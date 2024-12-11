Suriye'siz Ortadoğu Huzur Bulamaz

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Doç. Dr. Mustafa Özalp, " Suriye'ye huzur gelmeden Ortadoğu'ya huzur gelmez"

YOZGAT - Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özalp, Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirip, Suriye'ye huzur gelmeden Ortadoğu'ya huzur gelmeyeceğini söyledi.

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından gözler o bölgeye çevrildi. Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özalp, güncel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öncelikli olarak Türkiye-Suriye ilişkilerinin tarihsel bağına dikkat çeken Özalp, "1. Dünya Savaşı öncesinde Yozgat neyse, Diyarbakır, Mardin, Urfa, İstanbul neyse Halep, Şam, Hama, Humus da bizim için aynı anlamı ifade etmekteydi. Suriye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok uzak bir coğrafya değil. Suriye'de emperyal güçler tarafından vekaletler savaşı yürütülmekte. Suriye'ye huzur gelmediği sürece Orta Doğu'ya huzur gelmez" cümlelerini kullandı.

"Suriye'ye huzur ve istikrar gelmesi lazım"

Doç. Dr. Mustafa Özalp, "Suriye'ye ivedilikle huzur ve istikrar gelmesi lazım. Bunun için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halkının her alanda kalkınması lazım. Türkiye'nin ekonomik, askeri teknoloji, bilgi teknolojileri, yapay zeka gibi birçok alanda büyümesi lazım. Bu büyümeye paralel olarak da Türkiye'nin sınırlarını genişletmesi lazım. Aksi takdirde başkaları bizim sınırlarımızı küçülteceklerdir. Türkiye'ye Irak ve Suriye üzerinden istikrarsızlık pompalayacaklardır" dedi.

"ABD, Suriye'deki enerji kaynaklarıyla terör örgütlerini finanse ediyor"

Enerji rekabeti üzerinden Suriye'de yürütülen kavgaya dikkat çeken Doç. Dr. Özalp, ABD'nin Ortadoğu'daki varlığının altında yatan nedenleri değerlendirdi. İlk nedenin İsrail'in güvenliğini sağlamak olduğunu söyleyen Özalp cümlelerini şöyle sürdürdü: "Diğer neden Çin'i Ortadoğu'dan uzaklaştırmak, enerji boru hatları üzerinde ABD hakimiyetini sağlamak ve kalkınmanın en önemli unsuru olan enerji güzergahlarına ABD'nin sahip olmasıdır. Bugün Deyruzor bölgesine baktığımızda PKK- YPG yapılanmasının oldukça yoğun olduğu Fırat'ın doğusuna baktığımızda Suriye enerji kaynaklarının önemli bir kısmını barındırdığı ve oradan çıkan enerji, petrol ve doğalgazla ABD'nin PYD-YPG gibi terör örgütlerini finanse ettiği görülmekte" dedi.

"Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nu silahlandırmalı"

Türk askerine yapılan yatırımın Suriye Milli Ordusuna yapılması gerektiğini söyleyen Özalp, göçmenlerle ilgili durumun da tamamıyla olumsuz değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Suriye'den Türkiye'ye gelen göçmenler, Suriye Milli Ordusu'nda profesyonel şekilde eğitilip ilerleyen yıllara yönelik El-Bab, Kamışlı, Fırat'ın doğusu gibi bölgelere daha aktif biçimde operasyon yapılabilir. İlerleyen yıllarda çıkabilecek savaşlara daha kuvvetli şekilde hazırlık yapabilmek için Suriye Milli Ordusu'nun aktif sayısını arttırmak gerekiyor. Rusya Ukrayna ile büyük bir savaşa girdi. Rusya, insan kaynağının yetersizliğinden dolayı Kuzey Kore'den asker getiriyor. Bu nedenle Suriye Milli Ordusu'nun asker sayısının da arttırılması gerektiği kanaatindeyim" diyerek konuya dikkat çekti.