacağını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa Şehir Tiyatrosu, sanatı Bursa'nın her yerine yayıyor. Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünü unutmayalım. Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Sürpriz projelerle sanatseverlerin karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Oyunun yönetmeni Altuğ Görgü, daha önce oynanmamış bir metinin sahnelenmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti. Oyunun seyirciyle birlikte bir bütünlük kuracağına ve keyif vereceğine inandığını dile getiren Görgü, " Türkiye'nin en iyi müzisyeni Tolga Çebi ile çalıştık. Bir takım çalışması sonucunda bir oyun hazırlandı. Herkese teşekkür ediyoruz ve oyunumuza bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Süleyman ve Öbürsüler Tiyatrosu Bursalılarla Buluştu - Son Dakika

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