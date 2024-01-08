Tarsus Belediyesi \'Miras\' Projesiyle Üreticilere ve Vatandaşlara Ücretsiz Tohum ve Fidan Dağıtıyor

Tarsus Belediyesi yürüttüğü 'Miras' projesi ile ürettiği yerli, ata tohumları, fide, fidan ve yemleri üreticilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırmaya devam ediyor. Tarsus Belediyesi tesisinde üretilen fide, fidan ve yerli tohumlar Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın katılımıyla sözleşmeli çiftçilere, üreticilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinliğe yoğun bir katılım oldu.

Tarsus Belediyesi, tarımsal alanlarda yerli tohumları koruma ve yaygınlaştırma amacını taşıyan 'Miras' projesini başarıyla sürdürüyor. Proje kapsamında, belediye tesislerinde üretilen yerli tohumlar, fideler ve fidanlar, sözleşmeli çiftçilere, üreticilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, bölgedeki çiftçilere ekonomik destek sağlıyor. Tarsus Belediyesi, yerel tohumların sürdürülebilirliğini ve kullanımını teşvik ederek, bölgedeki tarım potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, toplamda 2 bin kilogram portakal, 2 bin kilogram limon, bin kkilogram mandalina, 5 bin adet marul, 2 bin paket kurutulmuş biberiye, bin paket kurutulmuş lavanta, bin paket kurutulmuş kekik, 6 bin adet harnup fidanı, 2 bin adet badem fidanı, 5 bin adet biberiye fidanı, bin adet kekik fidanı, 500 adet limon fidanı, 500 adet turunç fidanı, bin adet fıstık çamı, bin adet defne fidanı, 500 adet gül fidanı, 50 bin kg silajlık mısır yemi, 10 bin kg buğday unu, 10 bin adet yerli kıvırcık marul fidanı, 2 bin adet karnabahar fidesi, 5 bin adet kabak fidesi, bin adet patlıcan fidanı, bin adet biber fidanı, bin adet domates fidanı, 10 bin adet süs bitkisi Tarsus'un topraklarına ekilmek üzere vatandaşlara dağıtıldı. Etkinliğe, Tarsus'un muhtarları, meclis üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve yoğun bir vatandaş katılımı sağlandı. Tarsus Belediyesi, 'Miras' projesiyle sadece bugünü değil, gelecek nesillerin de sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

"BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER"

Düzenlenen etkinlikte konuşan Dorak Mahalle Muhtarı Mustafa Borluoğlu "Sayın başkanıma mahallemize yapmış olduğu destekler için teşekkür ediyorum" dedi.

Sandal Köyü'nden Üretici Reşat Yıldız ise "Ben küçük bir çiftçiyim, Sandal Köyü'nde nice destekler aldım. Başkanımızdan ve belediyemizden Allah razı olsun" dedi.

Üretici Emine Çelik ise Belediye Başkanı Bozdoğan'a verilen desteklerden ötürü teşekkür ederek, "Başkanım ve belediye çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Çakırlı köyüne destekler çok güzel ve bütün fideler büyüdü ve büyünce çok mutlu olduk. Bakınca siz aklımıza geliyorsunuz. İlle de sizinle ille de sizinle devam etmek istiyoruz. Teşekkür ederiz başkanıma" ifadelerini kullandı.

"HALKIM İÇİN HEP ÇALIŞTIM"

Göreve geldikleri günden bu yana devam eden çalışmalara değinen Başkan Bozdoğan, "Herkese çok teşekkür ediyorum. 89 yılıydı, memleketime hizmet etmek istiyorum dedim, 2 yıllık hekimdim. Tarsus'a geldim, çalışmadığım sağlık ocağı kalmadı, sürgünlere gittim. 27 takdir name aldım, hepsini bilirsiniz. Muayenemde sabahlara kadar insanlara yardımcı olmak için hizmet verdim. Çocuklarımdan af dilemeye sığındım, onları görecek zamanım yoktu, iki kere giderdim. İki saat uykuyla giderdim evime. O hizmet çıtası değişti, daha yüksek yere geldi. Bu kentte 96 bin oyla belediye başkanı yaptınız. Seçim günü kartlar dağıtıldı. Kırmızı çizgimiz bayrağımız, vatanımız ve Tarsus idi, bu çizgi daha önemliydi, daha fazla çalışmamız gerekiyordu. Bu yüzden çok çalıştık büyük bir borç vardı, şu anın şartlarıyla 1 milyar, bunu da ödemeyi başardık. Bu güne kadar dağıtığımız ürünleri görüyorsunuz, isterdim ki, ilçe tarım müdürleri burada olsun, tarım bakanlığı gibi çalışan müdürlük görsün" dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN YÜZÜNÜN GÜLMELERİNİ SAĞLAMAK KADAR GÜZEL BİR ŞEY OLAMAZ"

Çiftçilere destek olmak için çalıştıklarını belirten Başkan Bozdoğan, "Milyonlarca fidanı yetiştiriyoruz, kendi seralarımızda yetiştiriyoruz. Tarsus gibi yerde ejder meyvesi yetiştiriyoruz, artı değer de koyduk, sebze meyve kurutma makinesi getirdik. Hem de 3. ayda getirdik. Çiftçilerimizin ürünlerinin daha değerli olmasını sağladık, 3 kuruşa satacağına 5 kuruşa sattı. Laboratuvar analiz cihazları getirdik, çiftimize destek olmak için. En büyük eser bu. Onlara yardımcı olmak, çiftçilerimizin yüzünün gülmelerini sağlamak kadar güzel bir şey olamaz. Hepinize teşekkür ederim. Birlikte ekip olarak çalışmalarımızda mühendislerin, teknikerlerin çalışmaları oldu. Köy köy gezdik, 134 köy gezdik. Hasta muayene ederken bile yer bulamazdık. Kahvehane köşelerine sığınırdık. Köylerimizde muhtarlık, doktor odası, konuk odası, okuma salonları var artık. Köylerimize bu hizmeti verirken merkezi de unutmadık" dedi.