(İZMİR) - TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen teknik bilgilendirme toplantısında, TOKİ'nin İzmir'de yürüttüğü projelerin yapı ve can güvenliği açısından risk taşıdığına dikkati çekilirken, inşaat faaliyetlerinin durdurulması çağrısı yapıldı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından İzmir Mimarlık Merkezi'nde teknik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. HABAŞ'ta 9 Kasım'da yaşanan yaşanan patlamayla iligili Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ömer Ulaş Kırım, "Bilirkişi ön raporu kamuoyuyla paylaşılmadı. Madem ki insanları tutuklayabilecek kanıtlara sahipler, bunu da açıklamaları gerekiyor. Bu raporların kamu ile paylaşılmaması çok ciddi soru işaretleri uyandırıyor. Muhtemelen çok kısa sürede ortadaki enkazı kaldırarak başka bir teknik ekibin bağımsız teknik ekibin içeride denetleme veyahut raporlama yapmasına müsaade etmeden olay yerini ortadan kaldıracaklar. Resmi bilirkişi raporları kazanın gerçek sebebini ve sonuçlarını bizlere söyleyecektir. Raporların ivedi şekilde tamamlanarak normlara uygun şekilde kamu ile ve tüm halkımızda paylaşılması gerekmektedir ki sorumluların ilgili cezaları alması için doğru süreçler işletilsin" dedi.

Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölgesi Şube Başkanı Cem Aynalı, Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi yönetici ve üyelerinin gözaltına alınması ve tutuklamasına ilişkin "Türk Mühendis Mimarı Odaları Birliği İzmir İKK olarak bizler de bu hukuksuzluğun karşısındayız" dedi.

YARIŞ: ALANIN TAMAMININ KAMUYA AİT OLMASI GEREKİYOR

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Sekreteri Ayşegül Yarış, kamuoyunda 'Basmane Çukuru' olarak bilinen araziye ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında açılan bir sözleşmenin geriye dönük feshi davası var. Burada yürütülen bir mülkiyet tartışmasıdır. Alanın yüzde 100'ü kamuya aitken nasıl yüzde 11'e düştüğünün açık şekilde ortaya konulması gerekiyor" dedi.

Yarış, "Alanın tamamının kamuya ait olması gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Bir taraftan 2026 yılında devam eden bir davamız var. Alanın ticaret turizmine ayrıldığını görüyoruz plan kararı olarak. Buradaki mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"PLANLAR KESİNLEŞMEDEN YAPILAN ÇALIŞMALAR SORUNLARI BERABERİNDE GETİRECEK"

Menemen, Güzelbahçe ve Dikili'de yürütülen TOKİ projelerine ilişkin konuşan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım, "Planlar kesinleşmeden yapılan çalışmalar yarına dair birçok sıkıntıyı beraberinde getirecek. İzmir'deki bu plansız gelişmenin kuralların dışında ilerleyen süreçlerin karşısında olduğumuzu buradan duyuruyoruz" dedi.

Güzelbahçe'deki TOKİ projesinde üst ölçekli plan kesinleşmeden alt ölçekli planın askıya çıkarıldığını belirten Yıldırım, "Söz konusu alan içerisinde üç dere yatağı var ama dere yataklarının taşıma kapasiteleri ve öngörüleri, resmi ve bilimsel verileri maalesef paylaşılan plan raporlarında yok. Çok ilginç bir şekilde anaokulu ve ilkokul parseli iki dere arasında yapılaşma öngörülüyor parselde. Maalesef ders çıkarmıyoruz" diye konuştu.

