Talas Belediyesi 60. Kütüphane Haftası'nda kitap kurtlarına ödül verdi - Son Dakika
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Yerel

Talas Belediyesi 60. Kütüphane Haftası'nda kitap kurtlarına ödül verdi

Talas Belediyesi 60. Kütüphane Haftası\'nda kitap kurtlarına ödül verdi

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programda, 60. Kütüphane Haftası münasebetiyle kitap okuyanlara ödül verildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kütüphane hizmetlerine verdiği önemi vurgulayarak, Talas Millet Bahçesi'ne büyük bir kütüphane yapmayı hedeflediklerini belirtti.

26.03.2024 16:15  Güncelleme: 16:26
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Talas Belediyesi tarafından 60. Kütüphane Haftası münasebetiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde düzenlenen programla kitap kurtlarına ödül verildi. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Göreve geldiğimizde ilk icraatımız 7/24 Kütüphaneyi hizmete sunmak oldu. Talas Millet Bahçesine de büyük bir kütüphane hedefimiz var" dedi.

Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in yanı sıra, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, çok sayıda kitapsever katıldı. Burada konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Şu an içinde bulunduğumuz kütüphanede Talas Belediye Başkanımız ile birlikte güzel bir işbirliği içinde hizmete girdi. Başkanımız çok gayret etti ki kitap okumayı çok seven bir insan. Sadece burayla sınırlı kalmadı. Talas'ın çok çeşitli noktalarında kütüphane hizmeti veriyor. Bu çok değerli. Başkanımıza kütüphaneye ve kütüphaneciliğe verdiği değerlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 60. Kütüphane Haftasını kutlayarak sözlerine başlarken, "Bilgiye teknolojiyi de kullanarak ne kadar hızlı ulaşabilirsek o kadar başarılıyız. 5 yıl önce ilk icraatımız olarak bu binayı belediye olarak kiralayıp, 7/24 kütüphane olmasını sağladık. O gün bugündür gençlerimiz istifade ediyor. Görme engelliler için ayrı bir bölüm var. En üst katı uzmanlık sınavına hazırlananlar için ayırdık. Ayda bir defada da gençlerimizle okuduğumuz kitapları gençlerimize sunmaya çalışıyoruz. Uzmanlığını veya tıp fakültesini kazanlar grup olarak teşekküre geliyor. Dört caminin zemin katlarında semt kütüphanesi yaptık. Mevlana Mahallemizde Mehmet Karamercan Kütüphanesi yaptık. İçinde çocuk kütüphanesi de var. Şu ana kadar 1 milyon 62 bin kişi kütüphanelerimizden yararlandı. İnşallah Talas Millet Bahçesi içine de büyük bir kütüphane yapmayı hedefliyoruz. Belediye başkan adayları Türkiye genelinde 7/24 kütüphane vadediyorlar. Biz bunu daha önce yaptığımız için bizim hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

"Cami altı kütüphaneler tüm Müslüman ülkelere örnek"

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, bilgiye ulaşmak ne kadar kolay olsa da kütüphanelere her zaman ihtiyacın olacağını anlatarak; "Sayın belediye başkanımız gerçekten çok doğru bir iş yapmışlarki bir kaymakamın eşi ve 2 çocuğu sürekli kütüphaneye geliyor. İlçemizdeki camilerimizin atıl durumdaki bölümlerinin kütüphane olarak değerlendirilmesi tüm Türkiye'de değil belki de tüm Müslüman ülkelerde değerlendirilmesi gereken önemli bir proje." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Talas'ta bir yılda en çok kitap okuyanlara kitap hediye edildi. Çocuklarda Eray Yıldız, Hatice Leyla Babaoğlan, Zeynep Sena Demirezen, Beyza Aktaş; gençlerde Ahmet Süt ve Abdurrahman Kara; 65 yaş üstü kategoride ise Tevfik Gedikli ödüllerini aldı.

Program geçmişten günümüze kütüphanelerden oluşan resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi 60. Kütüphane Haftası'nda kitap kurtlarına ödül verdi - Son Dakika

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