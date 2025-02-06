TEI, Kahramanmaraş'ta Zeka Atölyesi Kurdu - Son Dakika
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Yerel

TEI, Kahramanmaraş'ta Zeka Atölyesi Kurdu

TEI, Kahramanmaraş\'ta Zeka Atölyesi Kurdu

TEI, depremde etkilenen 220 çocuğun eğitimine katkı sağlamak için zeka atölyesi kurdu.

06.02.2025 15:00
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Havacılık motorlarında Türkiye'nin lider şirketi TEI, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta Zeka Atölyesi kurarak deprem bölgesinde eğitim alan 220 çocuğun eğitimine katkı sağladı.

Türkiye'yi derinden yaralayan ve 11 kenti etkileyen Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından TEI, 2023 yılı boyunca deprem bölgesine yardımlarını sürdürmüş, 2024 yılında ise Hatay'da bir zeka atölyesi kurarak öğrencilerin eğitim hayatına destek olmuştu. Depremin ikinci yıldönümünde Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bulunan yaklaşık 220 çocuğun eğitim gördüğü Kullar Süleyman Şahin İlkokulu'na da zeka atölyesi kuran TEI, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 2023 yılında bu ilçede biri çocuk, biri yetişkin olmak üzere 2 kişiyi enkaz altından kurtarmıştı.

TEI tarafından kurulumu tamamlanan ve kullanıma sunulan zeka atölyesinde, çocukların gelişimine katkıda bulunacak zeka geliştirici oyunların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen kitaplardan oluşan bir kütüphane bulunuyor. Özellikle eğitim, çevre ve sağlık alanlarında pek çok sosyal sorumluluk projesi yürüten TEI, deprem bölgesindeki faaliyetlerini sürdürecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TEI, Kahramanmaraş'ta Zeka Atölyesi Kurdu - Son Dakika

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