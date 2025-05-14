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Tekstil Sektörüne Ümidinizi Kaybetmeyin

Tekstil Sektörüne Ümidinizi Kaybetmeyin

Konukoğlu, tekstil sektörünün geleceği için umutlu olduğunu vurguladı ve öğrencileri cesaretlendirdi.

14.05.2025 10:52
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SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, tekstil sektörünün sıkıntılı bir dönemde olmasına rağmen asla bitmeyeceğini söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nde öğrencilerle bir araya gelen Konukoğlu, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptı, tecrübe paylaşımında bulundu, soruları yanıtladı. Yükselen maliyetler nedeniyle tekstil sektöründe durgunluk yaşandığını, ancak 1-2 yıl durgunluk yaşansa da sonraki yıl dikey yükselişle 1-2 yılda yaşanan kayıpların kapandığını belirten Konukoğlu, bunun, tekstilin doğasında olduğunu söyledi. Tekstil sektörünün sıkıntılı dönemde olmasına rağmen asla bitmeyeceğine dikkat çeken Konukoğlu, bu görüşünü, "İnsanlar doğduğunda tekstile sarılarak karşılanıyor, öldüğünde tekstile sarılarak uğurlanıyor" örneği ile açıkladı. Sektörlerin durgun dönemlerinde stok için üretim yapmak yerine bazı tesisleri "dinlendirmesi" gerektiğini belirten Konukoğlu, "Dünya genelindeki olumsuzlukların etkisiyle iki yıldan beri kaynaklar faizde değerlendirildi. Faizler düşerse 2026 yılı ile yatırımlar yeniden başlayacak. 2026 çok parlak olmasa da iyi bir yıl olacak" dedi.

Tekstilin giysi dışında çok geniş alanda insanlığın kullanımında olduğuna vurgu yapan Konukoğlu, öğrencilere, "Ümidinizi kırmayın; her gecenin sabahı var, ümidinizi diri tutun, iyi birer tekstilci olmak için çaba gösterin" çağrısında bulundu.

Konukoğlu, "Hiçbir şekilde, hiçbir konuda pes etmeyeceğiz. Başka ülkemiz yok. Bizi kabul edecek ülke olmadığını aklımızdan çıkarmadan elimizi taşın altına koymalıyız, ülkemize güvenmeliyiz" diyerek öğrencilerin ümitlerini korumalarını istedi.

Oturum yöneticisi Doç. Dr. Deniz Vuruşkan'ın, babası Sani Konukoğlu'nun, herkes tarafından bilinen "İşin Hilesi Dürüstlüktür" sözünü hangi amaçla söylediğini sorması üzerine Abdulkadir Konukoğlu şu yanıtı verdi:

"Babamın bu sözü ailemizin yaşam felsefesi olmuştur. Gençliğimde babama bu sözün anlamını sorduğumda, 'Hile yaparsan belki kısa vadede çok kazanırsın ama uzun vadede kaybedersin. Hile ile sağlanan kazanç, sel suyuna benzer. Su çok gelir ama aslında etrafını yıkıp tahrip eder. Dürüstlükle kazanılan para ise kaynak suyu gibidir, arkası kesilmez' demişti."

Tekstil sektörünün gelişimi

Tekstil sektörünün çok uzun yıllar İngiltere ile anıldığını kaydeden Konukoğlu, "İngiliz Kumaşı denildiği zaman kalite, moda ve tasarım akla gelirdi. Sektör sonraki yıllarda Fransa ve Almanya, şimdi de İtalya ile anılır oldu" diye konuştu.

İtalya'nın tasarım ve modada çok başarılı olduğunu anlatan Konukoğlu, bayrağı devralan Türkiye'nin tekstilde kalite, moda ve tasarımda dünyanın zirvesine çıktığını, sektörün ihracatta ve istihdamdaki önemini bildirdi.

Konukoğlu, "Türkiye'de önce tekstilde sektörle birlikte anılan ülkelere baktığımızda tamamının bu gücüne sömürgeleri olan ülkelerdeki pamuk ekimi ile eriştiğini görürüz, Türkiye ise pamuk üretimi, girişimci insanları ile başarıya ulaştı ve şu anda dünyanın en iyisidir" ifadelerini kullandı.

