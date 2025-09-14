Sultangazi Yaz Spor Okulları'nın Kapanış Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sultangazi Yaz Spor Okulları'nın Kapanış Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Sultangazi Yaz Spor Okulları\'nın Kapanış Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
14.09.2025 21:01  Güncelleme: 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları, çeşitli branşlarda eğitim alan çocukların katıldığı görkemli bir kapanış töreni ile sona erdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 3 ayda 9 bin gencin sporla buluşturulduğunu açıkladı. Törende sporcular becerilerini sergiledi ve sertifika takdim edildi.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları, görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi. Yaz tatili boyunca farklı branşlarda eğitim gören çocuklar, hünerlerini sergiledi.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları düzenlenen etkinlikle sona erdi. Yaz Spor Okulları kapsamında bu yıl güreş, tenis, badminton, basketbol, voleybol, okçuluk, geleneksel okçuluk, kyokushin karate, karate, bocce, e spor, halter, wushu, masa tenisi, judo, yüzme, taekwondo, geleneksel güreşler, kick boks ve satranç branşlarında eğitimler verildi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, düzenlenen programda yaptığı konuşmada 3 ayda toplam 9 bin genci sporla buluşturduklarını belirterek, "3 ay boyunca 9 bin gencimize spor eğitimi verdik. 20 branşta çeşitli aktiviteler, çeşitli branşlar içerisinde yaklaşık 9 bin sporcumuz Yaz Spor Okulları'na Sultangazi'de katılmış oldular. Biz sporu sadece spordan ibaret olarak saymıyoruz. Sporun çocuklarımızın fiziki olarak gelişiminde elbette etkisi var. Ama biz manevi olarak çok daha iyi eğitilmeleri için, korunaklı alanlarda bulunmaları için, kötü alışkanlıklardan, özellikle uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları için onları daha korunaklı alanlara, kamusal alanlara çekmeye, oralarda arkadaşlarıyla işte burada görmüş olduğunuz şampiyonlarla bir arada olmaya, ahlaklı bir nesil olarak yetişmeleri için gayret ediyoruz. Sadece spor alanında değil, kültürel alanlarda, sosyal alanlarda, sportif faaliyetlerde de çok güçlü bir şehir inşa ediyoruz" dedi.

Sporcu Esra Gümüş, "2 yıl oldu, spora başladım. Sultangazi'de devam ettim. Sporun benim için avantajları hem daha çok geliştim hem kendimi daha iyi hissediyorum. Masa tenisinde ilerlemeyi düşünüyorum. Antrenörlük ya da beden öğretmenliği istiyorum. Okul çıkışı ya da okuldan önce antrenmana gidiyorum. Oradan geri okula dönüyorum" şeklinde konuştu.

Tenis sporcusu Gülbağ Nisa Özermiş ise, "Emeği geçen bütün hocalarımıza en baştan teşekkür ederiz. Hedeflerim açıkçası spor tarafında değil, askeri pilot olmak istiyorum. Allah izin verirse bu mesleği yapmak istiyorum. Hem okul hem teniste açıkçası çok zorlanıyorum. Hafta sonunda gidiyorum tenise ama hafta içi akşamları bazen dersimiz oluyor, ona da katılmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tenis sporcusu Gülökçe Öztoprak, "Şu an teniste branş olarak devam ediyorum. İleride tam ne olacağımdan emin değilim ama gazeteci veya muhabir olmak istiyorum. Aslında benim için zorlamıyor tenis. Kendime zaman ayırabiliyorum. Bu yüzden mutluyum. Emeği geçen bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Yüzme antrenörü Atakan Şenol, "Biz Sultangazi Belediyesi olarak dört tesiste toplamda yaklaşık bine yakın yüzme sporcusuna eğitim vermekteyiz. 7'den 60 yaşa kadar bütün sporcularımız bulunmaktadır. 60 yaşındaki bireye de eğitim veriyoruz, 7 yaşındaki çocuğa da eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz temel seviyede başlıyor. Ardından çocuklarımızı iki aylık süreçte geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz çocukları, ardından takımlarımıza alıp profesyonel bir sporcu haline getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kapanış töreninde genç sporcular yaz boyunca öğrendikleri becerileri sergilerken, aileler de tribünlerden çocuklarını heyecanla izledi. Etkinlik, sporculara verilen sertifika takdimiyle sona erdi. Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Yıldız, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abdurrahman Dursun, Yerel Haberler, Sultangazi, istanbul, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi Yaz Spor Okulları'nın Kapanış Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yıldızla beraber İşte Süper Lig’in yeni yengesi Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Sibel Can’a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan Sibel Can'a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak
“Borcum var“ diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti "Borcum var" diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti
Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı

21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:37
İşgalden kurtarılan Karabağ’da sıcak saatler Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
İşgalden kurtarılan Karabağ'da sıcak saatler! Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 21:12:25. #7.13#
SON DAKİKA: Sultangazi Yaz Spor Okulları'nın Kapanış Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.