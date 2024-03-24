Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor - Son Dakika
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Yerel

Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor

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Erzincan'da yeni doğan süt kuzuları, her sabah kapıların açılmasıyla annelerini bulmak için koşuşturuyor. Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor. Çağlayan beldesindeki sürüde bulunan 500'e yakın koyundan 400'ü yavrularını dünyaya getirdi. Koyunlar gündüzleri kendilerine açık alanda bulunurken, yavrular ise ağılda bekliyor. Sabah ve akşam saatlerinde koyunlar yavrularıyla buluşuyor. Kuzuların anneleriyle buluşma anlarında ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. İkiz kuzu dünyaya getiren koyunlara sahipleri yardımcı oluyor. İkiz kuzuların aç kalmaması için kucağına alarak annelerinin yanına götüren kadına firari kuzular da zaman zaman eşlik ediyor. İkiz kuzular annelerinden süt emerken diğer bazı kuzuların da süt emmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturuyor. Sürü sahibi, hayvancılıkla uğraştıklarını ve sıkıntılarının olduğunu belirterek, yem fiyatlarının pahalı olduğunu ifade etti.

24.03.2024 10:22
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Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor

ERZİNCAN - Erzincan'da yeni doğan süt kuzularının her sabah kapıların açılmasıyla annelerini bulmak için koşuşturmaları ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor.

Çağlayan beldesinde sürüde bulunan 500'e yakın koyundan 400'ü yavrularını dünyaya getirdi. Koyunlar gündüzleri kendilerine açık alanda oluşturulan alanda bulunurken, yavrular ise ağılda bekliyor. Sabah saatlerinde yemleri verilen koyunlar, daha sonra yavrularına kavuşuyor. Koyunlar ikinci kez akşam saatlerinde yavruları ile buluşuyor. Bu durum yavrular büyüyene kadar yaklaşık 2 ay boyunca her gün tekrarlanıyor. Kuzuların anneleriyle buluşma anlarında ise ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Sürüdeki çoğu koyun yavrularını kokularından bularak emziriyor. İkiz kuzu dünyaya getiren koyunlara ise sahipleri yardımcı oluyor. İkiz kuzuların aç kalmaması için kucağına alarak annelerinin yanına götüren kadına firari kuzular da zaman zaman eşlik ediyor. İkiz kuzular annelerinden süt emerken diğer bazı kuzuların da ısrarla süt emmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Çağlayanlı sürü sahibi, zor bir iş yaptıklarını belirterek, "İşimiz hayvancılık, küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Sıkıntılarımız çok. Üretimimiz Allah'a çok şükür rızık neyse o, geçimimizi yapıyoruz bununla. Yaylada otlayacaklar, otaracağız. Burada şu an yem veriyoruz, annesini emiyor kuzular. Burada besliyoruz anlayacağınız. Ama yem fiyatları pahalı, çok yüksek" dedi.

Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor
Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor - Son Dakika

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