Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği

Yerel

Tepebaşı Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şenlikte, 7'den 70'e herkes 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Tepebaşı Belediyesi milli günlerde vatandaşlar için özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği gerçekleştirildi. Şenlik, İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konseri ile başladı. Orkestra şefliğini Simay Pala'nın üstlendiği konserde yer alan 35 çocuk, Can -Can, Radetzky March, İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı, Bugün 23 Nisan adlı eserlerini seslendirdi. Orkestra, katılımcılardan tam not aldı.

"Sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum"

Konser sonrası konuşan Başkan Ataç, "23 Nisan deyince ilk akla çocuklarımız geliyor. Kreşlerimizden sanat merkezlerimizden gelen çocuklarımızla birlikteyiz. İki Elin Sesi Var Gençlik ve Çocuk Orkestramız ile Eskişehir olarak ne kadar övünsek azdır. Çünkü çocuklarımız 7 yaşında orkestra için müracaat ettiler. Hiçbir yetenek sınavı yapılmadan orkestraya dahil edildiler. 4 bin 300 çocuğumuz orkestradan geçti, bugün en az 3 orkestramız var. Türkiye'de ilk yapılan bir çalışmadır bu. Anne, babalar çocuklarıyla ne kadar övünse azdır. Gerçekten müthiş bir başarı yakaladılar. Bütün Türkiye ve yurtdışından övgüler alarak yolumuza devam ediyoruz. Böyle bir çalışmanın ülkemize verdiği katkı, şehrimize verdiği katkı çok farklıdır. Büyük kurtarıcımız, 23 Nisan 1920'de meclisi açtı ve bu tarihi çocuklarımıza armağan etti. Dünyada eşi benzeri olmayan tek çocuk bayramı. Atamızın vizyonu ne kadar büyük ki çocuklarımıza verdiği değer o kadar büyük ki Bizler de kendi çocuklarımıza katkıda bulunarak onun yolunda gidiyoruz. Tepebaşı Belediyesi ülkede bu konuda rakipsiz belediyelerden biridir. Burası Eskişehir. Eskişehir farklı bir il. Çağdaşlığı, özgürlüğü, insanca yaşamayı seven insanların toplandığı bir şehir. Ben de sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Şenliğe, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra meclis üyeleri ve çok sayıda çocuk ile velileri katıldı. - ESKİŞEHİR