Süper Babaannenin Kar Tulumları Dünya Çocuklarının Yanında

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İSTANBUL (İHA) – Rusya'da dünyaya gelen torunu için hediye kar tulumu diken Nurcan Sümer'in hayatı Rus annelerinin beğenisinden sonra değişti. Süper babaanne ticarete atıldı, fonksiyonel kar tulumları tasarladı ve önce Rusya'ya sonra birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı.

İstanbul'da yaşayan Nurcan Sümer, dünyanın en soğuk ülkeleri arasında bulunan Rusya'da yaşayan oğlunun baba olmasıyla hayatı değişti. Torununu soğuktan korumak için dikiş makinesinin başına geçen babaanne Nurcan Sümer, kendi tasarladığı kar tulumunu torununa Rusya'ya gönderdi. Hediyesinin Rusya'ya ulaşmasından sonra süper babaannenin hayatı değişmeye başladı. Nurcan Sümer'in torunu Arya Sofia Sümer için gönderdiği kar tulumu, Rus anneleri tarafından çok beğenildi. Önce oğlunun yakın çevresinden aldığı talepler üzerine hediyelik tulumlar diken Nurcan Sümer, ardından işini profesyonelleştirdi ve ticarete başladı.

Kendini markasını geliştirmeye adadı

Daha önceki yıllarda dikiş atölyelerinde çalışan ve bu konuda tecrübesi olan Nurcan Sümer, İstanbul'da evinin yakınında atölye kurdu. Rusya'da yaşayan oğlu Doğa Sümer ve gelini Liza'nın aldığı siparişler üzerine yeni tulumlar dikti. Nurcan Sümer'in kendine özgü kış tulumları, Rus annelerine ulaştıkça talep daha da arttı. Bunun üzerine oğlundan markalaşmak için destek alan Nurcan Sümer, Robbit Mood adında şirket kurdu. 2019 yılından bu yana binlerce çocuğu giydiren Nurcan Sümer ticarete atılmasından ihracata uzanan girişimcilik serüvenini İHA muhabirine anlattı.

Torununa diktiği çok beğenildi ve ticarete atıldı

Diktiği kar tulumları önce Rusya'daki çocukları sonra da birçok ülkedeki çocukları soğuktan koruyan Nurcan Sümer, "Oğlum Doğa, üniversite okumak için gittiği Rusya'da okulunu bitirdikten sonra evlendi. Arya adında torunum dünyaya geldi. Ben de torunum için hediye hazırlamak istedim. Geçmişteki tecrübelerimle torunum için bir kar tulumu dikmeye karar verdim. Tulumu diktim ve gönderdim. Oğlum ve gelinim kar tulumunu gören diğer annelerin de çok beğendiğini ve edinmek istediklerini söyledi" dedi.

Rus annelerinin vazgeçilmezi oldu

Her geçen gün farklı platformlardan satış ağını büyüten babaanne Nurcan Sümer, "Talep arttıkça profesyonel üretime geçilmesi gerektiğini düşündüm. Oğlum ve gelinimden fikir aldıktan sonra markalaşma için resmi başvurularımı yaptım. Ardından üretim kadromu da oluşturarak sipariş usulü üretime başladım. Ardından stok üretimine de geçerek Rusya pazarında internet üzerinden satış yapmaya başladık. Ardından Türkiye'de de annelerin talebi olacağını düşünerek internet pazarlama platformları üzerinden yeni satışlar oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Satışlar birçok ülkeye yayıldı

Ürettiği kar tulumlarının namının kısa sürede yayıldığını belirten Nurcan Sümer, "Rusya ve Türkiye pazarındaki başarımızın ardından global pazarda da kar tulumlarımız talep görmeye başladı. Kar tulumlarımız sadece yoğun kış yaşanan ülkelerde değil, ılıman iklimin hakim olduğu ülkelerden de talep görüyor. Filistin'den Azerbaycan'a, Abhazya'dan Almanya'ya kadar birçok ülkeden talep almaya başladık. Biz özellikle Filistin'den sipariş aldığımızda çok şaşırmıştık" şeklinde konuştu.

"Kar tulumu aynı zamanda uyku tulumu da oluyor"

Diktiği tulumların fonksiyonel ve kullanılabilir olması için kendi tasarımlarını geliştirdiğinin de altını çizen Nurcan Sümer, "Kar tulumlarımıza beğeni arttıkça biz de çeşitlerimizi artırdık, ürün kalitesini geliştirdik. Ürünlerimiz fonksiyonel olması da tercih sebebi oluyor. Kar tulumu aynı zamanda uyku tulumuna da dönüşüyor. Bu nedenle annelere avantajlar sağlıyor. Annelerin diktiğim ürünleri beğenmesi beni çok mutlu ediyor" sözlerini kaydetti. - İSTANBUL