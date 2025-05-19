Terzilikte Değişim: Tamirat Artıyor, Çırak Yok - Son Dakika
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Terzilikte Değişim: Tamirat Artıyor, Çırak Yok

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Aydın'da 49 yıldır terzilik yapan Yakup Çevik, tamirat işlerinin arttığını ve çırak bulamadıklarını belirtti.

19.05.2025 11:51
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Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde 49 yıldır terzilik yapan Yakup Çevik, son yıllarda kıyafet dikiminin azaldığını tamirat işlerinin ise arttığını söyledi. 63 yaşında terzilik mesleğini devam ettiren Yakup Çevik, "80-90'lı yıllarda işler daha yoğundu. O zamanlar hazır işi yoktu. Hazır bizleri etkiliyor. Bu dönemlerde 3-5 senedir özellikle tamirat ve tadilat işleri yoğunlaştı" dedi.

İlçedeki en eski esnaftan birisi olan Çevik, günümüzde terziliğe olan ihtiyacın daha da arttığını, çırak yetişmemesinin mesleğin sorunlarında biri olduğunu söyledi.

Terziliğin büyük incelik isteyen bir meslek olduğunu kaydeden Çevik, son dönemde tamirat artsa da özel dikim müşterilerinin de olduğunu ifade etti. Çevik, "30 yıllık dikim giyen müşterilerim var. Dikime alışkın oldukları için hazır giyemiyorlar. Bunların yanında tamirat ve tadilat işlerimiz son 3-5 yıldır daha da arttı" dedi.

"Çırak yok. Çırak bulamıyoruz"

1976 yılında bu mesleğe başladığını, 4 sene çıraklık yaptıktan sonra kendi dükkanını açtığını belirten Çevik, işini severek yaptığını belirtti. Çevik,  "Sevmeden zaten yapmayız. Tabi 80-90'lı yıllarda işler daha yoğundu. O zamanlar hazır işi yoktu. Hazır bizleri etkiliyor. Bu dönemlerde, 3-5 senedir özellikle tamirat ve tadilat işleri yoğunlaştı. Bunun yanında dikim işlerimiz de var. Gittiği yere kadar devam edeceğiz. Çırak yok. Çırak bulamıyoruz. Eşin dostun çocuğu geliyor. 'Bunu çırak yapalım' diyoruz. Çocuk soluğu dışarıda alıyor. Biz de bu işin son temsilcisiyiz. Bizden sonra yapacak yok. Ben bugün bıraksam bırakırım. Emekliyim. 18 sene oldu emekli olalı. Biz vatandaşı düşünüyoruz. İnsanların işi zor. Yeni nesil düğmesi kopuyor. Düğmeyi dikemiyor. Bunlardan dolayı günümüzde terziye olan ihtiyaç daha da artıyor. Ama terzi yetişmiyor" şeklinde konuştu.

"İnce bir meslek"

Yaptığı işler hakkında bilgi veren Çevik, "Pantalon, takım hepsini dikiyorum. Nesiller değişiyor ama 30 yıllık müşterilerim var. Onlar hala özel dikim giymeye devam ediyor. Dikime alıştıkları için hazır giyemiyorlar. Onlara devam ediyoruz. Bunun yanında tamiratlar yapıyoruz. Bayan tamiratlar da yapıyoruz. O işimiz de yoğun oluyor. Bizim mesleğimiz ince bir meslek. Her mesleğin zorluğu vardır ama bizimkisi da detaylı ince bir iş. Bir santim geriden kessen dar gelir, bir santim önden kessen bol gelir. Hayat nasıl ölçülü olmayı isterse bizim meslek de öyle. Evimizden çok mekanımızda duruyoruz. Sabah 7'de geliyoruz, akşam 7'de gidiyoruz. Pazar günü dahil çalışıyoruz" diye konuştu.

Mesleğin eski zamanlarını anlattı

Mesleğin geçmişinden bahseden terzi Yakup Çevik, "Çıraklığımız zamanında kömürlü ütülerle çalıştık. Sabahları mekanın önünde kartonla yellendirip yakacağız diye uğraşırdık. Biz başladığımızda ayaklı makinalar vardı, elektrikli makinalar yoktu. Sonra sonra ceryanlı oldu, motorlu oldu, tam yağlı oldu. Her geçen gün teknoloji gelişiyor. Eskiden Ramazan ve Kurban Bayramları yaklaşırken son 15 gün eve gitmeden dükkanda yatıp kalkıp çalışırdım. Eve gidecek vakit olmazdı. Tahta sandalyenin üzerinde uyurdum. Bu meslek bu böyle bir meslek. İnsanların işini görmek, onların bayrama istedikleri gibi girmeleri için böyle emek verdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Terzilikte Değişim: Tamirat Artıyor, Çırak Yok - Son Dakika

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