SYKP Samsun İl Örgütü 1 Mayıs için çağrı yaptı

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR
(SAMSUN) - Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Samsun İl Örgütü Eş Başkanı Betül Aksu, "İşçilerin, emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs kutlu olsun. Biz işçiler, yaşamın her alanındaki mal ve hizmetleri üretenler toplumun büyük çoğunluğunu oluşturduğumuz halde bir avuç kapitalist tarafından sömürülüyor" dedi.
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Samsun İl Örgütü, dün akşamüzeri İlkadım ilçesi Süleymaniye Geçidi'nde Samsunlulara 1 Mayıs için alanlarda olma çağrısı yaptı. SYKP Samsun İl Örgütü Eş Başkanı Betül Aksu, şunları söyledi:
"İşçilerin, emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs kutlu olsun. Biz işçiler, yaşamın her alanındaki mal ve hizmetleri üretenler toplumun büyük çoğunluğunu oluşturduğumuz halde bir avuç kapitalist tarafından sömürülüyor ve onların devleti tarafından eziliyoruz. İnsanca yaşama koşullarına ulaşabilmemizin tek yolu var: Birleşmek, örgütlenmek ve mücadele etmek. İşte 1 Mayıs biz emekçilerin yüzlerce yıldır sermaye sahiplerine ve sermaye düzenine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi ve dayanışmayı hep birlikte kutladığımız, daha da güçlendirmek için hamle yaptığımız gündür. Tüm çalışanların yüzde 60'ı asgari ücretle veya biraz üstünde bir gelirle geçinmeye çalışıyor. Bugün ise açlık sınırı asgari ücretle eşitlenmiş durumda. 17 bin lira ile dört kişilik bir ailenin asgari düzeyde yaşamını sürdürmesinin bile imkansız olduğunu hepimiz kendi hayatlarımızdan biliyoruz."
"EMEKLİLERİ EVDEN ÇIKAMAZ HALE GETİRDİLER"
Gerçek işsizlik oranı, çoğu genç ve kadın işsizler olmak üzere yüzde 26. Yani çalışabilir durumdaki 4 kişiden biri işsiz. İşsizliğin nasıl bir maddi ve manevi yıkım olduğunu kendimizin ve yakınlarımızın işsizlik dönemlerinden biliriz. Emekliler, bugün en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz, yeterli ve dengeli yiyeceğe ulaşamaz, evlerinden dışarı çıkamaz hale getirildi. Muktedir Erdoğan, şirketlere yüz milyarlarca lirayı vergi affı, işletme garantisi ve benzeri yollarla akıtırken, emeklilere yapılacak zammın ekonomiyi zora sokacağını iddia ediyor. Erdoğan, patronlara seslenirken onların bütün isteklerini karşıladıklarını, işçilere grev bile yaptırmadıklarını övünerek anlatıyor. İşçilerin gerçek sendikal örgütlenmelerinin önüne bin bir engel çıkarılırken, yalnızca iktidar yanlısı sarı sendikaların örgütlenmesine yol veriliyor. İşçi cinayetlerinde her ay onlarca işçi yaşamını yitiriyor. İliç'te dokuz işçi halen siyanürlü toprağın altında. Son haftalarda İstanbul'da bir gece kulübündeki kaçak tadilat sırasında tam 29 işçi yanarak can verdi. İşçi cinayetlerinin ve katliamlarının sorumlusu sermaye düzeni ve iktidardır.
"GELECEĞİMİZİ SOKAKTA KAZANACAĞIZ"
Sermaye sınıfının temsilcisi AKP ve Erdoğan, emeğin ve emekçinin düşmanıdır. Sadece emekçinin mi? Bu harami düzeni sömürünün her türlüsünü yaşayan, ev içi emeği görünmeyen, piyasada eşit ücret hakkı olmayan, bedeni metalaştıran ve her türlü taciz, mobbing ve şiddete maruz kalan kadınlara da LGBTİ+'lara da, gençlere de düşmandır. Üç kuruş daha kar etmek, sermayelerini büyütmek uğruna doğamızı talan ediyorlar. Ama bu sömürü ve soygun düzeni böyle gidemez! Bu gidişe bir "Dur" demenin zamanıdır. 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları, emekçilerin ve halk- ların bu faşist iktidara verdiği 'artık yeter' mesajıdır. Yarını bugünden kurmaya başlayalım. Haklarımızı, özgürlüklerimizi, geleceğimizi sokakta kazanacağız. Yaşasın 1 Mayıs."
Son Dakika › Yerel › SYKP Samsun İl Örgütü 1 Mayıs için çağrı yaptı - Son Dakika
YSK Başkanı Ahmet Yener, Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin itiraz süreci hakkında bilgi verdi. Yener, AK Parti'nin 2, CHP'nin 1, MHP'nin 1 ve DEM Parti'nin 2 itirazının kabul edildiğini aktardı.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşım büyük tepki çekti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Demirtaş'ın avukatı "Hepsinin gereği yapılıyor, yapılacak" ifadelerine yer verdi.
Ankara'da siyasi partiler, Ramazan Bayramı sebebiyle bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet, AK Parti, DSP, CHP ve Yeniden Refah Partisi heyetlerini ağırladı.
Çin'in güneyindeki Guilin kenti ile Endonezya'nın Surabaya şehri arasında yeni bir doğrudan hava yolu hattı açıldı. İlk uçuşta 168 kişilik bir ziyaretçi grubu Guilin'e getirildi. Bu yeni hava yolu hattının, Guilin'e daha fazla Endonezyalı turist çekmesi ve turizm destinasyonu olarak daha da popüler hale gelmesi bekleniyor.
AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Ramazan Bayramı dolayısıyla Karlıova ilçesini ziyaret etti. Vatandaşlarla bayramlaşan milletvekilleri, Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ü tebrik ederek, hizmet konusunda desteklerini belirtti. Milletvekilleri, Karlıova'ya gereken desteği vereceklerini ifade etti.
İYİ Parti, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi heyetlerini Ramazan Bayramı dolayısıyla ağırladı. Ziyaretlerde, Türkiye'nin güçlenmesi ve birlik beraberlik içinde çalışılması vurgulandı. Ayrıca, Filistin'deki durum ve yerel seçimler de konuşuldu. Bayramlaşma programı devam edecek.
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Yuntdağı'ndaki kırsal mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Balaban, ziyaretlerde vatandaşlarla bayramlaşarak, belediye yönetim anlayışını anlattı ve mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.
AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla İYİ Parti'yi ziyaret etti. İYİ Parti'de AK Parti heyetini Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ve beraberindeki heyet karşıladı. Heyetler, Türkiye'nin zor bir konjonktürden geçtiğini ve birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemini vurguladı. İYİ Parti ise siyasetinin ana omurgasının iyilikleri sahiplenmek ve çoğaltmak olduğunu belirtti.
İYİ Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasını ziyaret etti. Heyetler arasında yapılan görüşmede bayramın kardeşlik ve barış vurgusu yapıldı.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mazbatasını aldı. Başkan Kırgöz, Dikili'ye hizmetler sunmaya devam edeceklerini söyledi.
AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti. Heyet, CHP Genel Merkezine giderek CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile bir araya geldi. Ziyarette, bayramların barış, huzur ve kardeşlik duygusunu pekiştirdiği vurgulandı.
Hong Kong'un Yau Ma Tei semtinde bulunan 16 katlı bir binadaki spor salonunda çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 250 kişiyi kurtardı. Yangının kontrol altına alındığı ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
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