Çıraklığını yaptığım işimde başarılı oldum

Dünya genelinde değişik sektörlerde çok büyük firmaların önemli bölümünün tekstil ile iş dünyasına adım attığını belirten Konukoğlu, çeşitli konularda değerlendirmeler yaptı.

Öğrencilere gösterilen özgeçmiş videosunu her izlediğinde "bu ben miyim" dediğini ve geldiği noktayı hayal dahi edemeyeceğini kaydeden Konukoğlu, sanatı çok sevdiği için ailesinin karşı çıkmasına rağmen ortaokula kaydolduktan sonra ayrıldığını söyledi.

Babasının kendisini ustaların yanına götürdüğünü anlatan Konukoğlu, "Hiç unutmam, 'Eğer patronun oğlu diye müsamaha gösterirseniz bunu kabullenmem, diğerleri neyse Abdulkadir de o' dedi ve ustalara adeta, 'eti sizin kemiği benim' dedi. Sonra bana döndü, 'Burada baba yok, baba evde kaldı. Gün içinde idari binaya hiç gelmeyeceksin' diye tembih edip gitti, öyle de oldu" diyerek o günü aktardı.

İşletmede yer süpürdüğünü, tezgah sildiğini, o dönemde ustalarının azarına ve ensesine attıkları tokata muhatap olduğunu söyleyen Konukoğlu, "Ancak onların disiplinli yetiştirmesi sayesinde usta yardımcısı, usta, genel müdür yardımcısı ve genel müdür oldum. Babamın vefatı sonrasında yönetim kurulu başkanlığını üstlendim. Çıraklığını yaptığım işte başarılı oldum, buralara çok çalışarak, ustalarımdan söz ve tokat yiyerek geldim" dedi.

İş yaşamından hatıralar

Usta olarak çalıştığı dönemde, çalışanlarla ilişkilerinde "kendince" bir yöntemden yola çıktığını anlatan Konukoğlu, Sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir odaya geçer, karşımdaki boş sandalyede hatalı iş yapan birisi varmış gibi bağırıp, çağırarak tepki gösterirdim. Sonra da o sandalyeye geçer oturur, biraz önceki sözler bana söylenmiş gibi düşünürdüm, ağır gelirdi. 'Abdulkadir Usta, biraz ağır olmadı mı? Yanlış, hatalı iş yapmış olabilirim ama bu sözleri de hak etmedim' derdim ve bana ağır gelenin başkasına da ağır geleceğini düşünerek, tepki gösterirken kelimelerime ve ses tonuma dikkat ederdim. Ayrıca, haklı olarak kızdığım kişinin de mutlaka en kısa sürede gönlünü alırım. İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmalıyız. İş yaşamında çalışanlara kızarak, kırılarak başarılı olamazsınız. Kızgınlık kısa sürede giderilmeli."

Konukoğlu, başarısızlıktan korkulmaması, paniğe kapılmadan başarısızlık sürecinden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Hayallerinizi kısa vadeli kurun

"Bugün rüyamda görsem hayal dahi edemeyeceğim noktadayım, buralara nasıl geldiğime kendim inanamıyorum" diyen Konukoğlu, gençlere hayallerini uzun vadeli değil, kısa vadeli kurmalarını önerdi.

Başarıda hayallerin önemli etken olduğunu, erişilebilecek ancak, kolaylıkla elde edilemeyecek hayaller kurulması gerektiğini anlatan Konukoğlu, "Hayalinizi kısa vadeli kurup, gerçekleştirince yeni hayalin peşinde koşacaksınız. Uzun vadeli hayal kurup gerçekleşmeyince motivasyonunuzu kaybeder, mutlu olamazsınız" yorumunu yaptı.

Merdivenleri birer birer çıkanların başarısının kalıcı ve istikrarlı olacağına işaret eden Konukoğlu, adımını dikkatli atanlar ve hayalleri gerçekçi olanların başarılı olmasının ardından yeni hayaller kurarak yoluna devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Konukoğlu, öğrencilere kendisinin ilkesi olan, "Denizin ortasında bir yelkenlideyiz. Rüzgar durmuşsa küreklere asılın, asla pes etmeyin. Rüzgar durdu diye beklemeyin" diye seslenerek sözlerini tamamladı.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Dekan Prof. Dr. Ayhan Özer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekstil Sektörüne Ümidinizi Kaybetmeyin - Son Dakika

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