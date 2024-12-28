Teşvik Yasası İçin Uzatma Çağrısı

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(ELAZIĞ) - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Aralık ayı meclis toplantısında konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı İdris Alan, 31 Aralık tarihinde süresi dolacak olan teşvik yasasının uzatılması gerektiğini söyledi. Bu konuda yaptığı çağrılara rağmen henüz hiçbir yetkiliden geri dönüş alamadığını belirten Alan, "Bizler teşvik yasasının Elazığ için ne anlama geldiğini, bunun uzatılmaması halinde ise şehrin neler kaybedeceğini her platformda dile getirdik. Umudumuz o ki siyasilerimiz, iş insanları olarak bizleri ve şehri umutlarımızdan vurup hayal kırıklığı yaşatmaz ve yasanın süresi yeniden uzatılır" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Sedat Karataş Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve meclis üyeleri katıldı. ETSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, şunları söyledi:

"Teşvik konusunda yönetim kurulu başkanımızın siyasilerimize ve diğer yetkililerimize yaptığı çağrıların sonuç vermesini bekliyor ve şehrin kalkınma sürecinin kesilmemesini diliyoruz. Günlerden beri hem çalışanların, hem kamuoyunun, hem de iş dünyasının beklediği asgari ücret açıklandı. 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret, özellikle çalışanlar tarafından az bulundu. Bizler açıklanan asgari ücret rakamını yetersiz ve yaşanılabilir bulmamakla birlikte özellikle enflasyonla mücadele ve istikrarlı bir ekonomi açısından değerlendiriyor ve sonuçlarını merakla bekliyoruz. Umarız uygulanan mali disiplin ve enflasyona mücadelede başarılı olunur ve çalışanlarımız enflasyona ezdirilmez."

"Teşvik Yasası süresinin uzatılmasını istiyoruz"

Toplantıda konuşan ETSO Başkanı İdris Alan ise şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi teşvik yasasının süresi 31 Aralık 2024'te dolacak. Bu gün 26 Aralık ama yetkililerimizden bu konuda hala bir açıklama yapılmadı. Bizler, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak Teşvik Yasası'nın süresinin uzatılması konusunda ciddi ve kapsamlı bir çalışma hatta kampanya yürüttük. Bizler, teşvik yasasının Elazığ için ne anlama geldiğini, bunun uzatılmaması halinde ise şehrin neler kaybedeceğini her platformda dile getirdik. Bu düşüncelerimizi medyada sık sık gündeme getirmekle birlikte katıldığımız televizyon programlarında da çarpıcı örnekleri ile dile getirdik. Bizler, iş dünyasının sesi olarak teşvik yasasının uzatılmasının gerekçelerini dile getirirken başta milletvekillerimiz olmak üzere siyasilerimize, bakan ve Cumhurbaşkanımıza çağrılarda bulunduk. Umudumuz o ki siyasilerimiz, iş insanları olarak bizleri ve şehri umutlarımızdan vurup hayal kırıklığı yaşatmaz ve yasanın süresi yeniden uzatılır. Böylelikle de TEKNOVA ve karma OSB'lerimiz daha bir önem ve anlam kazanır."

"Fırat Üniversitesi kararını yeniden gözden geçirmeli"

Ticaret ve Sanayi Odası olarak kamuoyunu dikkatlerini çekip dile getirdikleri konulardan birinin de Fırat Üniversitesi tarafından Malatya Yolu Kesikköprü mevkiinde yapılacak yeni hastanenin hizmete girmesinden sonra mevcut hastanenin akıbetinin ne olacağı konusu olduğunu ifade eden Alan, "Bizler, ilk günden beri birtakım mahsurları, zeminden kaynaklı sorunları olmasına rağmen yeni hastanenin yapılmasına karşı olmadık. Ancak mevcut Fırat Üniversitesi hastanesinin tıpkı eski devlet hastanesi, SSK hastanesi gibi atıl duruma gelme ihtimaline dikkat çektik. Ulaşım kolaylığı, şehrin merkezinde olması gibi vatandaşlarımızın ve hastalarımızın lehine olan avantajlarına dikkat çektik" dedi.