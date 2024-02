Tarsus Belediyesi Tarafından Açılan Ekmek Fabrikası Hizmete Girdi

Yerel

Aylık 2 milyon kapasiteli Tarsus Ekmek Fabrikası törenle açıldı

Tarsus Belediyesince hizmete sokulan ekmek fabrikasında üretilen ekmekler vatandaşlara 4 buçuk liradan satışa sunulurken, Ramazan ayında ise ekmeğin fiyatı 1 TL olacak

MERSİN - Tarsus Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan aylık 2 milyon ekmek kapasiteli Hak Ekmek Fabrikası, törenle hizmete açıldı. Fabrikada üretilen ekmekler halka 4.5 liradan satışa sunulurken, Ramazan ayında ise 1 TL'den satılacak.

Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi içerisinde yapımı tamamlanan Halk Ekmek Fabrikası, Tarsus Belediyesince düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'den aday gösterilmeyince partisinden aday olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a sahip çıkarak, Bozdoğan üzerinden CHP'yi eleştirdi. Bozdoğan'ın, 2019 seçimlerinde CHP'den Tarsus Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan İnce, "5 sene sonra birileri keyfi olarak 'seni aday yapmıyorum' diyor. Şöyle yapsalar anlayacağım. CHP üyelerinin önüne sandık koyarlar. Sandıktan da Haluk Bozdoğan çıkamaz, tamam, çekilirsin kenara başkası olur. Peki böyle sandık koymuşlar mı? Hayır. Peki bir hırsızlığı, bir yolsuzluğu duyulmuş mu? Hayır. Var mı duyan içinizde? Ben duymadım. O zaman siz bu ülkede demokrasi istiyorsanız, bu ülkenin zenginleşmesini istiyorsanız, bu ülkenin demokrasisine katkı sağlamak istiyorsanız, bu derebeyliğine son vermelisiniz. Bu bir derebeyliktir, bu ağalık, paşalık düzenidir. Yani CHP'nin İstanbul'da oturan milletvekiline Tarsus'u dizayn ettirmeyin" dedi.

İnce, konuşmasının sonunda vatandaşlardan, 2024 Mart ayındaki seçimlerde Memleket Partisi'nden aday olan Bozdoğan'a destek vermelerini istedi.

"Ben halkıma sonsuz güveniyorum"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise konuşmasında, Tarsus'un Anadolu'da 5 defa başkentlik yapmış bir kent olduğunu belirterek, "Bu kent ikiye bölünüyordu. Tren yolu projesi Tarsus'u ikiye bölecekti. 8 tane ana nokta belirledik, dedik buralardan açalım. Bu 8 ana noktadan, 'yapsak yapsak 2 tane yaparız' dediler. Gittik projeleri getirdik, alttan nasıl geçiyor diye. Mecliste 'oradaki vagonlar patlar' dediler. Şikago'dan sonraki tren yolu projesi şu an Tarsus'ta uygulanıyor. Bu kent ikiye bölünmüyor. Nasıl bu kenti ikiye böldürmediysek, bu kentin hakkı olan, alması gerekenleri de tek tek aldık. Her ne kadar önümüzü kesmeye çalışanlar olsa da hakkımızı aldık. Ben her gittiğim yerde halkıma güvenirim dedim. Ben halkımın avukatıyım dedim ve isteklerimi o şekilde sıraladım" diye konuştu.

"Bu kenti yönetmesi gereken halktır"

Bugün açılışını yaptıkları ekmek fabrikasındaki makineleri 1 yıl önce aldıklarını hatırlatan Bozdoğan, "Şu anda fiyatı 3 katını geçti. Şu an yapın deseniz yapamazsınız. Çünkü gelen para ancak personel giderlerini karşılıyor. Ek kaynaklar oluşturmalısınız ki, varlığınızı daha iyi bir şekilde devam ettirin. Ama buna rağmen o 1 milyar bugünün parasıyla borç ödendi. Sizlerden tek bir ricam var. Bu kent hepimizin. Bu kenti böyle basiretsiz siyasetçilere mahkum etmeyin. Bu kenti rantçılara teslim etmeyin. Bu kenti FETÖ artıklarına teslim etmeyin. Bu kenti her şeyden önemlisi onun bunun kurması aile şirketlerine asla teslim etmeyin. Bu kenti yönetmesi gereken halktır. Halk bu kenti yönetirken sivil toplum kuruluşlarıyla, dernekleriyle, örgütleriyle, kitleleriyle var olurlar. Evet Ramazan ayında ekmek 1 lira olacak. Biz sadece ekmekle değil, Türkiye'de tek bir tane ilçe var, katı atık su bedeli ve evsel atıkları almayan tek bir tane belediye var. O da Tarsus Belediyesi. 350 milyon lira vatandaşın cebinde kalıyor" ifadelerini kullandı.

Kendisine 'Neden Memleket Partisi?' diye sorulduğunu hatırlatan Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Sevdamız hepimizin memleket sevdası değil mi? ve genel başkanınızın çok önemli, çok ciddiye aldığım bir sözü var; 'Bizim temel prensibimiz adalet ve eşitliktir' diyor. Bunları yürüyerek yapmıyor, yaşayarak yapıyor. Ama ben neleri gördüm. Karşıma geçip de '4 ankette birinci çıktın' diyenleri mi, memnuniyet anketinde 'rekor kırıyorsun hadi işine bak' diyenleri mi? Tarsus'u, İstanbul'da oturup Ankara'dan yönetenleri mi? Neyin karşılığında kurultaylara bile paralarını katanları mı? Bunları şimdilik içimde saklıyorum. Meydanlarda tek tek bunları konuşacağım ve halkıma anlatacağım. Ama sizlerden rica ediyorum. Tarsus mutlaka hakkını alacak. Bundan emin olun."

Konuşmaların ardından Halk Ekmek Fabrikası'nın açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi. Muharrem İnce ve Başkan Bozdoğan, açılışın ardından ekmek fabrikasında incelemelerde bulundu.