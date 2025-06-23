Tepebaşı ve Ortaca Belediyeleri Kardeş Şehir Olma Yolunda

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Muğla Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan'ı ağırladı.

Başkan Ataç ve Tezcan, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan, birinci nesil akıllı şehir projesi Remourban'ın uygulama alanı Melih Savaş Yaşam Köyü'nü ve merkezlerini gezdi. Görüşmede iki belediyenin kardeş şehir olması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muğla Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve beraberindeki heyeti ağırladı. İlk olarak makamda gerçekleşen ziyaretin ardından heyet, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan, birinci nesil akıllı şehir projesi Remourban'ın uygulama alanı Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'ni, Alzheimer Konukevi'ni; Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi'ni ve Kızılcıklı Gökkuşağı Kafe'yi ziyaret etti.

"Türkiye'ye ilk kez bu ödülü getiren belediye oldu"

Ortaca Belediye Başkanı Tezcan'a ve beraberindeki heyete merkezler hakkında bilgi veren Başkan Ataç, "İnsan odaklı, sosyal, eğitim, temiz enerji ve çevre politikalarımız çerçevesinde hayata geçirdiğimiz projeler ve REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile dünyaya örnek olarak ülkemizi temsil ediyoruz. 52 ülke ve 500'den fazla katılımcı ile Birleşmiş Milletler örgütünün destekleriyle Etiyopya'nın ve Afrika Birliği'nin başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen 'Akıllı Kent Gelişimi' alanında "Küresel Model" ödülüne layık görüldük. Yine 2021 yılında 22'ncisi düzenlenen Ulusal Enerji Küresi Ödülü'ne 180'den fazla ülke tarafından çevreyi korumaya yönelik 2 bin 500'den fazla sürdürülebilir proje sunuldu. Tepebaşı Belediyesi, "REMOURBAN, Lighthouse City of Tepebaşı" projesi ile birinci seçildi ve Türkiye'ye ilk kez bu ödülü getiren belediye oldu. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi çevre dostu ve enerji etkinliği alanında öncü bina uygulamalarına uluslararası alanda verilen LEED sertifikasını Türkiye'de Altın Puan değerlendirmesi ile alan ilk kamu binası oldu" dedi.

Projeleri yerinde gören Tezcan ve beraberindeki heyet ise, Tepebaşı Belediyesi'ni yakından takip ettiklerini ve örnek aldıklarını belirtti. Ayrıca iki belediyenin kardeş şehir olma konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR