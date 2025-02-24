Tarım Toplantısı İzmir'de Yapıldı - Son Dakika
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Tarım Toplantısı İzmir'de Yapıldı

Tarım Toplantısı İzmir\'de Yapıldı

Eskişehir Tarım Müdürü Gümüş, tarım projeleri ve stratejileri değerlendiren toplantıya katıldı.

24.02.2025 17:42
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İzmir'de düzenlenen ve tarımsal sektörün mevcut durumu, geleceğe yönelik projeler ile stratejilerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen 'Tarım ve Orman Bölge İl Müdürleri Toplantısı'na katılım sağladı.

Toplantı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Tarım sektörünün karşılaştığı zorluklar ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıda; üretimin artırılması, çiftçilerin ekonomik gücünün desteklenmesi ve sektörün daha dirençli hale getirilmesi için atılması gereken adımlar istişare edildi. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kurum adına katıldığı toplantıda Eskişehir tarımının gelişimi için yürütülen projeler ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması konularında il özelinde yapılan çalışmalar hakkında bakanlık heyetini bilgilendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bölgesel kalkınmayı hızlandıracak iş birliklerinin artırılması ve çiftçilerin refahını yükseltecek yeni stratejilerin belirlenmesi konusunda mutabakata varıldı.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı'nın ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün yanı sıra; Strateji Geliştirme Başkanı Erkan Tek, SGB İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Barış Orhan, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız ile İzmir, Aydın, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak il müdürleri de katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım Toplantısı İzmir'de Yapıldı - Son Dakika

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