TIR Şoförleri Sarp Sınır Kapısı\'ndaki Uzun Kuyruklara Tepki Gösterdi

UĞUR İSTANBULLU
TIR şoförleri, Sarp Sınır Kapısı'nda oluşan uzun kuyruklara tepki gösterdi. TIR şoförü Ahmet Kaya, "Önceki akşamdan beri yaklaşık 48 saattir burada bekliyorum. 325 arabayla sıraya girdim. Denetleme olduğu zamanlarda bir günde 700 araba alırlarken, şimdi ise biz buralarda günlerdir bekliyoruz. Bizim bakanlarımız neden bu işlerle ve bizimle ilgilenmiyorlar? Suçumuz ne bizim? Biz ekmeğimizin peşindeyiz" dedi.
Uluslararası nakliyatçılık yapan TIR şoförleri, yurt dışına yapmış oldukları seferler esnasında gümrük kapılarında günlerce bekletilmelerine tepki gösterdi.
"DEVLET BURAYI DÜZELTEMİYOR"
Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda günlerdir sıra bekleyen TIR şoförleri şunları söyledi:
- Ömer Aktaş: "İzmir-Gürcistan, İzmir- Rusya'ya çalışıyorum. Burası düzelmez ve buranın düzelme şansı yok. Devlet burayı düzeltemiyor, düzeltemediği içinde bu şekilde devam ediyor. Dün saat 09.00'dan itibaren burada bekliyorum. 3 gün de Hopa'da bekledim. Bakın kaç tane TIR geçiyor. Herekes 300 lira ya da 100 dolar veriyor, sonra geçiyorlar sınırı. Devletin polisi bu işin önüne geçemiyor. Parayı veren öne geçiyor ve biz de burada bekliyoruz."
"BURADA KARAYOLLARI YOK MU? BU ÇÖPLERİ GÖRMÜYORLAR MI?"
- Adem Uzun: "Burada öncelikli şey yan tarafta biriken çöplerin yollardan toplatılmasını istiyorum. Çok kirlilik var. Allah aşkına bizim sahibimiz yok mu? Karayollarının elemanları yok mu? Neden temizlemiyorlar? Yetkililer buradan hiç geçmiyor mu? Ben her hafta buradan geçerim ve burası hep böyle. Yemeğimizi yine kendi imkanlarımızla yiyoruz yani kendi dolabımızdan."
TIR şoförü: "Araçlar birbirini solluyor ve kimse kimseye müsaade etmiyor. Yani burada herkes kendi başına hareket ediyor. Benim yük öncülüğüm olduğu için ben fazla beklemedim."
"TIR PARKINI BOŞALTIP BİZİ YOLLARA DÜŞÜRÜYORLAR"
- Eyüp Lazhan: "Burada öncelikli sorun park sorunu. TIR parkını kullanmıyoruz. Çünkü TIR parkını boşaltıyorlar. Burada 5 saattir bekliyoruz. Sürekli marşa basıyoruz. Park boş duruyor, biz buralardayız. Buraya 20 araç bıraksalar, sırası gelen TIR buraya gelse olmaz mı? Gümrük de zaman zaman çalışmıyor. Dün mesela hiç çalışmadı. Yani 30 araba almış ancak. 220 araba sıraya girdik ve saatlerdir bekliyoruz. Gümrük iyi çalışsa biz bu kadar bekler miyiz?"
"DENETLEME OLDUĞUNDA GÜNDE 700 ARABA GEÇİYORDU"
- Ahmet Kaya: "Önceki akşamdan beri yaklaşık 48 saattir burada bekliyorum. 325 arabayla sıraya girdim. Denetleme olduğu zamanlarda bir gün de 700 araba alırlarken, şimdi ise biz buralarda günlerdir bekliyoruz. Kapıya ulaşmam için hala 1 saatim var. Bizim bakanlarımız neden bu işlerle ve bizimle ilgilenmiyorlar? Suçumuz ne bizim? Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Helal ekmek peşindeyiz. Lütfen bize sahip çıksınlar, yeter artık biz de bunaldık Allah aşkına. Mersin'den yükledim ve yaklaşık 6 gündür yoldayım. Tiflis'e gideceğim ama gidemiyorum. Dediğim gibi 48 saattir yoldayım artık bize bir sahip çıkılsın."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Son Dakika › Yerel › TIR Şoförleri Sarp Sınır Kapısı'ndaki Uzun Kuyruklara Tepki Gösterdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?