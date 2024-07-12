Tarihi Odunpazarı Evleri Esnafları Turizm Hareketliliği İstiyor

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Eskişehir'in simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde esnaflık yapan lületaşı ustaları, yaz sezonu gelmesine rağmen turizmin hareketlenmediğini ve işlerinin durgun olduğunu söyleyerek yetkililerden tanıtım çalışmalarını arttırmalarını ve esnafla toplantı yaparak yeni girişimler gerçekleştirmelerini istedi.

Turistlerin en uğrak noktalarından olan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesi, hava sıcaklıkları artması ve turizm dönemi gelmesine rağmen durgunluğu ile dikkat çekiyor. Önceki yılların aynı dönemlerine göre az sayıda ziyaretçisi olduğu gözlemlenen bölgede pek çok esnaf işlerinin azalmasından dert yakındı. Esnaf konunun artık ciddi bir hal almaya başladığını belirtirken, özellikle lületaşı ustaları yetkililere seslenerek bazı çalışmalar yapılmasını istedi. Kurban Bayramı'nın durgunluğuyla ilgili önceki günlerde de basına konuşan ustalar, işlerin bu şekilde devam etmesi halinde kış sezonuna doğru birçok işletmenin kapanabileceğini dile getirdi. Belediyenin reklam çalışmalarını arttırması gerektiğini düşünen lületaşı sanatçıları, yetkililerin kente nasıl turist çekilebileceği konusunda esnafla toplantı yapmasının iyi bir seçenek olabileceğini ifade ederek yeni girişimler beklediklerini kaydetti.

"Bu şekilde giderse bir esnaf dökülmesi olacak gibi görünüyor"

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde lületaşı ustalığı yapan Erol Güler, "Şu anda Odunpazarı'nda turizm göremiyoruz. Biz Ramazan Bayramı'nın beklentisiyle Kurban Bayramı'nın çok hareketli olacağını, ilginin çoğalacağını ve tatilin uzun süreli olmasının bizi yoğunlaştıracağını umarak hazırlıklarımızı hızlı bir şekilde yapıp bekledik. Ama maalesef umduğumuz gibi olmadı. Odunpazarı'ndaki turizm bir hayale dönüştü. Bayram geçeli o kadar zaman oldu, biz hala turizm ve turist yüzü görmedik diyebiliriz. Ortalık çok sakin geçiyor. Gerçekten hareketlilik bitti bitiyor gibi. Biz yetkililerden biraz buraların canlandırılmasını ve Odunpazarı'na el atmalarını bekliyoruz. İnanın şu anda esnaf kiralarını ödeyemeyecek duruma düşmek üzere. Eğer yaz böyleyse biz sonbaharda ne yapacağız? Bunun önü de kış. Eğer bu şekilde giderse burada bayağı bir esnaf dökülmesi olacak gibi görünüyor. Çözüm yolu, kardeş şehir ve belediyelerle bir anlaşma yapılabilir veya belediyenin yapacağı reklamlarla belki Eskişehir biraz daha hızlı canlılık sağlayabilir. Esnafla toplantı yapılıp istişare gerçekleştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çevremize nasıl turist çekebiliriz olayına girmemiz lazım" dedi.

"Turizm için pek ilgili yer yok"

Durgunluğa rağmen bölgenin güzelliklerini görmeye gelen turistler ise park sorununu öne sürüyor. Lületaşı ustası Eşref Tuncer de, bölgede yaşanan park sorununa değinerek, "Odunpazarı'nda turizm için pek ilgili yer yok. Daha geliştirilebilir. Bunu belediyeler yapar büyük bir ihtimalle. Park sorunu bizim kendi şehrimizde var. Eskişehir'in kendi halkı bu sorunu yaşıyor. Odunpazarı çok eski bir yer olduğundan adam Tepebaşı'ndan arabasına biniyor, buraya çekmek istiyor. Oturup arkadaşıyla konuşmak istiyor. Turlar da arabalarla geldiği için belediyenin bu yaptığı çok iyi. Araçların kıyıya köşeye konulması daha güzel. Çünkü herkes arabasını buraya çekmek istiyor. O zaman trafik daha çok tıkanıyor. Türkiye artık Eskişehir'i tanıyor. Ama lületaşı dünyada sadece Eskişehir'de çıkan ve burada işlenen tek madde olduğu için biraz reklamı olsa çok iyi olur" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR