Mustafa Sarıgül: "Yunanistan'da bir grup Türk düşmanı açıklama yapmamızı engellemek istedi" - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül: "Yunanistan'da bir grup Türk düşmanı açıklama yapmamızı engellemek istedi"

26.06.2022 23:12

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde yaşadığı saldırı girişiminin ardından basın toplantısı düzenledi. Parlamento önündeki açıklamasının bir grup Türk düşmanı tarafından engellenmek istediğini dile getiren Sarılgül, "Bize yönelik sözlü saldırıların dozajını artırdılar. Bu sözlü saldırılar, daha sonra fiziki saldırılara teşebbüs noktasına kadar gitti." dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yunanistan parlamentosu önünde basın açıklamasına başladık. Bir grup Türk düşmanı açıklama yapmamızı engellemek istedi. Basın toplantısı sonrasında bize yönelik sözlü saldırıların dozajını artırdılar. Bu sözlü saldırılar, daha sonra fiziki saldırılara teşebbüs noktasına kadar gitti" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Sarıgül'ün gündeminde Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan parlamentosu önünde yaptığı basın açıklaması ve sonrasında gelişen olaylar yer aldı. Yapmış olduğu basın açıklaması ve sonrasında parlamento önünde Türk bayrağı açmasıyla birlikte tarihi bir olay yaşadıklarını belirten Sarıgül, "Yunanistan ülkemizle olan hesabını ne yazık ki bir türlü kapatamıyor. Oysa Türkiye olarak biz o hesabı 100 yıl önce Türk ordusu İzmir'e ilerlerken kapattık. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz o gün yanındaki komutanlara dönerek aynen şunları söyledi, 'Yunanlılarla işimiz bitti artık. Düşmanlığa yer yok. İki milletin ve dünyanın selameti bakımından Türk-Yunan dostluğu şarttır' dedi. 100 yıl önce söyledi. O tarihten bu yana Yunanistan'a barış elini uzatan Türkiye Cumhuriyeti olarak hep biz olduk. Hep sıkılı bir Yunanistan yumruğuyla karşılaştık. Ne yazık ki sıkılı bir yumrukla tokalaşmak mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE NE ZAMAN İÇERİDE VE DIŞARIDA UFAK TEFEK SIKINTILARA GİRSE YUNANİSTAN BAKIYORSUNUZ Kİ HEMEN ATAĞA GEÇİYOR"
Türkiye'nin Yunanistan'a hep barış elini uzattığını ancak Yunan kanadından hep kapalı bir tavır ile yanıt aldığını vurgulayan Sarıgül, "Türkiye ne zaman içeride ve dışarıda ufak tefek sıkıntılara girse Yunanistan bakıyorsunuz ki hemen atağa geçiyor. Yunanistan yine böyle düşünüyor olmalı ki son aylarda Türkiye üzerindeki olaylarını ve hesaplarını artırdı. Adaları silahlandırıyor, Amerika ile birlik oluyor, adalarımıza ve sınırlarımıza silah yığıyor. Yunanistan Başbakanı ABD kongresinde konuşma yapıyor ve dilini çok fazla uzatarak Kıbrıs'ın tamamını istiyor. Gidiyor bizi Avrupa Birliği'ne şikayet ediyor" şeklinde konuştu.
"BİR GRUP TÜRK DÜŞMANI AÇIKLAMA YAPMAMIZI ENGELLEMEK İSTEDİ"
Sarıgül, Türkiye kamuoyuna Yunanistan kaynaklı tehlikelere dikkat çekmek için çağrıda bulunduklarını hatırlatarak, aynı çağrıyı bu kez de Yunanistan Başbakanına ve halkına yapmak için Yunanistan'a gittiklerini belirtti. Sarıgül, "Yunanistan parlamentosu önünde basın açıklamasına başladık. Bir grup Türk düşmanı açıklama yapmamızı engellemek istedi. Basın toplantısı sonrasında bize yönelik sözlü saldırıların dozajını artırdılar. Bu sözlü saldırılar, daha sonra fiziki saldırılara teşebbüs noktasına kadar gitti. Genel sekreterimiz güvenli bir şekilde benim otele girmemi sağladı. Aynı kişilerin saldırısına ne yazık ki genel sekreterimiz de uğradı" açıklamasında bulundu.
"YUNANLILAR, 7'DEN 70'E TÜRK BAYRAĞIMIZI ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE TANIYORLAR"
Bir gazetecinin Yunanistan parlamentosu önünde yaptığı açıklamalar sırasında Türk bayrağı açması sonrası yaşananları sorması üzerine barış çağrısı yapmak için orada olduklarını belirten Sarıgül, "Gururla bir şeye mutlu oldum ki daha Türk bayrağı çıkar çıkmaz maşallah Yunanlılar, 7'den 70'e Türk bayrağımızı çok iyi bir şekilde tanıyorlar. Orada gerçekten ciddi sözlü, daha sonra da fiziki birçok olayla karşı karşıya kaldık. Ama biz vakur duruşumuzla, barış isteklerimizle onların oyunlarına gelmedik" diye konuştu.
(İHA)

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Mustafa Sarıgül: Biz Yunanistan'a barış için gittik (2) Mustafa Sarıgül: Biz Yunanistan'a barış için gittik (2) Mustafa Sarıgül: Biz Yunanistan'a barış için gittik Mustafa Sarıgül: Biz Yunanistan'a barış için gittik
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafa Sarıgül: 'Yunanistan'da bir grup Türk düşmanı açıklama yapmamızı engellemek istedi' - Son Dakika

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