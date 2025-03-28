Sultangazi\'de aile sıcaklığında Ramazan

Sultangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçe sakinlerinin Ramazan'ın manevi atmosferini en iyi şekilde yaşaması için "Aile sıcaklığında Ramazan" temasıyla birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. Çocuk etkinliklerinden söyleşilere, atölye çalışmalarından cami-türbe ziyaretlerine, çat kapı tiyatrolardan ezgi dinletilerine kadar birçok etkinlik ilçe sakinleriyle buluştu.

Sultangazi Belediyesi, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayının manevi ruhunu yaşatmak için dopdolu etkinlikler düzenledi. "Aile sıcaklığında Ramazan" temasıyla hazırlanan Ramazan etkinlikleri, 7'den 70'e herkese hitap etti.

Ramazan çadırı etkinliklere ev sahipliği yaptı

Sultangazi Etkinlik Alanı'na kurulan Ramazan çadırı, bir ay boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nihat Hatipoğlu, Hayati İnanç, Serdar Tuncer, Saliha Erdim gibi sevilen isimler sohbetleriyle ilçe sakinlerinin içini ısıttı. Ömer Karaoğlu, Eşref Ziya, Ender Doğan, Abdullah Beyhan, Abdurahman Önül, Mustafa Cihat, Dursun Ali Erzincanlı, Umut Mürare gibi isimler de ezgi, ilahi ve şiir dinletileri ile ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

STK stantları

Ramazan çadırını ziyaret eden vatandaşlar, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ait stantları da gezme fırsatı buldu. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca kitap stantları yer aldı.

Ramazan çocuklar için şenlik tadında

Ramazan ayı boyunca her gün çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Alanı ziyaret eden çocuklar için oluşturulan ikram dağıtım noktasında pamuk şekerden patlamış mısıra en sevilen lezzetler minik ziyaretçilere dağıtıldı.

İyilik Kumbarası

Çocukların günlük hayatta yaptıkları iyilik, belediye tarafından oluşturulan 'İyilik Kumbarası'nda karşılık buldu. Çocuklar gün içinde yaptıkları iyilikleri önce kağıda yazdı. Gün boyu kumbarada biriken kağıtlar, akşam saatlerinde çocukların isimleriyle birlikte okundu. İyilikleri yazan çocuklar, bisiklet kazanma fırsatı yakaladı. Ramazan boyunca yapılan çekilişlerle 100'den fazla bisiklet hediye edildi.

Çocuklarla cami buluşmaları

Ramazan ayının maneviyatını ve ruhunu hissettirmek adına çocuklarla cami buluşmaları düzenlendi. Sevilen YouTuber Sertaç Abi, Ramazan boyunca her hafta sonu öğle namazı sonrası camide çocuklarla buluştu.

Çat kapı tiyatro

Çocukların sevdiği masal karakteri Karagöz ile Hacivat ve Sultangazi ile bütünleşen Sultan Dedem ve İbiş, okullara giderek dersteki öğrencilere sürpriz yaptı. 2. ve 3. sınıf öğrencilerini ziyaret eden masal karakterleri, çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Manevi diyarlara yolculuk

Ramazan ayı boyunca İstanbul'un manevi mekanlarını ilçe halkına tanıtmak için cami ve türbelere geziler düzenlendi. Sultangazi'de ikamet eden vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen tur kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasındaki tarihi ile büyüleyen camileri ve türbeler gezdirildi.

Çorba ve salep ikramı

Evlerine ya da işlerine yetişmeye çalışan vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için Ramazan boyunca toplam 120 noktada çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Teravih sonrası ise camilerde salep ikramı yapıldı.

Sosyal yardımlar ve ikramlar

Sultangazi Belediyesi, Ramazan boyunca sosyal yardımları ve ikramlarıyla da vatandaşları yalnız bırakmadı. Gıda kolisi, sosyal destek kart, battaniye, halı, çekyat gibi toplamda 80 milyon TL'yi bulan sosyal yardımlar yapıldı.

Balkanlara gönül sofrası

Sultangazi Belediyesi iftar sofralarını bu yıl Balkan ülkelerine taşıdı. Ramazan ayı boyunca sınırımızın kilometrelerce ötesinde soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan ve Yunanistan'da kurulan gönül sofralarında yüzlerce kişi Ramazan'ın bereketini birlikte paylaştı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya, Filibe, Kırcaali, Razgard, Tutrakan, Eski Cuma ve Şumlu şehirleri ile Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe şehirlerinde iftar sofraları kuruldu. Sultangazi Belediyesi'nin Ramazan boyunca Balkanlara taşıdığı gönül sofralarında on binlerce soydaşımız bir araya geldi.

"Birlik ve beraberlik ayı Ramazan"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Artık Ramazan'ın son günlerini yaşıyoruz. Ramazan'ın bitmesinin hüznünü yaşasak da bayrama yaklaşmanın vermiş olduğu heyecanı da komşularımızla paylaşıyoruz. Bir ay boyunca burada Ramazan Etkinlik Çadırı'nda komşularımızla birlikte Ramazan'ın bereketini paylaştık. Ramazan'ın başından itibaren etkinlik alanımız pek çok büyük organizasyona ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşuna bu alanı tahsis ettik. Bu alanda sadece söyleşiler, ezgiler ve maçlar değil, çocuklara yönelik birçok etkinlik de gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Çocuklara 100'den fazla bisiklet"

İyilik Kumbarası projesine de dikkat çeken Başkan Dursun, "Bizim için en anlamlı projelerden biri İyilik Kumbarası programıydı. Çocuklardan, her gün yaptıkları iyilikleri bir kağıda yazıp kumbaraya atmalarını istedik. Akşamları ise bir çekiliş yaparak yüzden fazla bisiklet ve çeşitli hediyeler dağıttık. Amacımız, çocuklara iyiliği öğretmek ve bu bilinci yaygınlaştırmaktı. Her gün saat 20.00 civarında çocuklar heyecanla kumbaranın başında beklediler. Onlar için bisiklet veya bir oyuncak kazanmak büyük bir mutluluktu. Çok güzel bir ramazan geçirdik. Önümüzdeki yıl, bu organizasyonları daha da büyüterek bir araya geleceğiz" dedi. - İSTANBUL