"32 BİN 800 METREKARELİK SOSYAL DONATI AÇIĞI ORTAYA ÇIKIYOR"

Plan raporunda konut ve bağımsız birim sayısını sınırlandıran bir plan notunun bulunmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Bağımsız birim sayısı 150 metrekarelik bağımsız birimler üzerinden hesaplandığında bin 86 çıkıyor. Ama TOKİ'nın Türkiye'de yaptığı uygulamaları gördüğümüzde ortalama konut metrekarelerinin 80 olduğunu görüyoruz. Eğer 80 metrekarelik konutlar üretilecekse oluşturulan planlarda bunu sınırlayan bir durum söz konusu değil. Projede paylaşılmadığı için hiçbir şekilde bunu ele alamıyoruz. Ama 80 metrekare üzerinden gidilirse konut sayısı 2 bin 36'ya, kişi sayısı 5 bin 904 kişiye çıkıyor. Bu olduğu zaman sosyal donatılardaki mevcutta olan aksaklıklar dramatik bir şekilde artmış oluyor. 32 bin 800 metrekarelik sosyal donatı açığı meydana çıkıyor. Bu yaşam çevresinde donatı eksikliği, kentin geleceğinde çözümsüzlükleri ve aksaklıkları barındıracağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İNŞAAT FAALİYETLERİ DURDURULSUN"

İzmir'deki TOKİ projelerine ilişkin ihtiyaç araştırmalarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirten Yıldırım, "Bu sayılar nasıl elde edildi, neye göre belirlendi, yer seçimleri nasıl yapıldı, kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmalı. Sosyal konut adıyla gündeme geliyor ancak TOKİ uygulamalarının sosyal konut olup olmadığı konusunda çekincelerimiz var. İnşaat faaliyetlerinin bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Planların geri çekilmesini ve hazırlanan süreçler doğrultusunda kentlinin de meslek odalarının da görüşüne başvurarak yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz" dedi.

"HEYELAN VE SEL TEHLİKESİYLE KARŞILAŞABİLİRİZ"

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Önalan Güzelbahçe'deki TOKİ inşaatlarının İzmir Fayı'nın hemen batısında yer aldığını belirterek, "İzmir Fayı, bu alanın doğusundan geçiyor. İzmir Fayı İzmir deprem senaryosunun üzerine kurulduğu bir fay. Kuşkusuz jeoteknik, jeolojik ve yerleşime uygunluk açısından baktığımızda kaya ortamlar, alüvyon ve bataklık ortamlara göre daha kuvvetli zeminler olarak kabul edilebilir. Yapı güvenliğini tehdit edecek, tehlikeye atacak şekilde yapılaşmaya gidemezsiniz. Burası, eğimin çok yüksek olduğu bir yer. Jeolojik ve jeoteknik açıdan buradaki birimler heyelana son derece müsait" ifadelerini kullandı.

Kazıdan elde edilen malzemelerin kontrolsüz şekilde yamaçlara serildiğini belirten Önalan, "Kazıdan elde ettiğiniz malzemeyi gelişigüzel yamaç aşağı seremezsiniz. Bu, ciddi sorun oluşturur. Yağışlı bir döneme girdik. Yağışlarla birlikte bu malzeme iki şeye sebep olabilir. Birincisi, burada çok ciddi heyelanlar gelişebilir. İkincisi, kontrolsüz serilen malzemeler çevredeki drenaj ağlarının tamamını tıkayabilir. Anaokulu ve ilkokul da orada bulunuyor. Burada serilen malzemelerin yağışlarla drenaj ağlarını kapatması sonucunda ciddi sel tehlikeleriyle karşılaşabiliriz" dedi.

"KENTİN YAPI VE CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATILIYOR"

İnşaat faaliyetlerinin yerinde denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Önalan, "Kamunun görevi bu tür yapılaşmalarda yapılaşma ilkelerini koyduktan sonra bunların yerinde denetlemesini sağlamaktır. Buradaki yapılaşmada zemin ve temel etütlerinin ilkelerine göre zemin ve temel etüt raporlarıyla ilgili de bir veri yok elimizde. Bu zemin ve temel etütlerinin koyduğu ilkelere göre önlemlerin alınmadığını veyahut da bunların denetlendiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Karşı karşıya kaldığımız durum kentin yapı güvenliğini, can güvenliğini tehlikeye atıyor" diye konuştu.