TIR Şoförleri Sarp Sınır Kapısı\'ndaki Uzun Kuyruklara Tepki Gösterdi

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UĞUR İSTANBULLU

TIR şoförleri, Sarp Sınır Kapısı'nda oluşan uzun kuyruklara tepki gösterdi. TIR şoförü Ahmet Kaya, "Önceki akşamdan beri yaklaşık 48 saattir burada bekliyorum. 325 arabayla sıraya girdim. Denetleme olduğu zamanlarda bir günde 700 araba alırlarken, şimdi ise biz buralarda günlerdir bekliyoruz. Bizim bakanlarımız neden bu işlerle ve bizimle ilgilenmiyorlar? Suçumuz ne bizim? Biz ekmeğimizin peşindeyiz" dedi.

Uluslararası nakliyatçılık yapan TIR şoförleri, yurt dışına yapmış oldukları seferler esnasında gümrük kapılarında günlerce bekletilmelerine tepki gösterdi.

"DEVLET BURAYI DÜZELTEMİYOR"

Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda günlerdir sıra bekleyen TIR şoförleri şunları söyledi:

- Ömer Aktaş: "İzmir-Gürcistan, İzmir- Rusya'ya çalışıyorum. Burası düzelmez ve buranın düzelme şansı yok. Devlet burayı düzeltemiyor, düzeltemediği içinde bu şekilde devam ediyor. Dün saat 09.00'dan itibaren burada bekliyorum. 3 gün de Hopa'da bekledim. Bakın kaç tane TIR geçiyor. Herekes 300 lira ya da 100 dolar veriyor, sonra geçiyorlar sınırı. Devletin polisi bu işin önüne geçemiyor. Parayı veren öne geçiyor ve biz de burada bekliyoruz."

"BURADA KARAYOLLARI YOK MU? BU ÇÖPLERİ GÖRMÜYORLAR MI?"

- Adem Uzun: "Burada öncelikli şey yan tarafta biriken çöplerin yollardan toplatılmasını istiyorum. Çok kirlilik var. Allah aşkına bizim sahibimiz yok mu? Karayollarının elemanları yok mu? Neden temizlemiyorlar? Yetkililer buradan hiç geçmiyor mu? Ben her hafta buradan geçerim ve burası hep böyle. Yemeğimizi yine kendi imkanlarımızla yiyoruz yani kendi dolabımızdan."

TIR şoförü: "Araçlar birbirini solluyor ve kimse kimseye müsaade etmiyor. Yani burada herkes kendi başına hareket ediyor. Benim yük öncülüğüm olduğu için ben fazla beklemedim."

"TIR PARKINI BOŞALTIP BİZİ YOLLARA DÜŞÜRÜYORLAR"

- Eyüp Lazhan: "Burada öncelikli sorun park sorunu. TIR parkını kullanmıyoruz. Çünkü TIR parkını boşaltıyorlar. Burada 5 saattir bekliyoruz. Sürekli marşa basıyoruz. Park boş duruyor, biz buralardayız. Buraya 20 araç bıraksalar, sırası gelen TIR buraya gelse olmaz mı? Gümrük de zaman zaman çalışmıyor. Dün mesela hiç çalışmadı. Yani 30 araba almış ancak. 220 araba sıraya girdik ve saatlerdir bekliyoruz. Gümrük iyi çalışsa biz bu kadar bekler miyiz?"

"DENETLEME OLDUĞUNDA GÜNDE 700 ARABA GEÇİYORDU"

- Ahmet Kaya: "Önceki akşamdan beri yaklaşık 48 saattir burada bekliyorum. 325 arabayla sıraya girdim. Denetleme olduğu zamanlarda bir gün de 700 araba alırlarken, şimdi ise biz buralarda günlerdir bekliyoruz. Kapıya ulaşmam için hala 1 saatim var. Bizim bakanlarımız neden bu işlerle ve bizimle ilgilenmiyorlar? Suçumuz ne bizim? Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Helal ekmek peşindeyiz. Lütfen bize sahip çıksınlar, yeter artık biz de bunaldık Allah aşkına. Mersin'den yükledim ve yaklaşık 6 gündür yoldayım. Tiflis'e gideceğim ama gidemiyorum. Dediğim gibi 48 saattir yoldayım artık bize bir sahip çıkılsın."