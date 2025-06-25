Taşköprü Yaylası'nda Kaçak Yapılar Tepki Çekti - Son Dakika
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Taşköprü Yaylası'nda Kaçak Yapılar Tepki Çekti

Taşköprü Yaylası\'nda Kaçak Yapılar Tepki Çekti
25.06.2025 09:20
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Gümüşhane'deki Taşköprü Yaylası'nda kaçak konteyner yapılar sakinlerin tepkisine neden oldu.

Gümüşhane'nin Çorak Köyü sınırlarında yer alan Taşköprü Yaylası'na bir gecede yerleştirilen kaçak konteyner tarzı yapılar yayla sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Taşköprü Yaylası'nda bulunan Yeni Yayla mevkiinde hayvancılık yapılmayan alanlara keyfi amaçlarla konulan kaçak yapıların yayla düzenini bozduğunu belirten yayla sakinleri, duruma tepki gösterdi. Yaylada yıllardır hayvancılık yapan köylüler, sadece yaz aylarında gelip kalan bazı kişilerin bu yapıları yerleştirerek ortak kullanım alanlarını işgal ettiğini ve doğal yapının bozulduğunu ifade ettiler.

"Hayvanlarımızı otlatacak yerimiz kalmadı"

Uzun yıllar boyunca mera olarak kullandıkları yaylada kaçak yapıların bir gecede ortaya çıktığını söyleyen Fehmiye Yavuz, "Burada hayvanlarımızı otlatacak yerimiz kalmadı. Kaçak evler yapıyorlar, gece gelip konteyner koyup gidiyorlar, odun çalıyorlar temel yapıyorlar kimse buraya girmesin diye. Gece vakti gelip 5-10 tane koyup gidiyorlar. Bizim hiç haberimiz olmuyor, ben çok şikayet ettim. Korkmuyorum yine edeceğim hatta onlara 'Sizi ben şikayet ettim' diyeceğim. Bizim hayvanlarımızın otlayacağı bir yer kalmadı. Kimsenin haberi olmadan geliyorlar, şikayet ediyoruz ama fayda etmiyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz, biz kendimiz bir şey yapamıyoruz" dedi.

" 'Senin babanın malı mı ne karışıyorsun?' diyorlar"

Erdoğan Yavuz, "Yeni Yayla'da 50 tane ev varsa 10'u hayvancılık yapıyor geri kalanların hiçbiri hayvancılık yapmıyor. Üstelik evleri kurduktan sonra 2 dönüm de yer sarıp çayırlık yapıyor. Buna bir önlem alınması gerekiyor. Şikayet ediyoruz bir ceza yazılıp gidiyor. Jandarma bizim elimizde olan bu' diyor. Buna bir önlem alsınlar. Bunu yapanlara kızdığımızda 'Burası senin babanın malı mı ne karışıyorsun' diyor. Bir gecede yerini açıyorlar, sabaha karşı gelip konteyner koyuyorlar. Böyle bir şey olur mu? Adam bir ev koyuyor, 2 dönüm yer sarıyor üstelik çayırını biçip aşağıda gidip duruyor. Burada da oturmuyor burada otursa yine gam yemeyeceğiz. Doğal güzelliğini de bozuyorlar buranın alıyorlar kepçeyi hemen bir yol vuruyorlar hemen çabuk çabuk bir konteyner koyuyorlar. Bu ne rezilliktir" diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüşhane Valiliği ise gerekli tespit ve tutanak işlemlerinin yapıldığını belirterek "3091 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere Valiliğimiz İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından mevzuat doğrultusunda verilen men kararlarına istinaden süreç infaz aşamasında devam etmektedir. 3091 sayılı Kanun, 4342 sayılı Mera Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında konu ile ilgili gerekli işlemler Valiliğimizce yürütülmektedir. Yaylalarımızda, kim tarafından yapılırsa yapılsın mevzuata aykırı hiçbir yapılaşmaya müsamaha gösterilmeyecek; ilgili tüm iş ve işlemler, kararlılıkla ve titizlikle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taşköprü Yaylası'nda Kaçak Yapılar Tepki Çekti - Son Dakika

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