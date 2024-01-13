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Tatvan'da Gazze için ateşkes yürüyüşü - Son Dakika
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Tatvan'da Gazze için ateşkes yürüyüşü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için ateşkes yürüyüşü yapıldı. Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar 'Gazze İçin Acil Ateşkes' sloganıyla yürüyüş yaptı. AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Gazze'de sergilenen soykırıma dikkat çekti.

Tatvan\'da Gazze için ateşkes yürüyüşü
13.01.2024 - 16:21,
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için ateşkes yürüyüşü yapıldı.

İbadullah Camii kapısında bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar 'Gazze İçin Acil Ateşkes' sloganıyla yürüyüş yaptı. Tatvan Yaşam AVM önüne kadar yürüyen kalabalık burada tekbirler getirdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Gazze'de sergilenen soykırıma Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında ses çıkaran kimsenin olmadığını ifade ederek, " Dünya'nın gözü önünde, yaklaşık iki buçuk aydır çok hain, çok merhametsiz, çok vicdansız bir operasyon düzenleniyor. Filistin topraklarında, Gazze topraklarında masum siviller, minnacık çocuklar demeden insafsızca, vicdansızca, hunharca bir soykırım dünyanın gözünün önünde maalesef sergileniyor" dedi.

Etkinlik, Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen askerler ve Gazze'de şehit düşenler için okunan dualardan ardın sonra erdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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