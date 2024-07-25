Tapu Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü, Erzurum\'da 1 milyon 140 bin parsel araziyi dijital ortama aktardı

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Tapu Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü, Erzurum genelinde 1 milyon 140 bin parsel arazinin dijital ortama aktarılmasını sağladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tapu Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bölge Müdürü Hakkı Yetişir ve kurum yöneticileri tarafından karşılanan Valimiz Sayın Çiftçi, kurumun çalışmaları ile ilgili kısa bir brifing aldı.

Brifingde: Tapu Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü yetki alanında Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır illerine bağlı 5 Kadastro Müdürlüğü ve 46 Tapu Müdürlüğünün bulunduğu, Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlüklerince 2024 yılının ilk altı ayında toplam 240 bin akitli ve akitsiz işlem, Erzurum genelinde ise 101 bin akitli ve akitsiz işlem yapıldığı, Türkiye genelinde Erzurum dahil olmak üzere 7 ilin 3B Kadastro çalışmaları için pilot bölge ilan edildiği, İspir, Aziziye ve Pasinler İlçelerinde bulunan 50 birimde "Kadastro İyileştirme Çalışmaları"nın devam ettiği, Oltu, Olur, Aziziye, Pasinler, Yakutiye ve Tortum ilçelerinde bulunan 50 birimde Uygulama Kadastrosu (2/B) çalışmalarının devam ettiği, Erzurum genelinde 1 milyon 140 bin parsel arazinin dijital ortama aktarılarak "Parsel Sorgu Uygulaması" üzerinden ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulduğu bilgisi verildi.

Valim Mustafa Çiftçi'nin ziyaretine, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir ve Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer eşlik etti. - ERZURUM